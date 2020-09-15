Мне кажется, многие из вас после того, как прочитали материал, подготовленный Мариной Яковенко, ощутили те же чувства, что и я. Леденящий ужас, бессилие перед нечеловеческим изуверством и полное непонимание, как такое вообще могло произойти. Прошло почти 80 лет, а память о трагедии Холокоста в Кировограде жива для потомков тех, кто чудом уцелел в этой жуткой катастрофе, и тех, кто в эти осенние дни повторяет «Ніколи знов» или Never again.

Приходя пару раз в год поклониться монументу жертвам нацистских палачей и их подручных, возведенному в 1991 году неподалеку от областной больницы и того места, где проходил большой противотанковый ров, ставший общей могилой для тысяч невинных людей, многие обращали внимание, что отдельные элементы памятника приходят в негодность. Стереть грязные надписи вандалов, собрать битые бутылки – для этого руки всегда находились, а более масштабные работы откладывались, как правило, на потом. Но нашелся неравнодушный – житель Нью-Джерси (США), в прошлом кировоградский музыкант Эдуард Шойхет, который настолько проникся судьбой памятника, что поднял настоящую волну в «Фейсбуке», создал страницу и группу «Мемориал Кировоградской трагедии», и пошло-поехало.

Мы избрали в правление 15 человек (в том числе из наших земляков, ныне живущих за рубежом), собрались и обсудили три предложенных варианта нового памятника. Пришли к выводу, что будет правильным сохранить задумку «первостроителей».

Мне бы, конечно, хотелось, чтобы основной организационной работой занимались кировоградцы, родившиеся в нашем городе, чьи дальние и близкие родственники погибли здесь. Но, видимо, главную роль для выбора председателя правления сыграло то, что мне уже довелось принимать участие в строительстве Мемориала Хащеватской трагедии. Значит, придется еще раз…

Мы с Виктором Бевзенко, главным строителем Хащеватского Мемориала, хорошо помним, сколько невероятных событий (да чего там – настоящих чудес!) случилось в ходе работ, сколько добрых людей бескорыстно нам помогали. Очень хотелось бы ощутить это снова, по крайней мере, такие предпосылки есть. Именно так я расцениваю встречу с архитектором Павлом Олейником, который проникся духом Мемориала Кировоградской катастрофы, предложил свои, очень интересные решения.

Как говорится, с Богом! Мы очень рассчитываем на помощь и поддержку всех добрых людей. Не только евреев, но всех бывших и нынешних горожан. Всем, кому, как и нам, не дает покоя Кировоградская трагедия.