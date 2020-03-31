Центральная площадь: от бульвара до майдана

Оказалось, есть очень интересные проекты реконструкции площади Героев Майдана в Кропивницком. О двух мы уже писали. Все работы внеконкурсные, авторы не на заказ, а по собственному желанию и велению души разрабатывают, рассчитывают проекты, но не выставляют их на всеобщее обсуждение. Ну, за это с удовольствием взялась «УЦ». Представляем вашему вниманию очередной проект.

Его автор – Людмила Харламова. Было бы странно, если бы у нее не было своего видения будущего площади, ведь она – архитектор, глава правления Кировоградской областной организации Национального союза архитекторов Украины. А еще преподает в строительном колледже реконструкцию и реставрацию. Людмила Викторовна рассказала о своей идее и визуализировала ее в схемах и эскизах. Ее профессиональный подход к проекту вопросов не вызывает.

– Проведенные конкурсы были посвящены не реконструкции площади, а, по большей части, памятнику в центральной ее части. Горожане же хотят видеть новую площадь. У меня много исторических материалов, фотографий нашей площади, которая когда-то была бульваром, и я, проанализировав все, подумала, что можно изменить с минимальными переделками. А главное – как это обосновать. Ведь, с одной стороны, городу необходимо большое общественное пространство, а с другой – мы слышим реплики по поводу солнцепека в летнее время и пожелания большего количества зелени.

Напомню, что в советские времена площадь была плоской, покрытой асфальтом, даже не было бордюра, отделяющего ее от проезжей части. Это была единая плоскость, но не идеально горизонтальная, с небольшим уклоном. А когда появились уступы, или ступеньки, как их называют, горожане стали на них жаловаться: спотыкаются, падают, неудобно везти детскую коляску, для колясочников пришлось делать пандусы, которые выглядят уродливо, определенные сложности для снегоуборочной техники.

Проектное предложение 1987 года – довольно интересное. Это тогда был прорыв авторства Владимира Рака и Александра Постолатия. Но 33 года сказались на техническом состоянии, просели бетонные основания, раскололись гранитные плиты, шамотный кирпич вышел из строя…

Когда архитекторов пригласила городская власть, чтобы послушать пожелания и рекомендации, все сошлись на том, что однозначно надо добавить зелени и упростить тему с уступами.

Хочу заметить, что перепад площади в отметках составляет больше трех метров. По диагонали – от угла Дворцовой и Большой Перспективной до угла Чмиленко, где мемориальная доска, – перепад 3,30 – 3,50 метра. Цифра вроде бы значительная, ведь это практически этаж здания, но если учесть протяженность площади в 135 метров, то на один погонный метр перепад составляет всего лишь 2,4 сантиметра. То есть вполне можно обойтись без уступов.

Обращаю внимание на то, что самым проблемным местом является диагональный проход по площади в сторону Дворцовой, где стоит фонтан. Действительно, люди ходят по кратчайшему пути, и фонтан воспринимается как препятствие. К тому же нет решеток, которые накрывают перелив, слева и справа от фонтана – уступы, перепады, когда мокро, скользко, там пройти просто невозможно. Это для меня стало аргументом для того, чтобы перенести фонтан, сместить его. И это надо делать еще и потому, что техническое состояние существующих фонтанов требует скорейшего вмешательства инженеров. Ведь воды из работающего фонтана в сутки просто уходит под землю больше 600 кубов. Система пришла в негодность, и ее нужно менять. Почему бы не поменять, перенеся фонтан с диагонального транзита? На визуализациях я представила, что на освобожденном пространстве можно обустроить зону отдыха: цветники, лавочки.

Есть на нашей площади зона, где никогда нет людей, и ее полюбили голуби. Мое предложение, касающееся обустройства этого островка, заключается в следующем. Изюминкой можно сделать входную часть на площадь – на углу, где пересекаются Дворцовая и Большая Перспективная. Предлагаю подрезать уступы в верхней части площади, в результате чего разница в высоте превратится в подпорную стенку. В этом месте совершенно безболезненно можно расширить зеленую зону. Я предварительно посчитала: там можно добавить приличное количество деревьев. И этот островок будет напоминанием о том, где раньше была граница городского сада. С одной стороны остаются ступеньки – для тех, кому хочется по ним походить, с другой – пандус.

Кроме того это место может быть трактовано как фотозона. Я представляю это как фрагмент кованой решетки, можно изобразить трамвай – как символ того, что когда-то здесь поворачивала трамвайная линия. Может быть гранитное изображение нашей двенадцатилучевой крепости, из которого может расти дерево. Или поставить стилизованное дерево, которое будет светильником. Это пока открытая тема, и все это можно обыгрывать.

Вдоль проезжей части я тоже предлагаю небольшую полоску зелени. На ней не будет лиственных деревьев, можно посадить хвойники, можжевельники, барбарисы.

Многие сходятся во мнении, что на месте постамента должен быть фонтан. И я с этим согласна. Фонтан может быть в сочетании с памятником. Но это отдельная тема. А две широкие площадки – за памятником по направлению к областной администрации, я тоже предлагаю сделать зеленой зоной. Там могут быть деревья с легкой кроной. И те же декоративные фонтанчики могут здесь присутствовать, и лавочки. Это все не будет мешать проходу к администрации, и в то же время получатся камерные уголки отдыха.

То место, где будет устанавливаться елка, предлагаю считать геометрическим центром, как минимум, Кропивницкого, если не всей области. Люк, который будет накрывать механизм для вращения елки, можно обыграть и изобразить на нем какие-то картинки из истории города. Как, например, в европейских городах на подобные объекты наносят отметки нулевого километра, или центра города, или расстояния до других городов. А вокруг люка повторить очертания крепости. Для более яркой визуализации можно использовать красный капустянский гранит.

Предлагаемые мной решения позволяют минимально вторгнуться в вертикальную планировку площади. Это больше похоже на капитальный ремонт. Что касается проведения массовых мероприятий и размещения сцены, то она все-таки должна устанавливаться там, где обычно, ближе к Чмиленко. Традиционно рельеф площади использовался для лучшей видимости. Если вы вспомните концерты, то сцена ставится в нижней части, а люди располагаются выше, вплоть до Дворцовой и проезжей части. И это логично, ведь так лучше видно.

Есть моменты, которые совпали у нескольких авторов реконструкции площади. Я считаю, что нужно всем собраться и обсудить варианты. Пусть архитекторы посоветуются, услышат замечания. И бывших авторов – Рака и Постолатия – обязательно следует позвать. Их мнение узнать было бы нелишним.