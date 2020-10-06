Картинки с ярмарки

В том, что «Покровская ярмарка» состоится и порадует, сомнений не было. Но были опасения, что она не удивит. Мы ведь, ежегодно приезжающие «ярмарковать», с приезжими торговцами всякой всячиной встречаемся, как с хорошими друзьями. И писали о них неоднократно. А хочется свежего, неординарного. И оно было!

Что за странные деревянные конструкции, возле которых собрался народ? Это ульи, привезенные из Новоукраинского района. На одном из них документ: патент на изобретение №118705 «Вулик Соколенка». Александр Иванович привез свои изобретения из села Ровное. Его ульи имеют много преимуществ перед обычными. Они подходят как для любительских, так и для промышленных пасек. Для медового, пакетного направлений. В таких ульях можно содержать по две матки. А еще там предусмотрен переход для пчел на медовые рамки, что способствует стопроцентной безопасной зимовке. К тому же рамка трапециевидная, ее легко вынимать, и пчелы при этом не повреждаются.

Александр Соколенко пчелами занимается давно. А ульи изобрел в 2014 году. Через два года сделал 20 тестовых ульев и тестировал их до 2019 года, когда получил патент. Ездит на выставки, показывает свои изобретения, люди интересуются, делают заказы. Вот такой у нас земляк.

Одним из самых главных атрибутов украинской ярмарки является… петушок на палочке. На «Покровской» петушки были, как говорится, в ассортименте. Их привезли из Звенигородки Черкасской области. И они разлетались, как горячие пирожки. На базе бывшего консервного завода организовалось несколько частных предприятий, одно из которых производит карамель без консервантов. Продукция сертифицированная, к тому же красивая и вкусная. Пока еще нет объемов, позволяющих заполнить сети супермаркетов, но под заказ или на ярмарках карамельная красота охотно разбирается. Есть даже экспортный вариант конфет, которые отправляются в Литву и Латвию. И у нас они были представлены. Предприятие соблюдает ГОСТы, утвержденные еще во времена Союза, поэтому каждая конфета взрослому человеку напоминает вкус детства.

Семейный ресторан «Разгуляй» из Киева занимается выездной торговлей. Мимо пройти невозможно – живописный вертел манил своим видом и запахом. «Мы уже четвертый год подряд к вам приезжаем, – сказал хозяин Александр Разгуляй. – Нормальный город, нормальные люди. Спасибо организаторам и посетителям ярмарки, которые нас приветствуют и покупают наши блюда».

Пасечников, приехавших с Тернопольщины, мужа и жену, можно слушать бесконечно. Наталья Белюх столько всего знает о меде, что ей впору лекции читать. Семья, которая была на «Покровской ярмарке» впервые, привезла питьевые меды, которые «зашиты в наших генах». Вот как о напитках рассказала наша гостья:

– Это продукты брожения без добавления алкоголя, просто мед и вода. То, о чем в сказках говорят «по бороде текло, а в рот не попало», – это наши напитки. Наша пасека находится в лесу, на территории «Золотого пояса пчеловодства», и у нас очень вкусные меды. Напитки у нас авторские. Почему мы их предлагаем и рекомендуем? От медовых напитков нет зависимости, поэтому они не приведут к пьянству и алкоголизму. Есть объяснение. Формула спирта простая, постоянная, она читается и запоминается мозгом. Отсюда – привыкание, зависимость, проблемы в семьях. Поскольку мед каждый год разный, медовые напитки, полученные путем брожения, имеют разные формулы, они километровые, мозг не может их ни прочитать, ни запомнить.

Наталья к тому же занимается апирефлексотерапией (пчело­ужаление). Делает мази, кремы, настойки на мертвых пчелах, прополисе. Есть «бомбезные» настойки на личинках восковой моли. Эта моль, живущая на пасеке, ест воск. Известно, что все вирусы, грибки, бактерии имеют провощенную оболочку, и мы пьем антибиотики, чтобы ее растворить. Поскольку для моли воск – еда, она эффективно помогает при воспалении легких, бронхите, бронхиальной астме, туберкулезе. Однажды доктор рекомендовал Наталье написать на моли, что это онкопротектор…

А самым поразительным из всех представленных семьей Белюх продуктов оказалась «запеканка». Это медовый напиток, который в буквальном смысле слова запекается в печи в глиняном горшке. Поскольку погода на ярмарке была осенняя, медовый глинтвейн разошелся быстро.

Территория ярмарки приличная, людей много, эмоций тоже, в конце дня просто необходимо где-то вкусно поесть. Мы стали спрашивать своих знакомых, где можно «остановиться», и нам настойчиво рекомендовали «Щедрий пан». Да, он оказался действительно щедрым. Виктор Брониславович Бернадский из Киева – добрейшей души человек, приветливый, хлебосольный. Блюда – потрясающие. У нас столичные гости уже пятый раз, но раньше они назывались по-другому. Но именно «Щедрий пан» органично сочетается с этими прекрасными людьми.

– Нам очень у вас нравится. И мы рады, что вам нравится, как мы угощаем, поэтому нас всегда приглашают. Ярмарки по своей сути – это щедрость. Мы стараемся этому соответствовать. Наши блюда приготовлены по особенным рецептам, и цены наши отличаются, поэтому к нам идут люди, чему мы очень рады, – сказал Виктор Брониславович.

А еще в этом году на ярмарке звучало много присказок, прибауток, песен, продавцы зазывали в свои палатки и павильоны, как это и должно быть на таких мероприятиях. В общем, все удалось. До встречи в следующем году!

Фото Марины Здитовецкой, «УЦ».