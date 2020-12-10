Звіт голови Комісії з регулювання азартних ігор Івана Рудого: що вдалося зробити за перший місяць роботи

Як повідомляє Рейтинг Букмекерів України, Іван Рудий, голова Комісії з регулювання азартних ігор та лотерей, розповів про місяць діяльності регулятора. Незважаючи на те, що вже зроблено чимало, новостворений орган стикається з постійною критикою.

«Доволі багато шуму останнім часом виникає навколо Комісії з регулювання азартних ігор та лотерей. Домисли, здогади, теорії змови – вистачає всього, встигай тільки вибирати.

Інформаційні зливні бачки та фейки з глибин українського політикуму вибираються на світло в марних спробах отримати свій шматок в новоствореному органі. Воно і ясно, адже для тих, хто розглядав комісію як спосіб додати в свій автопарк нових машин, ми люди незручні і «випадкові». Та чи має це якесь значення? Ні, ніякого.»

Про це Рудий написав на своїй сторінці у Фейсбук. Також він перелічив, чого саме вдалося досягти за 22 робочих дні. До списку увійшли процедури, необхідні для додання комісії державної правової суб’єктності. А саме:

підготовка та прийняття положень з забезпечення організаційної роботи Комісії;

вирішені першочергові кадрові питання;

оброблені розпорядження КМУ та законопроекти;

проведені дослідження потенційних учасників ринку;

на стадії фінального обговорення знаходяться ліцензійні умови;

створена консультативно – експертна рада;

налагоджена взаємодія з іншими органами державної влади;

в умовах перехідного періоду між бюджетними роками, був спланований і створений бюджет на поточний і наступний рік.

Рудий переконаний, що, якщо діяти такими темпами в правильному напрямку, то це вже дозволить бюджету отримати мільярди гривень тільки за ліцензії, створити нові робочі місця, залучити іноземні інвестиції та розвивати туризм.

Таку заяву можна розцінити як відповідь на нещодавній випад депутатки від ВО «Батьківщина» Альони Шкрум. Саме вона заявила, що Кабінет Міністрів призначив на посаду голови Комісії людину некомпетентну, у якої відсутня необхідна освіта та бракує досвіду на керівних державних посадах.