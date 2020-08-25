Для многих это стало неожиданностью: президент Владимир Зеленский присвоил погибшему Кузьме Скрябину звание Героя Украины. Напомним, пять лет тому назад, 2 февраля 2015 года, Кузьма разбился в ДТП по дороге с концерта в Кривом Роге в честь 25-летия группы «Скрябин». Toyota музыканта вылетела на «встречку» и столкнулась с молоковозом. Разговоры о его неожиданной гибели не утихают до сих пор. Теперь же, после присвоения Кузьме высшего звания Украины, они вспыхнули с новой силой.

«УЦ» обратилась к экспертам с просьбой ответить всего на один вопрос:

– Что вы думаете по поводу присвоения Кузьме звания Героя Украины?

Леонид Швец, журналист, блогер:

– Была надежда, что звание Героя Украины перестанут давать за что-либо другое, кроме подвига с риском для жизни. Может ли быть героем музыкант? Да, Василь Слипак, например. Каким тут боком Кузьма – ума не приложу. Ну хоть не Потап…

Андрей Богданович, блогер, телеведущий:

– Кузьма – Герой Украины? Зная его лично, думаю, он бы это обстебал в своем стиле. И сам факт, и себя, и Зеленского. Но не думаю, что при жизни он получил бы такую награду. При всей моей любви к песням Кузьмы. И, да, мне кажется это награждение абсолютно популистским шагом Зеленского. Поэтому и осадок от такого решения, а реакция – грустная улыбка.

Андрей Лысенко, шеф-редатор информагентства CBN:

– В моєму уявленні герой – це той, хто врятував чиєсь життя, допоміг нужденним, віддав останнє, щоб заплатити за лікування дитини, кинувся у крижану воду, щоб витягти на беріг того, хто тоне. У цьому сенсі співак, яким би він не був класним, – звісно, не герой. Ну що геройського у виконанні пісень?

Однак в української влади, вочевидь, інші погляди. За часи незалежності це звання отримали багато людей, і Кузьма, якщо вже виходити з логіки влади, – точно один з найдостойніших.

Сергей Компаниец, режиссер театрального фестиваля «Вересневі самоцвіти»:

– Мое отношение к этому событию нейтральное. Мне кажется, что, будь Андрей жив, он бы с юмором отнесся к подобному награждению. Человек он был легкий и очень гармоничный, и, в моем представлении, не нуждающийся в официальных званиях и наградах.

Более того, я убежден, что, будь Андрей жив, награду подобного характера ему, по всей видимости, никто бы не вручил. Учитывая его чувство юмора, иронию и сарказм, могу предположить, что он был бы не самым удобным человеком для любой политической власти.

А в целом, я считаю, абсолютно не важно, какое звание имеет человек, чьи песни мы любим. Главное – это та любовь и радость, которые они несут людям, продолжающих их слушать, петь и помнить.

Александр Дануца, народный депутат Украины:

– Я не раз был на концертах Скрябина. Мне нравилась его музыка, чувство юмора. Он был очень харизматичным. Я считаю, что он – своего рода символ романтической эпохи в украинском шоу-бизнесе. Ну, безусловно, он был лидером мнений всеукраинского масштаба, человек с собственной позицией. Поэтому, конечно, я поддерживаю решение присвоить ему звание Героя Украины.

Елена Ферман, шоу-вумен, друг Кузьмы:

– Приятно, что о человеке помнят после смерти, ведь пока о нем помнят – он жив!

Но если говорить о звании, то тут ком к горлу подступает. Горько и больно от того, что раньше не оценили, не награждали, потому что людей нужно ценить по достоинству, пока они живы, пока их можно поздравить, порадоваться за них, и пока они сами могут за себя порадоваться. Хотя, если говорить о Кузьме, ему всегда было плевать на награды и звания, для него гораздо важнее были признание и любовь его поклонников, чем какие-то таблички, дипломы, медали, грамоты и звания.

Очень жаль, что этой тотальной любви и уважения ему не дали в полной мере при жизни.

Лучше поздно, чем никогда, но он уже об этом не узнает, увы.