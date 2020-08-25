Украина Анатолия Шаповалова

Накануне Дня независимости в Музее искусств открылась выставка одного из самых известных художников нашего края Анатолия Шаповалова. В экспозиции 37 картин, написанных мастером за годы независимости Украины.

Выставка стала знаковым событием в культурной жизни Кировоградщины сразу по нескольким причинам. Во-первых, и это главное, выставка Анатолия Шаповалова – это всегда событие. Она ожидаема многими, ценители искусства ждут-не дождутся встречи с новыми или не выставляемыми раньше работами. И такие работы в экспозиции были: на фото вместе с автором работа «Первоцветы», написанная этой весной в родной Аджамке.

Во-вторых, это первая выставка в кропивницком Музее искусств с начала карантина. И то, что организаторы выбрали Шаповалова, – очень сильный ход, гарантирующий успех. Видимо, поэтому практически все посетители не только восхищались работами Анатолия Гавриловича, но искренне благодарили работников музея.

Ну и третье – самое, пожалуй, приятное: открытие выставки почти сразу превратилось во встречу старых друзей, не видевших друг друга как минимум полгода. Разговоры плавно сменили тему, но главный герой встречи, похоже, этому совсем не огорчился, а сам принял в них активное и радостное участие. Даже выступления официальных лиц больше напоминали тосты за дружеским столом, чем традиционные речи «по бумажке». Впрочем, чиновников на открытии выставки практически не было…

Для тех, кто не знал и не видел: выставка самого народного художника Украины Анатолия Шаповалова работает. Приходите в Музей искусств – не пожалеете!