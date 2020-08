Азартклуб. Ответы на задания

Тур 1. Киномания.

Посмотри, кто говорит

1. Питер Динклэйдж

2. Квентин Тарантино

3. Василий Ливанов

4. Ахтем Сеитаблаев (режиссер фильма «Киборги»)

5. Дэниэл Крейг (речь шла о роли Джеймса Бонда)

6. Виктор Андриенко.

Головоломка

1. «Кин-дза-дза».

2. «Матрица».

3. «Властелин колец: две крепости».

4. «Иван Васильевич меняет профессию».

5. «Приключения Шерлока Холмса и доктора Ватсона: собака Баскервиллей».

6. «Люди в черном».

“Трасса 60” (Общее слово)

1. Будущее («Гостья из будущего» + «Назад в будущее»).

2. Доктор («Доктор Кто» + «Доктор Айболит»).

3. Рассвет («От заката до рассвета» + «Рассвет мертвецов»).

4. Судья / суд («Судья Дредд» + «Терминатор 2: судный день»).

5. Джентльмены («Джентльмены удачи» + «Лига выдающихся джентльменов).

«Игра»

1. Фильмом «Иван Грозный».

Комментарий: Слушая оперу Римского-Корсакова, в которой описана трагедия приемной дочери Грозного Ольги во время его приезда в Псков, герой повести Булгакова решает отправиться в соответствующую эпоху. Инженера Тимофеева на эту мысль наталкивает фильм Сергея Эйзенштейна.

2. Количество звуковых фильмов.

3. «Кинг-Конг».

4. «Семь с половиной».

Тур 2. Меломания

История одного шедевра

1. «ВВ» – «Весна».

2. Eagles – Hotel California.

3. «Чайф» – «Ой-ё» («Никто не услышит»).

4. Queen – We will rock you.

5. Pink Floyd – Another brick in the wall 2.

6. «Песняры» – «Вологда».

Movies, drugs, rock-n-roll

1. Стинг – «Дюна».

2. Петр Мамонов – «Остров».

3. Бьорк – «Танцующая в темноте».

4. Мадонна – «Дик Трейси».

5. Дэвид Боуи – «престиж».

6. Виктор Цой – «Асса».

Хит с первого взгляда

1. Nirvana – Nevermind.

2. Queen – Miracle.

3. «Кино» – «Черный альбом» / «Кино». (Зачет AC/DC – Back in black).

4. Pink Floyd – The Wall.

5. Deep Purple – In Rock.

6. Beatles – Abbey road.

Ассоциации (общее слово)

1. Dreams/Мрії (ВВ – «Країна мрій», Eurythmics – Sweet Dreams, Dream theater – Dream theater).

2. Альбом (Beatles – White album, Антон Лирник – «Платиновый альбом», «БГ-бэнд» – «Русский альбом»).

3. Оружие (Dire Straits – Brothers in the arms, «Сергій Жадан та собаки в космосі» – «Зброя пролетаріату», «Сплин» – «Коллекционер оружия»).

4. Радио («День радио», БГ – «Радио Лондон», Queen – Radio Gaga (та самая песня-исключение. – Авт.)).

(Конкурс вышел насколько сложным – настолько интересным и гуглоустойчивым. – Авт.).

Тур 3. Кулинарный

Литературная кухня

1. М. Булгаков «Мастер и Маргарита»

2. В. Ерофеев «Москва – Петушки».

3. Л. Кэролл «Алиса в стране чудес».

4. Дж. Роулинг.«Гарри Поттер и узник Азкабана».

5. Н. Гоголь «Вечера на хуторе близ Диканьки. Ночь перед Рождеством».

Кухни народов мира глазами журналиста Аркадия Бабченко

1. Итальянский ресторан.

2. Украинский ресторан.

3. Норвежский ресторан.

4. Швейцарский ресторан.

5. Амстердамский ресторан.

6. Грузинский ресторан.

Видеокухня

1. Бутерброд.

2. Курица.

3. Заливная рыба.

4. Дефлопе и крутон (зачет по одному из блюд).

5. Ром.

6. Овсянка.

Живописная кухня

1. В. Серов, «Девочка с персиками».

2. В. Перов, «Охотники на привале».

3. Д. Веласкес, «Крестьянский завтрак».

4. П. Пикассо, «Любительница абсента».

5. С. Дали, «Сон, вызванный полетом пчелы вокруг граната за секунду до пробуждения».

6. Т. Шевченко, «В гареме».

4. Истории нашего города

Книжные истории

1. Юрій Яновський, «Байгород».

2. Илья Эренбург, «Необычайные похождения Хулио Хуренито и его учеников».

3. Олесь Гончар, «Прапороносці».

4. Василий Быков, «Дожить до рассвета».

5. Лев Троцкий, «Моя жизнь».

Пенные истории

1. «Златопіль».

2. «Стара фортеця».

3. Kir-OFF (зачет «Ципа червона»).

4. «Кіровоградське».

5. «Пашутін».

6. «Елітне від Світлани».

Видеоистории

1. «Великие авантюристы».

2. «Синдром дракона».

3. «У прошлого в долгу».

4. «Лялечка».

5. «Неисправимые».

6. «Кі-кі-кі-кіровоград» («The Вйо»)

Промышленные истории

1. «Пишмаш» («Друкмаш»).

2. «Радий».

3. «Ятрань».

4. «Червона зірка».

5. «Акустика».

6. «Артемида».

5. Игромания

Литературная игротека

1. А. Пушкин, «Пиковая дама».

2. А. Сапковский, «Крещение огнем».

3. Г. Горин, «Формула любви».

4. Ф. Достоевский, «Игрок».

5. Дж. Р.Р. Толкиен, «Хоббит, или Туда и обратно».

Когда деревья были большими

1. «Классики» / «классы».

2. «Выбивала» / «вышибала».

3. «Пекарь» / «солдаты».

4. «Слон».

Добрым словом и монтировкой…

1. Half-life

2. Gears of war.

3. Doom.

4. Portal.

Древние настолки

1-Б, 2-Д, 3-Г, 4-Е, 5-В, 6-А.

Тур 6. По странам и континентам

Ребусы

1. Париж.

2. Лиссабон.

3. Белград.

4. Будапешт.

5. Алжир.

6. Ниссау (Биссау – незачет).

Парни в лиловых сомбреро

1-Е, 2-Б, 3-А, 4-Д, 5-В, 6-Г.

Литературные путешествия

1. А. Радищев, «Путешествие из Петербурга в Москву».

2. Д. Алигьери, «Божественная комедия».

3. Ж. Верн, «Вокруг света за 80 дней».

4. Дж. Свифт, «Путешествия в некоторые отдалённые страны мира в четырёх частях: сочинение Ле́мюэля Гулливе́ра, сначала хирурга, а затем капитана нескольких кораблей» (зачет «Путешествия Гулливера»).

Третий лишний

1-Б (Украина – название столицы не совпадает с названием государства), 2-А (Турк­менистан – не островное государство), 3-В (Швейцария не входит в Евросоюз), 4-В (Германия не является королевством), 5-А (Финский и венгерский языки принадлежат к финно-угорской группе языков).

Результаты:

1. Игорь Соломаха – 123 балла.

2. Игорь Калюжный – 116 баллов.

3. Максим Федоров – 115 баллов.

4. Александр Каенко – 112 баллов.

5. Дмитрий Шульга – 88 баллов.

Благодарю за участие Василия Бондаренко, Марину Самохвалову, Светлану Шульгину, Вячеслава Ермака и многих других, кто разгадывал головоломки, но не решился прислать ответы.

От автора

Благодаря коронавирусу интеллектуальные игры привлекли новых участников со всех концов мира. Через Интернет команды могут играть, не выходя из дома.

Но это онлайн-игра с ограниченным временем на размышления. При составлении вопросов «Азартклуба» я столкнулся с одной проблемой, и нужно было принимать ее во внимание: сущестование поисковых систем.

Я понимал, что участники без проблем смогут найти литературные произведения или цитаты. Поэтому решил, что пусть каждый играет, как ему нравится. Даже в компьютерные игры кто-то предпочитает играть со взломом.

Зато отличным решением стали вопросы на ассоциативное мышление. Именно они заставили многих игроков напрячь извилины и не всем оказались под силу. Зато удовольствие от найденного правильного ответа стоит всех усилий.

На некоторые вопросы заведомо ожидал двойных ответов. В частности, конкурс «третий лишний» последнего тура. Тем, кто не поленился объяснить свой выбор, я засчитал их варианты ответов.

Надеюсь, что разгадывание авторских вопросов вам понравилось, как и мне их придумывать. Возможно, в будущем составлю пакет и проведу онлайн-турнир. Следите за анонсами на моей ФБ-странице.

Спасибо всем за участие.

С победителем свяжусь в ближайшее время.