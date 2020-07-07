Бідна кривенька качечка…

Незаважаючи на «вбитість» Інгулу, річка не здається, і в ній навіть досить непогано почувається різноманітна фауна, але лише тоді, коли до неї не протягують руки двоногі і дворукі…

Фотографії диких качок, які облюбували річку в самісінькому центрі міста, не раз публікувалися і в «УЦ». Качки гніздяться по всій річці – що на Новомиколіївському водосховищі, що на Центральному, що за Михайлівським мостом, де їм справжнє роздолля серед густих очеретів. Не відлітають вони навіть взимку. Качки не просто гніздяться, а виводять потомство, при цьому обов’язково навчають його правилам безпеки, тобто триматися подалі від людей. Але цим літом на Обвідному каналі і біля «горбатого» мосту з’явилися дві качки, якіх називають шипунами, тобто майже свійські чи схожі на них. Причому вони не виявляли такого страху перед людьми. На Обвідному качечка коричневого окрасу взагалі стала ручною, підходить до рибалок, які її підгодовують, і навіть дається в руки.

Чорно-білий красень-селезень, який оселився нижче по течії Інгулу, теж не виявляв ознак стурбованості перед людьми, і його теж почали підгодовувати. Птах спокійно сидів на березі чи в воді, коли його роздивлялися діти та дорослі, підпливав за кормом. У п’ятницю я помітив, що одна ніжка селезня не тримала ваги в колінному суглобі – справжня тобі кривенька качечка, і, можливо, це змусило птаха покинути свою зграю. Наступного дня, проходячи берегом, я його не помітив на звичному місці, а знайомі рибалки лише сплюнули: «Он, дивись, лише голова залишилася, хтось відрубав качці голову»…

І дійсно, на доріжці біля того місця, яке облюбував птах, лежала його голова. Можна подумати, що це справа собак, але я сам бачив, як качур спокійно відпливав від берега, щойно побачив, як вони наблизились, і собаки зразу втратили цікавість, тобто він знав, як обходитися з чотирилапими тваринами. А ось проти дворуких він виявився безпорадним – вони скористалися довірливістю птаха, вхопили його і відтяли голову…

Якраз підійшов чоловік, який регулярно підгодовував птаха, але щось розповідати відмовився, махнув рукою і мовчки пішов геть. Добре, що прийшов без дітей, які вже звикли провідувати свою бідну кривеньку качечку.