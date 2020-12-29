Год болезни. Анамнез Украины – 2020

Анамнез – это совокупность сведений, получаемых при медицинском обследовании путём расспроса самого обследуемого и/или знающих его лиц. Данные анамнеза (сведения о развитии болезни, условиях жизни, перенесённых заболеваниях, операциях, травмах, беременностях, хронической патологии, аллергических реакциях, наследственности и др.) медицинский работник выясняет с целью их использования для диагностики, выбора метода лечения и/или профилактики. Сбор анамнеза является одним из основных методов медицинских исследований.

В конце уходящего 2020-го сама судьба велит не просто подводить итоги года, а поставить ему диагноз. Ни у кого же нет сомнений, что год прошел под знаком посоха Эскулапа с обвивающей его змеей – всемирно известным символом медицины.

Общие данные о пациенте

Украина. Дата рождения 24.08.1991 г.

Дата поступления

3 марта 2020 г. В этот день заместитель министра здравоохранения Виктор Ляшко объявил, что в стране зафиксирован первый случай заболевания коронавирусом. Житель Черновцов привез заразу из Италии. Хотя в больницу он впервые обратился еще 28 февраля, но, пока делали тесты (а делали их впервые в истории украинской медицины), прошло несколько дней.

Предварительный диагноз стране

Страна оказалась не готова к новой болячке. Не готова от слова совсем. Сегодня в это сложно поверить, но того же 3 марта тот же зам министра призвал украинцев не покупать медицинские маски без необходимости (!): «Это может привести к дефициту на уровне страны».

Во время медицинского осмотра того жителя Черновцов были взяты биологические материалы для исследований. В воскресенье, 1 марта, были проведены быстрые тестирования на грипп А и B. Затем были проведены тестирования на грипп методом полимеразной цепной реакции – и пробы были срочно доставлены в вирусологическую лабораторию в Центр общественного здоровья Министерства здравоохранения в Киев. Там уже определили «корону». Тестами для гриппа! По стране просто не было лабораторий! И тестов не было!

Потом в течение года каждый день проявлялись все новые позиции, по которым пациент – страна Украина – не был готов к пандемии. Не хватало и не хватает тестов, не хватало и не хватает аппаратов искусственной вентиляции легких, защиты для медиков, самих медиков, денег для доплат медикам, и т.д., и т.п.

Подлость года

Как у нас любят говорить, украинцы – миролюбивый, толерантный, гостеприимный, добрый народ. Ага, это вы не были в Новых Санжарах Полтавской области в конце февраля этого года. 65 граждан Украины самолетом доставили из Китая и повезли в санаторий в Новых Санжарах на обсервацию. Местные «гостеприимные» люди перекрыли трассу, жгли покрышки, как на Майдане, а автобусы с эвакуированными забросали камнями.

По итогу самоизоляции ни один из этих прибывших не заболел, все здоровы.

Город года

Нет сомнения, что в начале уходящего года в Украине о существовании китайского города под названием Ухань знало несколько десятков тысяч человек, включая китайских студентов различных вузов, продавцов с чайнатауна на харьковском рынке «Барабашово» и сотрудников китайских ресторанов по всей стране. А в Ухане живет народа в четыре раза больше, чем в Киеве, и городу этому почти две тысячи лет, и когда-то он был крупнейшим в мире производителем плиточного чая, в Российской империи все пили уханьский чай, а русские купцы построили свои фабрики прямо в этом городе.

Но, несмотря на все эти однозначные прелести и выгоды (город еще и красивый, говорят), желания поехать туда посмотреть почему-то не возникает. В Лас-Вегас или Рим хочется, а в Ухань – нет.

Слово года

Издательство Оксфордского словаря английского языка ежегодно выбирает слово года – самое актуальное, популярное слово, которое было наиболее употребительным, которое чаще всего искали в Интернете. В 2020-м не смогли выбрать слово между «самоизоляцией», «социальной дистанцией» и «карантином». В итоге все же выбрали карантин, локдаун на английском.

Хотя стоит говорить не о слове года, а о целом словаре года. С новыми словами и целыми фразами. Ну кто из нас до 2020-го употреблял в быту такие слова, как коронавирус, локдаун, карантин выходного дня, санитайзер, сатурация, ИВЛ, Ковид-19, пандемия, ПЦР-тест, ИФА-тест, вакцина «Пфайзер», вспышка, вирулентность, реимбурсация, потеря обоняния и вкусовых ощущений, спецфонд, самоизоляция, ковид-диссиденты, дистанционка, удаленка, социальная дистанция, температурный скрининг, антитела, комендантский час, Зум, Гугл-класс, инфодемия, обсервация, нулевой пациент, пульсоксиметр, плато заболеваемости? А никто, кроме узкого круга медиков.

Некоторые особо продвинутые оперируют еще и такими словами, как «Аденозин», «Ампициллин», «Амиодарин», – это лекарства, неизвестно, насколько они помогают больным, однако врачи ковидным пациентам их прописывают, а Национальная служба здоровья на своем сайте рапортует об остатках этих препаратов в больницах. Кстати, в Кировоградской области на декабрь эти остатки были самыми маленькими в стране.

Какие еще новые слова и выражения подарит нам новый, 2021 год? Страшно даже подумать …

Человек года

Видимо, в Украине это министр здравоохранения Максим Степанов. Во-первых, по сравнению с «папередниками», он держится на этой зыбкой должности довольно долго – скоро девять месяцев. Зоряна Скалецкая и Илья Емец перед ним выдержали месяц-два в кресле. Хотя некоторые называют Степанова «пресс-секретарем коронавируса» – потому что он только количество заболевших и умерших озвучивает. Однако, глядя на его изможденное лицо, понимаешь – он еще что-то делает. Электронный рецепт при нем ввели (как бы пока он со сбоями не работал), еще что-то.

Самое удивительное, что в медицине он никогда не работал до назначения на должность министра! Торговал газом, руководил компанией транспортных перевозок, полиграфическим комбинатом, работал в налоговой и в руководстве Одесской областью (хотя сам родом из России и учился в Донецке, в том же медицинском университете имени Горького, который был частично переведен в Кропивницкий).

Вещь года

Конечно, это маска! Еще год назад этот полезный предмет можно было найти совсем не в каждой аптеке. Спроса не было. И тут вдруг бац! – и оказывается, что каждый день масок в мире продается намного больше, чем буханок хлеба, палок колбасы, пакетов с молоком. Коронавирус оказался лучшим в мире маркетологом. И не только по маскам, а и по защитным костюмам, лекарствам, по дезинфицирующим средствам вовсе страшные показатели роста продаж.

Почему-то вспомнилось, как в советские времена на уроках начальной военной подготовки нас учили делать маски без резинок и даже без швейных машинок. Правда, учили их делать не против каких-то вирусов, а против радиоактивно зараженного воздуха после взрыва атомной бомбы.

«Разложите на столе кусок марли или другой легкой ткани размером 100 х 50 сантиметров.

К середине куска приложите ровный слой ваты толщиной 2 сантиметра и размером 20 х 30 сантиметров.

Верхний и нижний концы марли заверните и наложите по всей длине на вату.

Разрежьте марлю с обеих сторон от ваты на глубину 25-30 сантиметров, чтобы получились две пары завязок.

Если нет ваты, используйте марлю, сложенную в 6 слоев».

Всего за несколько недель возникла целая индустрия масочной моды. И цветочки на них вышивают, и мордочки кошек, и опознавательные знаки различных ведомств, и герб, и стихи, и еще бог знает что.

А органом тела года у человека можно смело назвать нос. Каждый третий, а то и второй норовит носить маску так, чтобы дышать носом. Кондукторы в троллейбусах ежеминутно заставляют кого-то из пассажиров натянуть маску на орган дыхания. Потому что нос наружу сводит защитные свойства маски практически до нуля. Ну и оставайтесь с носом!

А еще с масками связан…

Гешефт года

В конце апреля власть гордо отрапортовала, что самый большой в мире транспортный самолет «Мрия» доставил из Китая гуманитарный груз масок, защитные костюмы и прочее полезное при коронавирусной пандемии. 100 тонн полезного груза. Президент лично встречал самолет. А потом как-то невзначай оказалось, что эти привезенные этим рейсом из Китая маски и прочее… продаются в сети гипермаркетов «Эпицентр». Кто-то потом из офиса президента и Кабинета Министров оправдывался, что так и надо, из бюджета не потрачено ни копейки, часть груза «Эпицентр» оставил себе как компенсацию за фрахт самолета, но в основном все изделия бесплатно пошли в больницы.

Как-то это неубедительно звучало. Да, и хоть кто-то видел эти китайские маски в больницах?

Всемирный заговор года

Сложно быть сторонником конспирологии в наше смутное время. Раньше все было «просто» – есть мировой заговор олигархов ради мирового господства, существует так называемое Мировое правительство, которое дергает за ниточки президентов и прочих – там войну начать, там нефть перестать качать.

Коронавирус попутал конспирологам привычные представления о мировом заговоре. Теперь во всем виноваты китайцы или международные фармацевтические корпорации, создавшие биологическое оружие, которое вышло из-под контроля. Или создали вирус, чтобы весь мир покупал вакцину против него. Или для контроля за численностью населения Земли – многовато людей стало. Каким-то боком ко всему этому приплели Билла Гейтса и мобильную связь нового поколения 5G. И вообще в вакцине будет содержаться чип, с помощью которого людей будет контролировать… ну пусть Мировое правительство.

Ох, сложно быть конспирологом в наше время…

Событие года

И все же не коронавирусом единым живет человечество. Кто-то может считать важнейшим событием года выборы в Украине. На самом деле, если уж брать выборы, то гораздо более важными были выборы президента Беларуси, которые до сих пор еще не закончились, и чем все там завершится, сложно представить. Может быть вариант Чаушеску, а может и вариант Пиночета.

И все же главным событием года можно считать первый полет в космос частного космического корабля SpaceX Dragon 2 компании изобретателя и предпринимателя Илона Маска. Несмотря на любые вирусы, жизнь на Земле движется в сторону прогресса и светлого будущего.

Если в это не верить, то зачем вообще жить? С наступающим Новым годом вас, уважаемые читатели!