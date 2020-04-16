10 тыс. горожан получили помощь Штаба Стрижакова

На днях состоялся онлайн-брифинг Штаба помощи пожилым людям «Перспектива» Артема Стрижакова. Публикуем оперативную информацию из первых уст.

«Наш волонтерский антикоронавирусный штаб помощи действует уже три недели, – говорит инициатор социального проекта Артем Стрижаков. – За это время мы оказали поддержку более чем 10 тысячам людей уважаемого возраста. Когда я говорю “мы” – речь идет не только о тех, кто помогал запустить проект. Речь идет о десятках горожан, волонтеров, которые безвозмездно откликнулись и присоединились к нашей команде – Штабу помощи “Перспектива”. Это офисные работники, продавцы, ветераны АТО, педагоги, электрики, словом, самые разные люди, которым я хочу выразить большую человеческую благодарность».

Координатор штаба «Перспектива» Игорь Саенко отметил, что уже с первых дней работы было принято решение трудиться в круглосуточном режиме.

«Когда мы запускали проект, не представляли, насколько он будет востребован. Количество обращений постоянно растет. К счастью, увеличивается и число желающих стать волонтером. Ежедневно наша команда, а это около 50 человек, принимает и обрабатывает тысячи заявок. Необходимые средства защиты доставляем во все микрорайоны города», – отметил Игорь Саенко.

«Горячая линия» «Перспективы» работает круглосуточно, в две смены.

«Сначала волонтеры нашего колл-центра оперативно обрабатывают все заявки. Далее они передают их непосредственно в штаб через специально разработанную систему. И уже там все запросы распределяются между волонтерами, которые осуществляют доставку спецаптечек. Из-за большого спроса не каждый с первого раза мог дозвониться на линию, но мы увеличили количество операторов, чтобы охватить все поступающие звонки», – объяснила ответственная за работу колл-центра Анна Нертик.

Как работает служба доставки, рассказал ответственный за это направление в штабе «Перспектива» Александр Ткаченко: «Например, сегодня у нашей службы стоит задача доставить 708 спецаптечек. Именно столько заявок нам передал колл-центр штаба. Сейчас вся наша команда на маршрутах. Для развозки аптечек задействовано 14 волонтеров, еще двое занимаются доставкой лекарств и продуктов. Спрос не спадает. Есть большая востребованность со стороны наших пожилых горожан».

В усиленном режиме продолжает работать и склад, где происходит фасовка профилактических аптечек.

«Каждый день работы нашего склада начинается с того, что мы едем на отделения “Новой почты” забирать посылки с нашими заказами. Антисептики, например, к нам поступают со всей Украины. С витаминами отдельная история. Витаминный завод не успевает их отгружать – настолько большие запросы нашего штаба, – констатирует ответственный за работу склада спецаптечек Дмитрий Бабак. – Укомплектованные нами 10 тысяч профилактических аптечек уже адресно доставлены нашим пожилым горожанам. Сейчас собираем следующую, пятитысячную партию аптечек. Работа кипит с утра до позднего вечера. Если честно, свободного времени на карантине у нас нет. Но все наши волонтеры настроены работать сколько нужно».

Напомним номера «горячей линии» Волонтерского координационного антикоронавирусного штаба «Перспектива»: 0522 27 99 01, 095 601 90 01. Звонки бесплатные как со стационарных, так и с мобильных телефонов.