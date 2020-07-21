1. Ребусы
В ребусах зашифрованы названия столиц. Угадайте какие.
2. Парни в лиловых сомбреро
Перед вами 6 народных костюмов и 6 фактов об их элементах. Угадайте, какой костюм к какому факту относится. (Ответы по форме 1-а, 2-б и т.д.).
3. Литературные путешествия
В этом конкурсе зашифрованы пункты прибытия известных литературных путешествий. Назовите произведения.
4. Третий лишний
В каждой тройке стран две объединены некоторым признаком. Угадайте, какая лишняя. (Ответы по форме 1-а, 2-б и т.д.)
Ответы на вопросы принимаютсяь до 31 июля на электронную почту aflorenko@gmail.com (в теме письма написать «Азарт-клуб» и указать имя и фамилию) или на обычную почту, заполнив бланк ответов (купив газету, тем самым поблагодарите автора за труды): ул. Эльворти, 7, оф. 305, Кропивницкий, Украина, 25006.
Азартклуб. Тур 6. По странам и континентам