Если хочешь поработать…

… Ляг поспи – и всё пройдет. Была такая как бы шутка в советское время. Тогда реально было немало синекур, где можно было изображать трудовую деятельность, иногда даже бурную, и получать за это деньги.

В последние годы к ним прибавилось просто немерено новых симпатичных профессий. Бизнес-аналитик, тренер личностного роста, извините, мерчандайзер и даже специалист по аудиовизуальному контенту. Но коронавирус вдруг резко все изменил. Спрос на мерчандайзеров как-то упал. Оказалось, в реальной жизни нужнее курьеры. К сожалению, многие сегодня теряют работу. Можно ли найти новую? Помогает ли государство пережить лихие времена?

Государственная служба занятости на днях озвучила страшную, на самом деле, цифру. По итогам марта, по сравнению с прошлым годом, количество обратившихся в службу по причине потери работы выросло на 18 процентов. В натуральном исчислении – плюс 58 тысяч украинцев пришли на биржу с начала карантина 12 марта. И это же не все еще дошли! А сколько людей, с учетом нашей наполовину теневой экономики, просто не могут оформить пособие… И, увы, есть подозрение, что это только начало процесса.

Работу стремительно теряют соседи, знакомые, полузнакомые. Что будет дальше? Министерство развития экономики, торговли и сельского хозяйства рассчитало, что уровень безработицы в стране по итогам года составит 9,4 процента. Каждая десятая полово­зрелая особь в Украине не сможет заработать себе на хлеб. А еще у нас в стране есть такая штука, как скрытая безработица. Человек просто не стоит на учете в Службе занятости или где-то числится условно (а зарплату за него получает кто-то). Бывает и такое. Кстати, в 1995-1996 годах безработица в Украине достигала 40 процентов! В тот раз пережили, но что будет теперь?

У нас вроде бы «Государство в смартфоне», есть целое Министерство цифровой трансформации. Должны быть процессы все упрощены. Но как-то почему-то все не так просто.

Хороший знакомый оказался без работы в это суровое время. Пошел в Службу занятости. Сразу же был отослан подальше, потому что в Государственном реестре числился одним из соучредителей давно не работающей фирмы. Две недели (!!!) ушло на то, чтобы выйти из состава учредителей. Получилось.

Дальше. Служба занятости в Украине всегда была в числе самых продвинутых. Отличная техника, евроремонт, толковые терминалы, где можно было просмотреть все вакансии самому, не утруждая сотрудников. Сейчас, во время удаленки и дистанцирования, служба не принимает людей вживую, так сказать. Работу свою делают, документы получают по электронной почте или на реальной бумаге – пакет документов можно опустить в ящик на входе в службу. Два заявления – на прием на учет как безработного и выдачу пособия. В течение восьми дней обещают решить вопрос. Но.

Знакомый подготовил пакет документов, отсканировал всё. Отослал по электронной почте в службу. Документы завернули! Ответили – копии документов должны быть заверены. Кем? Руководителем. А человек сам себе руководитель. Сам свои документы заверил, написал что-то типа «написанному верить», отослал по новой по электронной почте. Сработало. Но прошли восемь дней, отведенных на решение вопроса. Было много звонков. Чаще всего на них не отвечали. Линия занята…

А вы знаете, что при постановке на учет в Службе занятости есть один пикантный момент? Если вы, не дай Бог, оказались без работы, но пришли в контору на следующий день после увольнения, то вам первые три месяца будут платить 100 процентов предыдущей зарплаты. Пришли позже – получите 80, потом 70, далее до 50 может скатиться сумма. В общем, чем позже вас зарегистрируют, тем меньше государство вам будет платить. И почему-то кажется, что организация работает в этом направлении, – экономит, так сказать. Может, поэтому знакомого «динамят»?

Человек, не работающий почти с начала года, до сих пор не получает вспомоществования от державы. Конечно, в самой организации по трудоустройству и поддержке безработных все видят по-другому.

Заместитель руководителя Кировоградского областного Центра занятости Богдан Стоян разъяснил ситуацию так, как ее видят специалисты. По его словам, если человек хочет стать на учет в центре занятости, то это можно сделать или онлайн, или оставив копии документов в специальной урне для приема документов. Ага, знакомый так и сделал, онлайн, ждет до сих пор.

В областном центре занятости отмечают, что среди предприятий, которые не прекратили свою работу во время карантина, есть такие, которые катастрофически нуждаются в специалистах. Это медицинские учреждения, продуктовые магазины и службы доставки (среди работодателей Кировоградщины большой спрос на врачей, медицинских сестер, водителей автотранспортных средств, кассиров и подсобных рабочих). Поэтому, если для соискателя есть подходящая работа и он заинтересован идти работать, то его трудоустраивают.

– Изменения коснулись и людей, которые уже зарегистрированы как безработные в центре занятости, – говорит Богдан Стоян . – Проведение семинаров, тренингов, ярмарок вакансий и других массовых мероприятий, которые регулярно проходят в центрах занятости, приостановлено. Также приостановлено посещение безработными центров занятости.

Обращаюсь к тем безработным, у которых изменился номер телефона. Позвоните в центр занятости, сообщите о номере, который актуален и обслуживается мобильным оператором. Такую информацию также можно направить по электронной почте.

Все правильно говорится. Это важно. Главное, безработными люди из центров по борьбе с безработицей не останутся. А что делать тем, которые даже скудное пособие от державы выцарапать не могут?