Дом на улице Дружбы

Совсем недавно мы всем миром помогали Холодовским, создавшим детский дом семейного типа, собрать недостающую сумму для приобретения жилья. Теперь все вместе радуемся состоявшемуся новоселью. О том, как сложно было преодолеть препятствия, насколько сегодня все хорошо, нам рассказала Юлия Холодовская, мама большой семьи, руководитель общественной организации «Відповідальне батьківство».

– В Украине очень много детей, которые нуждаются в семье. Наша общественная организация проводит различные мероприятия, акции, кампании, чтобы привлечь внимание к этой проблеме, но желающих принять детей мало. В какой-то момент наступает понимание того, что если не я, то кто же?

У нас есть друзья – Анжела и Олег Диордица. Когда-то, в самом начале пути, наша семья, которая взяла троих приемных деток, стала для них примером. Но они пошли дальше – создали детский дом семейного типа. Я увидела, что это сложно, но возможно. Мы видели, как меняются их дети, как они расцветают, исцеляются. Поскольку мы с мужем первый шаг сделали – приняли троих, решили пойти дальше и создали детский дом семейного типа. Сейчас у нас еще четверо деток: две девочки-сестрички и два мальчика-братика. Ждем документы еще на троих, чтобы забрать их домой. Мы уже познакомились, пообщались. Важно, что они хотят в нашу семью, и мы хотим быть их родителями. И у нас будет десять деток.

Большой семье нужен большой дом. Если раньше покупку жилья для детского дома семейного типа стопроцентно оплачивало государство, то с недавнего времени 20 процентов стоимости должно быть оплачено из бюджета города. Поскольку местный бюджет давно утвержден, к тому же подключился коронавирус, на борьбу с которым выделяются бюджетные средства, мы на помощь от города уже и не надеялись.

Но мы же были в процессе образования большой семьи, поэтому дом все-таки искали. Скажу вам, что это не так просто. Есть определенные требования, нормы. Площадь – не менее 262 квадратных метров, достаточное количество комнат, не менее двух санузлов. Были такие, но на окраинах. А нам нужно, чтобы рядом были поликлиника, садик, школа, спортивные и другие секции для развития детей. И мы нашли такой дом в поселке Новом.

Чтобы приобрести это жилье, мы пошли на, как тогда казалось, безумный шаг. Нам нужно было собрать 450 тысяч гривен. Попытки обратиться за помощью к состоятельным жителям города не увенчались успехом, но надо было что-то предпринимать. Просить деньги непросто, я этого раньше не делала. В Фейсбуке у меня много друзей, я разделила необходимую нам сумму на их количество, и получилось, что если каждый друг перечислит 400 гривен – деньги будут собраны. В первый день на карточку было перечислено около 20-ти тысяч. Нас поддерживали. Самая большая сумма – 1 тысяча долларов – была прислана из Америки моей бывшей ученицей. А самая маленькая, но самая ценная – 25 гривен – передана пятнадцатилетней девочкой. Было трогательно до слез.

Когда комиссия должна была принимать окончательное решение, у нас была только половина суммы – 200 тысяч. Мы стали звонить по всем телефонам, которые у нас были, стучать во все двери, и нас услышал городской голова. Когда Андрею Райковичу рассказали нашу историю, он пригласил меня на встречу вместе с начальником управления по вопросам защиты прав детей. Наш вопрос был вынесен на сессию, и депутаты поддержали выделение нам 450-ти тысяч гривен. Мы купили дом, и у нас осталось 200 тысяч, собранных всем миром.

Я стала советоваться с людьми, что нам делать с этими деньгами. И мне говорили, что их надо оставить себе, чтобы купить мебель, бытовую технику и другое, в чем мы будем нуждаться. Мы купили за эти деньги мебель, во дворе положили плитку. Еще для одного детского дома семейного типа – Диордица – мы купили кухню, кровать и шкаф. С этой семьей мы были друзьями, а теперь еще и соседями стали. Живем на одной улице, которая называется Дружбы. Очень символично.

Как только мы переехали, дети сразу почувствовали, что это наш дом. В нем тепло, уютно. Он такой просторный, там такая планировка, что нет ощущения многолюдности. Я мальчишкам говорю, чтобы время от времени появлялись на глаза – спускались со второго этажа на первый, где я с девочками живу. У нас просторная гостиная, где все собираются, и есть камин – символ уюта. Уже ждем Рождества.

От редакции. На наш вопрос, в чем семья нуждается и что хотели бы получить в подарок на праздники, Юлия Холодовская сказала, что в гостиную нужен большой телевизор. А еще на кухню – новая вытяжка, духовка, плита побольше. К весне нужна большая беседка, где можно собираться с гостями.