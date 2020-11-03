Місцеві проблеми державної ваги

3 листопада відбулася 23-тя сесія депутатів Міської ради міста Кропивницького 7-го скликання, і на цьому робота цієї каденції закінчилася.

Міський голова Андрій Райкович нагадав, що нагальність скликання позачергового засідання обумовлена ліквідацією наслідків «кропивницького» буревію, необхідністю фінансування заходів для боротьби з COVID-19 та початком опалювального сезону. Депутати поставилися до роботи відповідально, тому практично всі питання порядку денного були підтримані без зайвих розмов. Таким чином, було зроблено внутрішній перерозподіл фінансових призначень у розмірі 9 мільйонів гривень для КП «Теплоенергетик».

Окрім цього, депутати погодили спрямування 2 мільйонів гривень для фінансування розробки системи подачі кисню до ліжок хворих на COVID-19, оскільки забезпечення балонним киснем виявилося проблематичним. Додаткових коштів епідемія вимагає і для освітян, яким потрібні засоби індивідуального захисту, і це теж немала сума – 3,4 мільйона гривень з міського бюджету.

На останок депутати підтримали звернення міської ради до Кабінету Міністрів щодо надання державної фінансової підтримки або відшкодування коштів, які місто вже спрямувало на боротьбу з COVID-19, та для створення нового корпусу легеневої терапії, а це 54 мільйони гривень. Потребує державної підтримки й питання ліквідації наслідків буревію, який, за неповними підрахунками, наніс збитків більше як на 22 мільйони гривень. Місто оперативно надало допомогу, але цих коштів недостатньо. Свої звернення з цих питань до вищих органів влади направили й народні депутати України Сергій Ларін та Олександр Дануца.

Андрій Райкович подякував депутатам за плідну співпрацю й закрив роботу сесії.