Знову нові вимоги до майбутніх лікарів

У 2021-му році МОН ввело нові зміни для вступників на медичні спеціальності. Детальніше про це журналістці «України-Центр» розповів Петро Сидоренко, декан медичного факультету №2 Донецького національного медичного університету.

– Міністерство освіти і науки щороку підвищувало свої вимоги до абітурієнтів медичних вишів. І, мабуть, це правильно. Років 5-7 тому можна було скласти ЗНО навіть на 100 балів і з ними намагатися вступити до медичного університету. Коли набір був невисокий, такі абітурієнти проходили й ставали студентами, а через семестр чи після першого року навчання їх масово відраховували. Базовий рівень знань цих абітурієнтів не дозволяв їм оволодіти дисциплінами, які вивчають у медичному виші. Дарма була затрачена й праця викладачів, тому що дехто потрапляв на державну форму навчання, а батьки тих, хто вступив на контракт, теж дарма витрачали свої кошти в надії, що їхня дитина стане лікарем… Тож протягом наступних років вносилися різні зміни в бік підвищення вимог для бажаючих вступити на лікарську справу.

Спочатку встановили пороги – мінімальний рівень балів, з яким можна брати участь у конкурсному відборі на вступ у ВНЗ. Три роки тому для абітурієнтів медичних спеціальностей призначили актуальний і по сьогодні поріг у 150 балів із двох дисциплін. У минулому 2020-му році першим обов’язковим предметом ЗНО для вступу була українська мова і література, другим – математика чи фізика, і третім – біологія або хімія. У цьому ж, 2021-му році ситуація стала ще більш чіткою: перший обов’язковий предмет – українська мова, другий – математика, і третій – на вибір: фізика, хімія або біологія.

Нововведенням, яке може стати певною перепоною для випускників, які збиралися вступати на медичні спеціальності, є обов’язкове ЗНО з математики. Більшість учнів, які вже давно націлилися йти навчатися до медичного університету, робили ставку на поглиблене вивчення біології та хімії й працювали з репетиторами ледь не з 7-8 класу. Математика ж при вступі до медичних вишів зазвичай не складалася. Навіть я, коли 45 років тому навчався, складав біологію, хімію, фізику та українську мову, але зовсім не математику.

Також, як відомо, ми приймаємо на навчання випускників медичних коледжів, які мають освітньо-кваліфікаційний рівень «Молодший спеціаліст», одразу на другий курс. І, якщо в останні роки вони складали лише фаховий іспит – проходили тестування в нашій фаховій комісії, отримували позитивну оцінку й ставали студентами, то, починаючи з 2021 року, вони, крім фахового іспиту, мусять обов’язково представити ще й сертифікати ЗНО з української мови і математики, причому з другого предмету не нижче 150 балів. Можна, звісно, використати сертифікати ЗНО за 2018 рік, яке вони складали, коли вступали до коледжу, але ж для них тестування з математики тоді ще не проводилося. Тож зараз їм, аби вступити до медичного університету, доведеться складати ще й ЗНО з математики. І для багатьох це – серйозна проблема.

– Відповідно, це може вплинути на кількість абітурієнтів цього року?

– Так, і на конкурс, і на кількість. До того ж ми не можемо відкидати ситуацію з жорстким карантином. Профорієнтаційну роботу зараз проводити дуже складно. Якщо раніше ми могли збирати повні аудиторії школярів і випускників, проводити дні відкритих дверей, то сьогодні все це під забороною. Але головне, що ми хочемо зараз донести до наших абітурієнтів, – це те, що, згідно з новими правилами вступної кампанії, їм обов’язково потрібно зареєструватися на ЗНО з математики й максимально підтягнути цей предмет протягом тих двох четвертей навчання, які лишилися.

– Навіщо математика лікарям, наприклад, тим самим стоматологам, медичним психологам тощо?

– Міністерство мотивує це рішення тим, що математика розвиває логічне мислення, а для медиків воно є дуже важливим. Справа навіть не в тому, що математику зробили обов’язковим предметом, а в тому, що про це дуже пізно попередили. Якби у 2019-му нам сказали, наприклад, що через 2-3 роки абітурієнти медичних вишів муситимуть складати математику, то більшість встигла б краще підготуватися й не витрачала б стільки часу на вивчення інших предметів, які тепер не є обов’язковими для вступу на медичну спеціальність…