Розірвати епідемічний ланцюг

Щоб зрозуміти, наскільки все серйозно, потрібно побачити роботу епідеміологів та інфекціоністів зсередини, почути про особливості розповсюдження коронавіруса COVID-19 від головного санітарного лікаря області Надії Оперчук. Особливо на фоні масового самовиходу з маскового режиму мешканців після оголошення першого етапу послаблення карантинних обмежень. Мені довелося чекати фахівця у дворі СЕС і бачити, як приїжджають і від’їжджають одягнені в захисні костюми лікарі, які працюють там, де з’являється вогнище інфекції. Стає не по собі…

– Надіє Іванівно, у нас конкретне запитання. Люди, особливо прикро за старше покоління, масово припинили користуватися на вулицях захисними пов’язками, хоча саме ця категорія перебуває в зоні ризику. До речі, чому?

– Для всіх вікових груп маски та дотримання безпечної відстані, а при потребі й самоізоляція та виконання рекомендованих протиепідемічних заходів, є основними умовами переривання епідемічного ланцюга, а щодо старшого покоління, то ми бачимо з досвіду інших країн, хоча б Китаю чи Італії, що старше покоління, тобто особи віком старше 60-ти років, більше хворіють. Це залежить від їхнього фізіологічного стану. Біологічно організм старіє, втрачається імунітет, є багато супутніх захворювань, які ускладнюють перебіг COVID-19, особливо супутні захворювання дихальної, серцево-судинної системи.

Що стосується людей поважного віку, то обмежувальні заходи для них не закінчилися. Поступове пом’якшення карантину відбувається за рекомендаціями головного санітарного лікаря України, але всі повинні берегтися, усі повинні ходити в масках, виходити з дому лише за особливою потребою. Люди старше 60-ти років входять в групу медичного ризику, тому людина повинна подумати в першу чергу сама про себе, ніхто ж не буде її прив’язувати, так?

– І все ж, як ви оцінюєте те, що тільки-но запровадили карантинні послаблення, відкрили ринки, як люди масово забули про індивідуальні заходи безпеки?

– Ми можемо привести приклади інших європейських країн, де був жорсткіший карантин, але люди теж стали безвідповідальніше ставитися до власного захисту. Це залежить від людей. Ми завжди, ще до послаблення карантину, закликали бути відповідальними, дбайливіше ставитися до свого здоров’я, подумати про близьких. Лікарі-епідеміологи, які проводять протиепідемічні заходи, знають ситуацію і в родинах, де з’являється COVID-19 інфекція. Є люди, які ставляться до цього дуже свідомо, вони упереджують розповсюдження, самоізолюються навіть від родини, унеможливлюють контакти з маленькими дітьми, як і з особами з групи ризику, про яких ви почали розмову.

– А є приклади протилежного характеру?

– Є приклади, коли роблять все навпаки. Люди повертаються з-за кордону, з Європи, тут підписали згоду про добровільну самоізоляцію на 14 днів, це тривалість інкубаційного періоду, протягом якого інфекція має проявитися клінічно. Натомість ми отримуємо повідомлення від сусідів, від селищних голів, що люди порушують умови самоізоляції, виходять у публічні місця, навіть часто без масок.

– Навіть так?

– Навіть так, тоді ми зверталися до національної поліції, і застосовувалися заходи згідно чинного законодавства.

– А якщо повернутись до теми старшого покоління, є статистика по вікових групах?

– Звичайно, давайте наведемо дані станом на 14.05. В області сьогодні захворіло 432 особи, але статистика на момент виходу газети може змінитися, тому давайте скажемо в процентному відношенні. Категорія хворих дітей, тобто віком до 17-ти років, складає 2,5% від загальної кількості, це 11 осіб. Категорія віком 18-29 років дає майже 12 %, 30-49 років дає нам 34%, і хворі віком 50-65 років – це майже 37 %, а решта, це особи старше 65-ти років – майже 15%. Як бачимо, найбільше хворих припадає на працездатну вікову групу, умовно кажучи, від 30 до 60 років, які, очевидно, ходили на роботу, контактували, можливо, не дотримувалися правил безпеки чи самоізоляції, яких повинні були дотримуватись.

– А ось таке незрозуміле людям питання, як захворюваність лікарів. З-поміж усіх категорій вони за визначенням завжди найбільше захищені хоча б тими ж масками, перчатками і халатами, і раптом такий спалах КВ саме серед них, чому?

– На жаль, в Україні, і не лише в нашій області, медичні працівники хворіють на COVID-19. У нас в області найбільше медичних працівників захворіли при реєстрації перших підозр чи випадків. Тобто медичні працівники на той момент ще не знали, що вони обслуговують саме ймовірних хворих з КВ-інфекцією. Люди зверталися з пневмоніями, але тоді могли ще не знати, що це КВ. І лише коли в нас почали застосовувати ПЛР-тестування, стало зрозуміло.

– Виходить, що з якихось причин ми пропустили цей момент?

– Не можна казати, що ми пропустили. Ми розпочали ПЛР-тестування, це золотий стандарт вірусології – полімеразна ланцюгова реакція, яка виявляє частинки вірусу в організмі. Ми не пропустили, тому щойно область отримала ці системи, ми почали тестування.

– Я навіть не про це запитую, я взагалі про механізм зараження лікарів у світі. Навіть у надзвичайно технологічних системах охорони здоров’я – і на тобі.

– Щодо заражень лікарів, то треба сказати, що інфекція, яка розповсюдилася з китайського міста Ухань, абсолютно нова, до того ж за короткий період отримала таке значне поширення в світі, тому її віднесли до особливо небезпечних. Тому Всесвітня організація охорони здоров’я (ВООЗ) і оголосила пандемію. Це найвищий рівень поширеності за такий короткий час, тому інфекція ще досконально не вивчена, як і механізм передачі, механізм розвитку або патогенез інфекції теж ще не вивчені. Ще немає специфічного лікування, і немає специфічної профілактики, тобто вакцинації. Вчені всього світу працюють над цим питанням, тобто над специфічним лікуванням та специфічною профілактикою (вакцинацією). Це могло б стати своєрідним «антидотом». На жаль, у світі є інфекції, проти яких до цих пір не існує специфічного лікування та специфічної профілактики.

– Можна сказати, що механізм розповсюдження теж не вивчений?

– До кінця не вивчений, тому що пандемія триває дуже короткий час, це дуже малий проміжок для вивчення епідемічного процесу, механізмів передачі, джерела інфекції, носійства тощо. Ми часто зустрічаємо в публікаціях, що можуть і тварини хворіти.

– А як щодо прогнозів COVID-19 у світі?

– Прогнози? Ви знову задаєте якби провокуюче запитання, бо я не можу брати на себе місію експертів ВООЗ, які володіють усім масивом інформації, хіба ні?

– Просто хочеться почути щось позитивне.

– Позитивне? Будь-ласка. У нашій області з 432-х випадків на сьогодні маємо одужавших 288, це більше, ніж 50 %. Це позитивний результат. Позитивний результат і те, що 80 % хворіють у легкій, навіть у безсимптомній формі.

– А що означає безсимптомна форма?

– Це означає, що в людини виявляються дуже легкі ознаки інфікування, а то й зовсім немає симптомів, і лише при ПЛР-дослідженні виявляється хвороба.

– Мені здається, що це ще небезпечніше, ніж явні прояви хвороби. Люди навіть не підозрюють, а їх потрібно виявити…

– Коли до фахівців лабораторного центру надходять екстрені повідомлення про випадок КВ-інфекції, ми реагуємо негайно й проводимо весь комплекс протиепідемічних заходів, щоб упередити поширення серед близьких контактних, на роботі чи в домашніх умовах. Якщо людина має середній або важкий перебіг хвороби, вона обов’язково госпіталізується у визначені 5 госпітальних баз нашого регіону. У легкій формі, якщо є можливість самоізолюватись вдома, людина так і робить, потрібно мати на увазі, що це потрібно робити там, де немає маленьких діток, людей старшого віку чи онкохворих, тоді людина може лікуватися в амбулаторних умовах. Обов’язкове носіння маски, обов’язкове проведення поточної дезінфекції приміщення хлорвмісними та спиртовмісними дезінфікуючими засобами згідно рекомендацій епідеміологів, дотримання інших протиепідемічних заходів, у т.ч. обов’язкове провітрювання приміщень.

– Це робота з хворим, а як контролюється поширення хвороби?

– Проводиться обов’язкова перевірка всіх контактних осіб за допомогою ПЛР-тестування по роботі, по так званому організованому колективу, перевірка близьких, вірніше, ми складаємо списки можливих контактних осіб…

– І перевіряєте буквально всіх?

– Буквально всіх перевіряємо на ПЛР-діагностику. Раніше ми перевіряли швидкими тестами, які обов’язково дублювали на ПЛР, і дуже часто серед контактних осіб виявляли хворих.

– Тобто перевірка контактних – це не просто профілактика?

– Ні, ми виявляємо хворих. У нас багато сімей, де, наприклад, чоловік захворів, а ми виявили КВ-інфекцію в дружини й цим самим попередили подальше поширення і навіть тяжкі стани.

– Якби все правильно, але наскільки це дієво в сенсі розірвання, як ви казали, ланцюга розповсюдження інфекції в масштабі території?

– Це дуже дієвий захід. Коли, наприклад, у Долинському районі були перші випадки КВ, то саме завдяки тому, що люди ретельно дотримувалися правил самоізоляції, розповсюдження не відбулося. З нашого боку, була робота зі значним переліком контактів, бо в одному випадку було до 120 контакт­них осіб, і всі вони перебували на самоізоляції. Усі вони підписували інформовану згоду на самоізоляцію та зобов’язання виконувати її умови. Вони були всі обстежені, оглянуті лікарями, звітували двічі на день про температуру, до них виїздили мобільні бригади медпрацівників, щоб вони не ходили на обстеження, забирали аналізи, доставляли сюди, у лабораторний центр. Так діємо завжди, і якщо в подібних ситуаціях виявляються КВ-інфіковані, процедура поширюється вже на їхніх контактних осіб.

– Навіть уявити складно, який це обсяг роботи, а фахівців і сил, у прямому сенсі, вистачає?

– Дійсно, це складно, враховуючи, що це єдина в області вірусологічна лабораторія, яка проводить дослідження на КВ-інфекцію. Це лабораторія колишньої СЕС, обласного лабораторного центру МОЗ України, вона має відповідні дозволи на роботу з біологічними матеріалами 2-4 групи патогенності.

– А кадри?

– У нас працюють єдині в області лікарі-вірусологи, фахівці по особливо небезпечним інфекціям, епідеміологи. На жаль, вони працюють у три зміни, понаднормово, але ми справляємося. Наші фахівці, ви бачили їх у повному захисному одязі, виїздять на дезінфекції, у домашні вогнища, маються на увазі осередки інфекції, до нас так привозять матеріали на дослідження. Раніше такі костюми називалися протичумні, вони бувають кількох типів, у наших костюм якраз найвищого рівня захисту, бо люди працюють в особливо небезпечних умовах. Але вони маски не носять, вони носять респіратори, які повністю захищають дихальні шляхи, носять окуляри та щитки для захисту слизових оболонок очей.

– А щодо звичайних масок, про які кажуть, що вони не потрібні? Це запитання, знову ж таки, для старшого покоління.

– Я не скажу, що лише хворий повинен носити маску, але я скажу, що хворий її повинен носити в першу чергу. Для того, щоб не розповсюджував вірус. В умовах карантину маски повинні носити всі, у тому числі в місцях, де багато людей, у транспорті, бо ми не знаємо, хто поряд з нами. Ми бачимо і на досвіді інших країн, що масочний режим дає ефект. Потім це покращує психоемоційний стан і підвищує самоконтроль.

– Проблем з тестами вже не існує?

– На сьогоднішній день ми провели більше 7-ми тисяч ПЛР-досліджень, з них в 432 випадках ми маємо позитивний результат. Це 6 відсотків.

– Така кількість досліджень – це багато?

– Ми проводимо серйозну кількість досліджень навіть з одним ампліфікатором, попри те, що у нас одне робоче місце, але ми працюємо в три зміни.

– Що таке одне робоче місце?

– Це ампліфікатор вартістю в один мільйон гривень, прилад для досліджень, це шафа біологічного захисту, це ПЛР-бокс і ще багато чого. В інших областях по 2-3 таких робочих місця. У нас не проблема знайти фахівців, саме в нашому обласному лабораторному центрі. Ми провели перепідготовку, і сьогодні готова стати до роботи друга бригада з фахівців особливо небезпечних інфекцій, і якби був ще один ампліфікатор, то ми б робили вдвічі більше досліджень. Якби був третій ампліфікатор, тобто третє робоче місце, було б ще більше досліджень. Наші фахівці бактеріологічної лабораторії готуються стати третьою такою бригадою. І їх потрібно мати три або й чотири, для забезпечення проведення повного тестування.

– Це як би для повного комплекту?

– Не лише. У зв’язку з послабленням карантину потрібно збільшувати кількість ПЛР-досліджень. Відтепер люди, які йдуть на планові операції чи на планову госпіталізацію в зв’язку з невідкладними станами, будуть проходити і вже проходять ПЛР-тестування. Обов’язково на ПЛР-тестування сьогодні йдуть люди, які госпіталізуються для стаціонарної допомоги в онкологічні відділення, хто направляється на паліативну допомогу, а також новонароджені дітки, вагітні жінки, породіллі. Тобто у зв’язку з послабленням карантинних заходів розширюється коло обстежень населення, з перелічених категорій. Це помимо того, що ми обов’язково обстежуємо контактних осіб по сім’ї, по роботі, усі випадки пневмоній, підозр та хворих з інфекцією, а також проводимо дворазовий контроль після лікування.

– А що ми можемо сказати про пікові захворювання після свят, наприклад, Великодня?

– Хочу сказати, що саме по Кіровоградській області перші випадки КВ-інфекції ми зареєстрували 28-го березня, їх було чотири. Потім до початку квітня їх реєструвалося щодня по два-три. Починаючи з 7-го квітня по 10-те ми мали 24-25 випадків. Пік захворюваності в нас був зареєстрований 14-го квітня. Потім була кількість щоденних в межах 17-23 випадки до першого травня, а з початку травня і до сьогоднішнього дня, я хочу постукати (стукає по столу), ми маємо від 2-х до 5-ти випадків щодня.

– Ми можемо говорити про зменшення кількості, а не їх зростання після свят?

– Так, це зменшення, і це говорить про те, що наші люди дотримувались карантинних заходів, у т.ч. і на свята, і воно спрацювало.

– А загалом ви задоволені проведенням карантину?

– А ви? (Сміється.) Якщо серйозно, ми бачимо ефективність важкої роботи, яку, можливо, пересічні громадяни й не бачать, але наполеглива спільна робота як медичних працівників, так і обласної державної адміністрації, обласної ради, органів влади, місцевого самоврядування, національної поліції, інших служб дає позитивні результати. На всіх територіях у нас діють штаби по ліквідації наслідків цієї загрози білогічного характеру.

– От я б поліцію покриткував, мало вони штрафують порушників карантинних заходів.

– Візьміть у них інтерв’ю (сміється).

– Якщо все-таки люди перестануть бути обережними, ми можемо говорити про відновлення карантинних заходів?

– Звичайно, у випадку великого зростання захворюваності, таке рішення може бути прийняте на державному рівні, і ми будемо його виконувати. Тому потрібно берегтися завжди й дотримуватися всіх постанов і рекомендацій від головного санітарного лікаря України Віктора Ляшка щодо діяльності всіх сфер, у т.ч. ринків, магазинчиків, нотаріусів, інших офісів. Сьогодні дозволено і стоматологічну допомогу, роботу окремого транспорту, і в кожному випадку є рекомендації щодо проведення протиепідемічних заходів. Ми повинні цього дотримуватися й побороти разом коронавірусну інфекцію.