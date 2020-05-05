Григорий Урсол: «Самое главное – это выявление больных»

Практически все ведущие специалисты-вирусологи отмечают слабую изученность COVID-19. Мы не знаем, как поведет себя вирус жарким летом, будет ли вторая волна осенью-зимой, и так далее, и тому подобное. К сожалению, кроме тысяч вопросов, связанных непосредственно с возбудителем болезни, каждый день возникают «непонятки», имеющие отношение к организации лечебного процесса. По сравнению с глобальными задачами, которые решают медики, они мелкие, как сам вирус, но такие же неприятные. Умеют наши чиновники создавать людям проблемы…

Вот только несколько сообщений СМИ. Доктор, создавший условия для лечения больных с коронавирусом у себя в Желтых Водах, чтобы не возить их по разбитой дороге в Кривой Рог, получил выговор. Главврачу областной инфекционной больницы чиновники из Николаевской ОГА угрожают уголовным делом за то, что она выплатила зарплату врачам. Все больше в прессе вопросов к официальной статистике заболеваемости и летальности. Даже «пересічні» граждане поняли, откуда берутся «спокойные» цифры пандемии в Украине: если никого не тестировать, то и заболевших не будет. А тут еще проявилась извечная болезнь наших чиновников – давать наверх скорректированные показатели отчетности.

В очередной раз в поиске ответов «УЦ» обратилась к главному врачу Больницы Святого Луки Григорию Урсолу.

– Григорий Николаевич, не секрет, что вы переболели коронавирусной инфекцией. Как вы сейчас себя чувствуете?

– Я чувствую себя отлично и чувствовал себя отлично. Считаю, что я не был больным, а только COVID-положительным. Этот вирус жил какое-то время в моем организме, и для моего организма он не представлял никакой опасности. По нескольким причинам, я так это объясняю. Первая причина – хороший иммунитет, вторая причина – вовремя сделанная вакцинация от сезонного гриппа, она тоже дает какой-то иммунитет, может быть, не от коронавируса, но от вирусной инфекции в целом.

– Каждое утро мы читаем сообщения от областного «коронавирусного штаба» о количестве заболевших и о тех, кто заболел. И, конечно же, бросается в глаза большое количество заболевших медиков. В том числе работников приватной клиники. Не секрет, что имеется в виду Больница Святого Луки. У вас действительно болеет много медработников?

– Да, болеют медработники, но, думаю, их болеет не больше, чем по другим больницам. Попробую объяснить. Во-первых, всех наших сотрудников мы тщательно обследуем. Мы своим сотрудникам выполнили 145 КТ-исследований легких. 145! Было выполнено также более 500 ПЦР-тестов на выявление COVIDa. Мы получили 110 положительных ответов, в том числе и у наших сотрудников.

Среди этих 110 были люди, которые приходили к нам на диагностику, мы им диагностировали на КТ пневмонию вирусного происхождения и сразу отправляли их на ПЦР-тест. Смотрите, сегодня суббота, 2-е мая, многие отдыхают. А у меня уже поступило 15 звонков от наших коллег, которые хотят сделать компьютерную томограмму.

Такой подход – компьютерная томограмма, ПЦР-тест, клиника – нам позволил вовремя выявить болезнь у людей. В том числе у 15 сотрудников. Из наших сотрудников практически все его переносят в бессимптомной форме. У тех, кто лечится, заболевание выявили на КТ. Те, кто не лечится, все прошли ПЦР-тест и ушли на самоизоляцию. То есть я сразу сделал сортировку на здоровых и на больных. И это самое важное в этой ситуации.

– Вы сказали, что вам звонят люди из других больниц, а почему они у себя не проходят диагностику?

– Потому что не во всех больницах есть компьютерная томограмма. Не все могут сделать у себя это исследование. Это первое. А еще доходили до меня слухи, что главные врачи запрещают своим подчиненным себя диагностировать, чтобы не портить статистику. Поэтому они, переживая за свое здоровье, приходят и делают томограммы у нас.

– Ну коль разговор зашел о слухах… В соцсетях пошли злорадные разговоры, что, дескать, Больнице Святого Луки вообще запретили работать. А что на самом деле?

– Больница Святого Луки работает. У нас закрыт стационар. Мы в самом начале эпидемии приняли несколько пневмоний, которые потом диагностировали, как COVIDные, больных мы перевели в 1-ю больницу, в областную больницу на дальнейшее лечение в инфекционные отделения. И, конечно, с ними контактировали наши сотрудники, и поэтому мы проверили всех сотрудников, и часть из них была выявлена, как COVID-плюс. Мы им сделали компьютерные томограммы. Не у всех были пневмонии, а только начало этих пневмоний. Мы их отправили на лечение.

Таким образом, у нас больница работает, как и работала, только закрыт стационар. Все диагностические процедуры выполняются. Работает КТ, работает МРТ, работают лаборатория и УЗИ. И врач-терапевт ведет соматические болезни, потому что никто не перестал болеть. И сердечно-сосудистые, пульмонологические, гастроэнтерологические, урологические, травматологические, все направления эти выявляются, и больные отправляются туда, где открыты стационары.

– Напоследок два общих вопроса. Скажите, пожалуйста, как вы оцениваете ситуацию с коронавирусной эпидемией в Украине на сегодняшний день?

– На мой взгляд, это вообще не эпидемия. Это воздушно-капельная инфекция, которая, если взять мерки Советского Союза, недотягивает до эпидемии. Естественно, я ориентируюсь по тем цифрам, которые нам сообщают по телевизору. Я не считаю, что это такая эпидемия, которую нельзя остановить или нельзя с ней бороться. Самое главное – это выявление больных и их сортировка. Выявленные больные не должны контактировать со здоровыми. Уверен, тщательная упорная диагностика – залог успеха, потому что от коронавируса люди не умирают, они умирают от осложнений. И чем раньше мы выявляем у этих людей болезнь, тем больше у них шансов на выздоровление.

– А ваше отношение к требованиям карантина и к постепенному его послаблению, оно не изменилось?

– Я считаю, что карантин – это изначально неверно, и готов это доказать. Вот смотрите, у человека, который сидит у себя в квартире, ни с кем не контактирует и не выходит никуда за пределы своей квартиры, все равно шансов заболеть очень много. Почему? Потому что есть вентиляционные шахты, есть мусоропроводы, есть форточки открытые. Это воздушно-капельная инфекция, она перемещается в воздухе… Тот, у кого хороший иммунитет, перенесет бессимптомно эту болезнь, у кого чуть хуже иммунитет, перенесет ее в легкой форме, у кого иммунитета нет или он очень плохой, заболеет, и серьезно заболеет. Вот этого человека надо вовремя диагностировать, начать лечить и вылечить.