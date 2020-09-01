Доктор Селин: «Общественная жизнь окружила меня со всех сторон»

Так сложилось, что «Украина-Центр» никогда не упускает возможности поговорить с медиками, рассказать о новация в медицие и о проблемах «людей в белых халатах». Сегодня наш собеседник – врач-уролог больницы скорой помощи Станислав Егорович Селин.

– Станислав Егорович, для начала расскажите немного о себе.

– Я родился 12 марта 1976 года в Кировограде. Жили мы в поселке Новом. Мама работала медсестрой в амбулатории, отец – на чугунолитейном заводе. В 1993 году поступил в Днепропетровский медицинский институт, сейчас это медакадемия, и в 1999-м ее закончил. С 2001 года после прохождения интернатуры и по сегодняшний день работаю врачом-урологом в больнице скорой помощи. С 2007-го я работаю также в центре планирования семьи, где занимаюсь проблемами бесплодия, лечим семейные пары, мужские проблемы воспалительного плана, а также консультирую беременных по проблемам урологии. С 2019 года также являюсь врачом-узистом областного госпиталя ветеранов войны. У меня двое детей: дочке 2 года, сыну – 5. Вот такая моя небольшая биография.

– Вы врач больницы скорой помощи. Как вам работается с началом второго этапа медицинской реформы, да еще и в условиях пандемии коронавируса?

– Очень тяжело в том плане, что реформа, честно говоря, сыровата. Нет полного компьютерного обеспечения, существующая программа очень часто виснет и возникают проблемы даже с введением данных больных, на это тратится много времени. Также, и это мое мнение, в период эпидемии вводить такие новшества нецелесообразно. Мы меняем структуру оказания медицинской помощи во время эпидемии коронавируса, с такими масштабами в наше время не сталкивался никто. Получается двойная нагрузка на медперсонал, да и пациентам сложно со всем этим разобраться. К тому же бумажные истории болезней никто не отменил, поэтому у врача двойная работа. Заполнение всех данных на одного больного может занять до часа времени, а таких больных как минимум три – четыре. Мне кажется, должен быть какой-то администратор, который просто после врача вводил бы все данные в компьютер, или отменить бумажные документы. Ведь реформа делается для чего? Для того, чтобы кому-то было легче, – или докторам, или пациентам, а в идеале – и тем, и другим. У нас же и у врачей, и у пациентов количество проблем только увеличивается. На мой субъективный взгляд, создан механизм контроля за работой медперсонала от поступления больного в стационар до его выписки. Контролируется каждый укол, каждая капельница, каждая манипуляция… Делается это для улучшения оказания медицинской помощи или чтобы не оплачивать оказание медуслуги, если ты что-то не так сделал, – вопрос…

Новая система оплаты в условиях второго этапа медреформы – это вообще бич для медучреждений, особенно бюджетных. Сейчас государство через НСЗУ финансирует только оказанную услугу, и в то же время лечебные заведения находятся на балансе местных властей. Стоимость же оказываемых медуслуг совершенно не соответствует предлагаемым суммам. И об этом постоянно говорят медики, руководители медучреждений…

И еще одно: если закрываются специализированные учреждения – например, тубдиспансеры, кожвендиспансеры, наркологические, психиатрические, – социально важные учреждения, которые не могут себя окупить и которые не финансируются в должной мере, – тоже огромный минус.

Но мы работаем, темпы не сбрасываем, хотя и стало тяжелее.

– Кто-то в свободное от работы время занимается дачей, кто-то – рыбалкой, а вы – общественной деятельностью. Почему?

– Бывают такие ситуации, когда не ты сам меняешь свою жизнь, а на тебя влияют внешние факторы. Общественная жизнь так окружила меня со всех сторон, что у меня нет варианта ею не заниматься. Когда я вижу, что возле нашего дома не покрашена детская площадка, мы заказываем краску, идем и красим, потому что там играют мои дети. Когда двор засыпает снегом, мы с малышом идем и расчищаем тропинки, потому что это наш двор. Когда у нас возникла проблема с застройкой возле дома, я воспринял это как вхождение в мою зону комфорта. Хочешь не хочешь, а нужно что-то делать. Как говорят, кто, если не ты?

В период карантина мы очень большую помощь получали от волонтеров (защитные костюмы, маски, респираторы и т.п.) и стали активно общаться с организациями «Коловорот», «Смайл», «Сердца матерей». Теперь мы помогаем им с медицинской стороны – советами, консультациями, обследованиями…

– С какими из городских проблем вам довелось столкнуться и как они решались?

– Наши проблемы начались в 2017 году, когда мы узнали, что в нашем дворе собираются построить якобы детский магазин, а потом вроде бы этот магазин по документам превратился то ли в аптеку, то ли в медицинский центр, то ли в обычную торговую точку… Тогда мы с соседями, объединившись в инициативную группу, решили не допустить этого строительства. Стали ходить на сессии горсовета (сначала несколько человек, потом я один), собирать документы по этой стройке, доказывая, что это, с нашей точки зрения, незаконно.

Еще в 2009 году 1000 кв.м нашей придомовой территории безвозмездно отдали под строительство частного дома (представьте частный дом в окружении сплошных 9-этажек. – Авт.). По документам там якобы не проходили никакие коммуникации. Было выждано время, в течение которого это можно было оспорить, и в 2017 году участок продают под застройку детского магазина. Мы как законопослушные граждане пошли в горисполком, думая, что вот сейчас там все объясним, вопрос вынесут на сессию, и нам скажут: извините, вышла ошибка, решение отменено. Но! Какие бы документы мы ни приносили, в том числе из водоканала о том, что там проходит 300-миллиметровая труба, которая снабжает водой Попова – Жадова, 5-ю поликлинику, это никому не было интересно. Фактически это схема выведения земли нашей громады в частные руки совершенно бесплатно.

За эти два года где мы только не были и что не делали! Писали письма и депутатам, и в облраду, и лично мэру, и в архитектуру, и в другие службы и инстанции – никто нам не помог. У нас остался один выход: гражданский протест, то есть не давать строить. И нам это удалось.

– Вам несколько раз довелось выступать на сессиях горсовета. Можно ли обычному горожанину добиться решения городских проблем?

– Побывав несколько раз на сессиях городского совета Кропивницкого, я убедился в том, что простому человеку чего-то добиться там практически невозможно. Рассматриваются в основном вопросы передачи земли – бесплатной или в аренду, а коммунальными проблемами, вопросами городской собственности, на мой взгляд, занимаются очень мало. Обычному горожанину сложно чего-то добиться: система устроена так, что практически нет коммуникации между горсоветом и жителями города. На тебя никогда не смотрят как на работодателя. Почему работодателя? Потому что, согласно Конституции, власть принадлежит народу, и народ осуществляет эту власть через органы местного самоуправления. То есть народ в процессе выборов фактически нанял вас для осуществления определенных полномочий. А на нас не обращают никакого внимания, только разговоры: мы не можем ничего сделать…

Хорошо, что в горсовете есть депутаты от «Батькивщины», которые нам помогли, когда мы решили своими силами бороться против застройки. На этой территории теперь установлены лавочки, высажены деревья, и там с удовольствием сидят мамочки с колясками, пожилые люди, которые хотят отдохнуть подальше от детской площадки и песочницы, где играют наши дети. Такой тихий и спокойный уголок для тех, кто любит тишину.

– От общественной деятельности до политики – один шаг. Не возникало ли у вас желания сделать этот шаг?

– На прошлой неделе прошло собрание жителей нашего дома. За эти два года у нас получился очень сплоченный коллектив, мы вместе прошли эти трудные два года борьбы за свою территорию. Наши жители обратились в партию «Батькивщина», что хотели бы видеть меня депутатом горсовета в нашем районе от этой политической силы. Собралось более ста человек, очень хорошо поддержали меня, хотя я им и объяснил, что только вместе мы сможем что-то решать, потому что одному, когда рядом с тобой никого нет, там делать нечего. Я сказал Александру Цертию, который присутствовал на нашем собрании, что хочу быть представителем горожан в вашей партии, в горсовете, а не представителем партии среди горожан. Это очень важно, и для меня это совершенно разные вещи. Проще говоря, люди сказали: это наш человек, мы его хорошо знаем, поэтому рекомендуем взять его в свою команду. Почему именно эта партия? Потому что именно депутаты горсовета от этой политсилы поддерживали нас и на сессиях горсовета во время голосования, и информационно, и сажали вместе с нами деревья… Они шли вместе с нами все эти два года, поэтому принятое мною решение, считаю, было единственно правильным.