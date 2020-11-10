Майже депутати, або Одних вже немає, а інших ще немає

Незважаючи на нагальну необхідність оперативного початку роботи органів місцевого самоврядування нового скликання, зробити цього вони не можуть, хоча вибори практично в усіх громадах визнані такими, що відбулися. Але через заплутану систему визначити персональний склад новообраних рад важче, ніж назвати ім’я переможця на виборах президента Сполучених Штатів Америки.

Голова Міської територіальної комісії міста Кропивницького, Кропивницького району Тетяна Буземська повідомила нам, що починаючи з 5 листопада новообрані депутати мають визначитися з місцем виконання депутатських повноважень, для чого їм відводиться 20 днів. Як ви пам’ятаєте, законодавство про вибори дозволило одночасно балотуватися до кількох рад одночасно, чим скористалося багато відомих в районах, містах, а то і в Україні людей. Таким чином вони стали депутатами одночасно не менше, як двох місцевих рад різних рівнів. А дехто навіть депутатом обласної ради, маючи при цьому мандат депутата Верховної Ради. Не думаю, що перед нардепами стоїть складний вибір, але власникам мандатів обласної, районної чи міської ради потрібно добре подумати, від яких «корочок» варто відмовитися. Тому ми й не можемо оприлюднити остаточний список депутатів Кіровоградської обласної або Кропивницької чи Олександрійської міських рад. Якщо ці люди визначаться з вибором раніше 25 листопада, то міська територіальна виборча комісія оприлюднить депутатський список раніше, у протилежному випадку потрібно чекати відведеного законом терміну, тобто 25 листопада.

Між тим, час і обставини не чекають, наприклад, мер Кропивницького Андрій Райкович орієнтував керівників управлінь на підготовку сесії міської ради вже нового, 8-го за ліком скликання, оскільки депутати 7-го скликання практично здали повноваження, як і постійні депутатські комісії. Іншими словами, одних вже немає, а інших ще немає, тоді як перерви в діяльності депутатського корпусу в нинішній кризовий період просто недопустимі.

Мабуть, можна було скористатися досвідом Кіровоградської обласної ради, яка провела свою заключну сесію 30 жовтня, вже після голосування, але тоді постає питання відповідальності. Втім, Андрій Райкович теж провів останню сесію 7-го скликання після виборів, 3 листопада. І слава богу, що міські депутати поставилися до справи з усією серйозністю та внесли відповідні зміни до бюджету, що дозволило вирішити ряд нагальних питань життєдіяльності міста. Але тепер доведеться почекати, коли депутати визначаться, хоча справу можна й пришвидшити, як це зробили в Бобринці, де новообраний (вп’яте!) міський голова Леонід Кравченко вже провів дві сесії за участю депутатів нового скликання.

Він телефоном розповів «УЦ», що діяв, так би мовити, за обставинами. Депутатський корпус Бобринецької ОТГ складається з 22 депутатів, але переважна більшість депутатів балотувалися лише в міську раду, тому проблем з кворумом для проведення установчої сесії не виникло. На цій сесії були оперативно сформовані склад виконавчого комітету та постійних комісій, і вже наступного дня було проведено позачергову сесію Бобринецької міської ради, на якій було затверджено ряд першочергових проєктів рішень.

Така ж ситуація і в усіх ОТГ, так би мовити, сільського рівня, де більшість депутатів визначилися зі своїм депутатством, тому новообрані органи місцевого самоврядування вже приступили до виконання обов’язків. Але й тут не обійшлося без ложки дьогтю в бочці народного волевиявлення.

Справа в тому, що і на цьому рівні є депутати-двійники, яким потрібно визначатися. У тому ж Бобринці кілька депутатів міської ради мають мандат і районної (уже об’єднаної) ради, тобто Кропивницької. У разі відмови від мандату районного рівня, Бобринець ризикує залишитися без своїх представників в районній раді. Але схоже, що це нікого особливо не турбує, бо райони укрупнили, тобто замість 21-ї районної структури створили 4, але не потурбувалися наділити їх повноваженнями, тим більше розподілити їх між старими районними адміністраціями, які начебто продовжують управляти територіями. Очевидно, потрібно очікувати плутанини та накладок і в плані фінансування районних комунальних закладів освіти чи охорони здоров’я, бо старі райони вже таких можливостей не мають, а укрупнені – ще не мають. Перефразовуючи класика, можна сказати, що на рівні управління територіями виникла класична революційна ситуація, коли низи вже не можуть, середина – ще не може, а на самому верху нічого не хочуть.

Як воно буде далі – побачимо, адже країна вже зайшла в бюджетний процес, який аж ніяк не байдужий керівникам громад. Добре, що хоча б визначились з очільниками територій, тобто головами об’єднаних територіальних громад, про що «УЦ» повідомляла в минулому номері, наводячи прізвища. ЦВК вже визнала повноваження більшості голів ОТГ, тим більше тих, які сформувалися навколо великих міст чи райцентрів. Тепер проблема полягає в відсутності легітимності для Кіровоградської обласної ради, в сенсі остаточного переліку щасливих власників посвідчень депутатів обласної ради. З особистих повідомлень у соціальних мережах ми знаємо імена окремих переможців, але наразі можемо оперувати лише орієнтовними даними. Точно відомо лише кількісний склад фракцій обласної ради.

Нагадаємо, що виборчий бар’єр подолали такі партії: Всеукраїнське об’єднання «Батьківщина», «Слуга Народу», «Опозиційна платформа – За життя», «Європейська Солідарність», «За майбутнє», «Пропозиція», «Радикальна партія Олега Ляшка». Пропонуємо прізвища депутатів, які найімовірніше отримають посвідчення. Найбільшу фракцію виставила Кіровоградська обласна організація «Батьківщини» (15 депутатів): Лариса Андреєва, Володимир Арсірій, Віталій Журавльов, Валентина Здебська, Юрій Кайдаш, Валерій Кальченко, Петро Петрушевський, Наталія Ревенко, Юрій Скічко, Валентина Снісаренко, Ганна Суркова, Андрій Табачук, Андрій Флоря, Олександр Чорноіваненко та Денис Шевченко.

Кіровоградська обласна організація партії «Слуга Народу» (14 депутатів): Валерій Авксентьєв, Вікторія Безфамільна, Валерій Больбот, Ігор Волков, Олександр Головань, Юрій Дрозд, Володимир Матвієнко, Валерій Міщенко, Сергій Осінський, Сергій Собко, Владислав Шаповалов, Сергій Шульга, Наталія Щиголь, Андрій Яровий.

Кіровоградська регіональна організація партії «Опозиційна платформа – За життя» (11 депутатів): Вадим Волканов, Людмила Давиденко, Олександр Донець, Юрій Кушнір, Сергій Ларін, Михайло Литвиненко, Анна Ніжнікова, Віктор Серпокрилов, Володимир Сікорський, Андрій Тесленко, Олександр Цапюк.

Кіровоградська територіальна організація партії «Європейська Солідарність» (8 депутатів): Юрій Гугленко, Сергій Завалій, Інна Зеленокорінна, Сергій Коваленко, Анастасія Мусатенко, Павло Сорока, Геннадій Сябренко, Ірина Чемерис, Артем Шевчук.

Кіровоградська обласна організація партії «За майбутнє» (5 депутатів): Олександр Горбунов, Олександр Мацайтіс, Олег Медяник, Ольга Негода, Олександр Шевченко.

Кіровоградська обласна організація партії «Пропозиція» (5 депутатів): В’ячеслав Ківерник, Олег Колюка, Олександр Мосін, Марина Смаглюк, Наталія Чередниченко.

Кіровоградська територіальна організація Радикальної партії Олега Ляшка (5 депутатів): Дмитро Лінько, Сергій Гриценко, Марина Осіпова, Рубен Санасарян, Євгенія Ніколаєва.

У Міську раду Кропивницького своїх депутатів делегували 8 політсил.

Найбільшу фракцію матиме промерська «Пропозиція» на чолі з Андрієм Райковичем, до якого приєдналися Людмила Романів, Наталія Чередниченко, Сергій Калапа, Олександр Вергун, Олександр Котляр, Дмитро Бірець, Віталій Вязовцев і Олександр Мосін.

«Слуга Народу» – Ольга Ковальова-Алокілі, Михайло Бєжан, Анна Зарічна, Тигран Хачатрян, Сергій Коса, Людмила Згривець.

«Рідне місто» – Олександр Шамардін, Дмитро Овчінніков, Наталія Клименкова, Катерина Шамардіна.

ОПЗЖ розжилася 4 мандатами – Анатолій Ларін, Анна Ніжнікова, Олександр Корнюша, Максим Линченко.

ЄС має 6 багнетів – Костянтин Яриніч, Надія Павленко, Олександр Артюх, Валентина Яремчук, Василь Рубан, Олександр Чибітько.

«Перспектива міста» спромоглася лише на 5 місць – Ігор Саєнко, Олександра Ткаченко, Ангеліна Несен і Рафаель Санасарян.

5 місць займе і «Батьківщина»: Олександр Цертій, Роман Колісниченко, Сергій Щербина, Ірина Романескул та Дмитро Терзов.

Найменше депутатів матиме в міській раді «Наш край» на чолі з секретарем міської ради 7-го скликання Андрієм Табаловим, Компанію йому складуть Валерій Шутка та Вадим Дрига.

В Олександрії теж поділили крісла в сесійній залі, згідно виграних мандатів, але тут і найскладніша ситуація з визначенням персонального складу, бо Олександр Цапюк, Сергій Гриценко, Сергій Коваленко і Людмила Давиденко одночасно значаться і депутатами Кіровоградської обласної ради 8-го скликання й на час підписання номера до друку ще не визначилися. До того ж не забуваємо, що частина депутатів з Олександрії балотувалася і в Олександрійську районну раду, яка тепер складається з 4 районів, але про ситуацію з цими радами ми згадували вище. До речі, там найбільше мандатів здобула «Слуга Народу» – ледь не четверту частину – і ОПЗЖ, яка претендує на 21% місць, «Батьківщина» матиме 16,7%, ЄС – 15,57%, 8% беруть «ляшківці» і 7 – «За майбутнє».

У Кропивницькій районці будуть: «Слуга народу» – 12 мандатів, «Батьківщина» – 8, «Пропозиція» – 8, «Європейська Солідарність» – 7, «ОПЗЖ» – 7, «За майбутнє» – 5, «Наш край» – 4, «Радикальна партія Олега Ляшка» – 3. Потрібно зазначити, що за кількістю депутатів Кропивницька районна рада, як і район за населенням, теж найбільша. Тут 54 депутати, тоді як в Олександрійській і Новоукраїнській по 42, а в Голованівській – лише 38.

Різні й фінансові можливості партій, які брали участь у виборах. За деклараціями з сайту Кіровоградської ОДА, найкрутішою була виборча кампанія «Слуг Народу», її виборчий фонд склав 1 378 521 гривню. ОПЗЖ і «За майбутнє» розкрутились приблизно однаково, десь по 380 тисяч гривень. Тисяч на 100 менше вклали в кампанію «Пропозиція», ЄС і «Наш край», а зовсім нічого, менше 20 тисяч, витратили «пенсіонери», які й замкнули списки невдах. Але не завжди гроші вирішують все, бо «Батьківщина» задекларувала виборчий фонд у розмірі трішки більше за 100 тисяч гривень, а взяла найбільше мандатів в обласну раду.

Фото Ігоря Філіпенка, CBN.