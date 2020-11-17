Кара выходного дня

Спешим успокоить наших читателей: фото постановочное, но информативное и красноречивое. Это вызов, протест. Это реакция кропивничанина Виктора Душака, ресторатора, на введение карантина выходного дня. Согласитесь, креативно и печально…

Как известно, и все это прочувствовали, наше правительство решило запретить в субботу и воскресенье работать ресторанам, кафе, магазинам промтоваров и другим заведениям, кроме продовольственных магазинов, аптек и заправок. С какой целью? Остановить рост количества заболевших коронавирусом. Как на это могут повлиять выходные при сохранении обычной рабочей недели? Это вопрос к правительству.

Все это настолько нелогично, что кажется злой шуткой. Злой – потому что страдают, терпят убытки люди, чей бизнес связан с тем, на что наложен «выходной запрет». А шуткой, потому что плотность – количество на один квадратный метр – посетителей кафе и покупателей, скажем, «АТБ» даже сравнивать смешно.

В правительстве ссылаются на мнения эпидемиологов, которые якобы утверждают, будто карантин выходного дня способен прервать цепочку контактирующих людей, и вирус не с такой скоростью будет распространяться. Но прерывать так прерывать. Почему с этой целью не ввести локдаун выходного дня? Запреты какие-то избирательные и бестолковые.

Рестораторы, чей бизнес страдает из-за карантина выходного дня, выходили на акцию протеста в центре города. Ну, постояли, заявили о себе. А что они еще могут сделать? Виктор Душак в отчаянии свою позицию выразил жутковатым фото. Как бы в скором времени рядом с ним не стали галеристы, директора музеев и режиссеры театров. Им тоже запретили принимать посетителей по выходным – только в будни. Какая чушь!

Фото Александра Майорова.