Сделайте красиво!

Кировоградский академический областной украинский музыкально-драматический театр имени Марка Лукича Кропивницкого объявил тендер на разработку проекта реконструкции сквера. Это сквер между театром и управлением юстиции, бывшим райотделом милиции, Ленина, 6. Место с богатейшей историей, с памятником, вокруг которого множество мифов. Начало аукциона среди желающих изготовить проект запланировано на 15 июня. Цена вопроса – 450 000 гривен.

Стоящий в сквере памятник считается первым в Украине и даже во всем СССР, поставленным после освобождения от гитлеровцев. Почему первый памятник у нас? Кто его знает… Сложно ответить – можно лишь предполагать, хотя первым украинским городом, освобожденным от оккупантов, было Меловое Луганской области, этот райцентр вернулся под советскую власть еще в декабре 1942-го! За год с лишним до освобождения Кировограда. И вообще, он мог быть и не первым. В Рязанской области РФ, к примеру, считают, что первый такой памятник у них установили, то же самое и в Мурманске. И на самом деле, памятник в сквере имени Воровского (так он назывался в честь дипломата в советское же время) установили гораздо раньше мая 1944 года!

В царское время, до революции, в сквере были летний кинотеатр, тир, буфет Аксенфельда и фонтан. Фонтан продержался до войны. А в 1944-м в сквере похоронили 69 бойцов, погибших при освобождении города, в принципе, жертв в ходе той операции было немного. В 1955-м году останки перезахоронили на Валах, на всем известном мемориальном комплексе.

А памятник в сквере существовал задолго до начала и конца Второй мировой войны! В тогдашнем Зиновьевске – Кирово с 1921 по 1939 год квартировал 43-й полк Сивашской дивизии. Название дивизия и ее части получили за штурм Сивашского залива, отделяющего материковую Украину от Крыма – в 1920-м году оттуда выгнали армию барона Врангеля.

Пребывание одного из сивашских полков отразилось на истории города. На Некрасовке к бывшему парку имени Павлика Морозова (сейчас это сквер Молодежный) примыкает улица Сивашская. А когда-то на месте нынешней гостиницы «Киев» в самом центре города был кинотеатр «Сивашец».

Так вот, неизвестный скульптор установил в сквере имени Воровского обелиск из гранита в честь сивашевцев, понятно. Штаб полка располагался по другую сторону от театра, там, где сейчас административное здание областного военного комиссариата. Вполне логично памятник поблизости поставили. Хотя зря фонтан демонтировали.

Четырехметровый четырехгранный обелиск поставили на сложный постамент со ступенями из гранита, он из Капустянского карьера в Новоукраинском районе. Венчала его красная звезда. А по бокам были четыре горельефа с эпизодами битвы за Крым – форсирование Сиваша и взятие Перекопа. Их отлили на «Красной звезде».

По углам установили гранитные столбы, соединив их цепями, известный краевед Юрий Мативос считает, что это символизирует связь с прошлым, с гусарами, которые привязывали своих лошадей к похожим цепям.

А собственно фигуры офицера и солдата возле гранитной пирамиды появились в мае 1944-го. Кое-где ошибочно упоминают, что это работа российского скульптора Евгения Мандича или даже словацкой женщины-скульптора Елены Мандич (в Украине действительно есть памятники ее работы). На самом деле, как установил Юрий Мативос, памятник сработал… кировоградский настройщик пианино Евгений Мандич! Он, помимо основной профессии, мастерил небольшие поделки из глины, камня, дерева, они были популярны в городе, их охотно покупали. Никаких настоящих профессиональных выучившихся скульпторов не было в радиусе сотен километров. А памятник хотелось. Привлекли настройщика. Поэтому не стоит удивляться, что воины какие-то совсем маленькие получились. Мандич привык работать с небольшими формами, а может, материалов, той же бронзы, в первые месяцы после освобождения от оккупантов не было. Мандич заменил горельефы на более актуальные, на одном был отлит товарищ Сталин, хотя какое отношение к освобождению Кировограда он имел, непонятно. Говорят, что для горельефов переплавили снарядные гильзы.

На памятнике надпись: «Вечная слава героям, павшим в боях за свободу и независимость нашей Родины». Актуально и сейчас звучит на памятнике по соседству с казармами 3-го полка спецназа…

9 мая 1997 г. с памятника украли все барельефы. Хороший день выбрали воры, «правильную» дату, День Победы. Чуть позже украли и цепи. Они были такие массивные, автор этих строк жил в полутора кварталах от сквера, мы часто в детстве вечерами качались на тех цепях…

В прошлом году начальник областного управления юстиции Вадим Гуцол, Ассоциация женщин Украины «Дія» и активистка Амина Козин подавали в рамках проекта «Общественный бюджет» план преобразования просто сквера в «Сквер художественный». Но проект не победил в конкурсе.

Ждем, что сейчас предложат скульпторы, архитекторы, ландшафтные дизайнеры и т.д. Есть к ним пожелание еще раз не перемещать памятник Марку Кропивницкому, как это делалось раньше. Ну и чтобы с памятником Наталке Полтавке новое решение сквера гармонировало.

Фото Андрея Флоренко, «УЦ».