Маски есть или их нет?

Эпоха постов с фото дверей аптек с написью “Вход без маски нельзя! Масок в продаже нет!” сменилась эпохой “Не могу купить маску, подскажите где?!” Причем все как в старом советском анекдоте, где “в магазинах пусто, а холодильники у всех полные”. Отдельные представители народа уже гордо гуляют по улицам [с собачкой] в маске, подобранной в тон с нарядом.

Продажу масок можно встретить в супермаркете, просто за углом, и вот теперь – в ларьке для огородников на Крытом рынке. Причем черного цвета, это не от того, что огородники к черному привыкшие, потому что земля. А потому, что до карантина тут бойко торговались траурные венки.

Жаль, что санитайзеры так на каждом углу не получится продавать – на спирту же… Хотя…