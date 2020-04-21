И снова о куклах!

Уже не раз «УЦ» на своих страницах рассказывала о кукольных дел мастерицах нашего города и области. Сегодня хотим познакомить вас с Владиславой Нагорной – кропивничанкой, выпускницей Кировоградского коллегиума, а ныне студенткой факультета иностранных языков Харьковского национального университета имени Каразина и, помимо этого, создательницей замечательных кукол.

– Влада, с чего началось ваше увлечение рукоделием?

– Я начала заниматься этим лет с десяти и продолжаю до сих пор. В школе у нас был кружок рукоделия, его посещали мои одноклассницы, и я за компанию тоже решила попробовать. Это был пятый или шестой класс. С первого занятия меня это дело очень увлекло. Занятия были два раза в неделю, но их можно было посещать и чаще. Сначала нам показывали более легкие техники. Мы шили кукол из капроновых колготок, делали маленькие деревья из папье-маше, а потом постепенно осваивали все более сложные методики. Я ходила в этот кружок класса до девятого, а потом продолжила заниматься этим самостоятельно. Сейчас изготавливаю кукол в основном из текстиля либо в технике фелтинг (валяние из шерсти), делаю выкройку на машинке, придумываю одежду, антураж… Раньше помимо этого создавала ещё разные фигурки из солёного теста, делала из керамики магнитики на холодильник. Но сейчас времени свободного гораздо меньше, поэтому сконцентрировалась пока лишь на этих двух техниках – фелтинге и изготовлении кукол из текстиля.

– О чем ваши куклы? Судя по фотографиям, они все очень разные…

– Да, это связано с тем, что на них запечатлены и те куклы, которые я шила, как только начала этим заниматься, а также недавние мои работы. Со временем стиль, конечно же, менялся. Плюс – я училась и испытывала разные техники. На данный момент мне ближе всего текстильные куклы в разных стилях, например, ковбой, балерина или какие-то винтажные модели в пышных платьях, с головными уборами и корзинками из цветов. Создание кукол в стиле винтаж мне нравится больше всего, поскольку здесь можно «поиграть» с тканями, текстурами: легкая, грубая, темная, светлая…

– Как вдохновляетесь на новые образы?

– Иногда я просматриваю Pinterest (социальный фотосервис). Даже не столько кукол, а какие-то фотокарточки с винтажными образами, и идея потом сама вырисовывается в голове. Или, например, могу просто увидеть какую-то ткань в магазине и сразу представляю, что это будет за кукла и с чем её можно сочетать.

– Сколько времени занимает создание одной куклы?

– Если сесть с самого утра, то до вечера можно закончить изготовление куклы средней сложности. Но я обычно не сажусь так залпом, а разделяю работу на несколько дней или, точнее, вечеров для создания одной куклы. Иногда работа может застопориться, но в течение дня какая-то идея обязательно придет, и уже можно будет воплощать дальше.

– Куда деваете их потом? Ведь наверняка за эти годы их накопилось немало…

– Да, дома, наверное, кукол 30 точно есть. Раньше бралась за изготовление на заказ, но сейчас тяжело совмещать с учебой. Поэтому, как правило, дарю родственникам, знакомым, друзьям. В будущем, конечно, хочу делать игрушки на заказ и получать какой-то доход от этого хобби.

– Чем для вас является это занятие: увлечением, отдушиной, способом самовыражения?

– Наверное, в первую очередь отдушиной и возможностью переключиться, когда уже не можешь заниматься чем-то одним долгое время. Когда занимаюсь рукоделием, то становится гораздо легче, я отдыхаю и эмоционально разгружаюсь.

– Нужны ли какие-то специфические материалы и оборудование для того, чтобы шить куклы?

– В принципе, нет. Это всё доступно и можно купить в любом магазине с тканями. Единственное, нужна машинка, потому что вручную это всё пошить практически невозможно: понадобится очень много времени. Исключением является пошив одежды – это нужно делать руками. А вот для фелтинга в Кропивницком материалов нет, поэтому для данной техники нужно всё необходимое заказывать по Интернету, там нужны и специальные иголки для валяния, и шерсть разной плотности в зависимости от целей.

– Можно ли быстро научиться этому искусству «с нуля» и что для этого нужно?

– Ну, в первую очередь нужно сильное желание. Если оно есть, то даже с первого раза можно пошить красивую игрушку. Конечно, лучше это делать под чьим-то профессиональным руководством. Если же учиться самостоятельно, то буквально за пару месяцев уже можно добиться хороших результатов.

– Занимаетесь ли ещё каким-то творчеством?

– Нет, кроме шитья, ничем таким не занимаюсь. Мне пока этого творчества достаточно. Около года назад я начала пробовать шить одежду, но пока отложила это занятие. Да и, как по мне, куклы – это гораздо интереснее. В плане аксессуаров – Интернет всегда в помощь. Например, если нужно сделать шляпку, можно найти выкройку, понять саму технику, соединить все детали и без проблем создать её самостоятельно. Бусы для куклы ничем не отличаются от обычных, это всего лишь мелкий бисер, нанизанный на тонкую леску. Из рукоделия я пробовала много чего, но вот кукол создавать почему-то приятнее всего…