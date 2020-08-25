Выборы, выборы…

А до выборов всего два с небольшим месяца осталось! В этот раз на свою голову мы будем избирать глав объединенных территориальных громад, ну и городов, конечно. И депутатов местных органов власти. Желающих осчастливить нас с вами своей напряженной депутатской работой, как всегда, пруд пруди. Но пока дело до их регистрации еще не дошло – рано. Зато сформированы комиссии, которые честно и непредвзято подсчитают: кто сколько набрал, кто победил.

Вообще в областной, районных и городских избирательных комиссиях будут работать на штатной, оплачиваемой основе 306 человек от 46 политических сил.

Это в основном представители парламентских партий – «Слуга Народа», «Европейская Солидарность», ВО «Батькивщина», «Голос», «Оппозиционная платформа – За жизнь», для них есть квоты. Имеют право на представительство в комиссиях и другие партии.

По итогу в Кировоградской областной территориальной избирательной комиссии по два представителя имеют пять политических партий: «Слуга Народа», «Европейская Солидарность», Всеукраинское объединение «Батькивщина», «Голос», «Оппозиционная платформа – За жизнь». По одному мандату имеют Партия Зеленых Украины, «За будущее», Социалистическая партия Александра Мороза, Оппозиционный блок, «Партия местных инициатив», «Партия твоего города», партия Игоря Колыхаева «Нам здесь жить» (только не спрашивайте, кто это, ну да ладно – бизнесмен из Херсона) и Либеральная партия Украины.

Прикольно, но в областную комиссию на Кировоградщине просились представители политических сил, которые ну никакого отношения к нам не имеют! Партия «За Одесщину», «Наш дом – Одесса» и «Патриоты Волыни». Вот так уже и вижу, как люди из Одессы едут подымать сельское хозяйство в Устиновке, Петрово или Новоархангельске! Или из Луцка в Буряковое, или Аудиторовку, или Волчью Балку возрождать товарное производство. Ну, отказали им.

46 партий хотят поучаствовать в процессе в Кировоградской области, делегируя своих членов в качестве участников комиссий в районах и ОТГ. Названия нескольких из них неизвестны даже экспертам «УЦ». Больше всего подали своих представителей как членов комиссий партии «Слуга Народа», «Европейская Солидарность», ВО «Батькивщина», «Голос», Партия Зеленых, «Оппозиционный блок», «Оппозиционная платформа – За жизнь», Социалистическая партия Александра Мороза, Радикальная партия Олега Ляшко, «Партия местных общин», «Либеральная партия 5.10», «Сам за себя». Это пока. Думается, еще партия городских голов «Пропозиція» себя проявит.

В Кировоградской областной избирательной комиссии всего будут работать 18 человек. О руководителе комиссии мы уже говорили. Не менее интересны другие сотрудники органа, который будет считать, кто и где выиграл на Кировоградщине.

Симпатичные персонажи есть. К примеру, Николай Вайпан, представитель партии «Голос», несколько лет назад был членом этой же областной комиссии от партии… «Союз анархистов Украины». Виталий Фросиняк – сейчас он от Либеральной партии представитель, а до этого был членом этой комиссии от «Нашей Украины», еще от партии «Собор», ну и от Блока Наталии Королевской «Вперед, Украина!» между делом. Ну… Люди в политике давно уже.

А что областной центр? Городскую комиссию возглавил Андрей Смутко, инструктор-методист из летной академии. Он уже имел опыт руководства избирательной комиссией в 2016-м году. В ТИК больше всего представителей «Батькивщины» – три человека. По два члена комиссии у «Слуги Народа», «Оппозиционной платформы – За жизнь», «Европейской Солидарности» и «Голоса». По одному представителю в комиссии завели малоизвестные политсилы: «Социалисты», «Новая политика», «За будущее», «Наш дом – Одесса» и «Сам за себя»…