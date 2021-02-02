Особое мнение Александрии

После смены власти в Александрии местные жители и особенно представители СМИ по другому относятся к сообщениям о городской жизни. Все ожидают каких-то кардинальных и нестандартных решений от городского головы Сергея Кузьменко и нового состава депутатского корпуса, ведь иначе трудно рассчитывать на системные изменения. И, как говорят в Одессе, их у нас есть…

Возьмем, к примеру, такое смелое решение сессии Александрийского городского совета от 29 января текущего года «О моратории на штрафные санкции в связи с нарушением условий перевозки пассажиров». Дело касается наказания за нарушение карантинных ограничений при перевозке пассажиров, а именно, ограничения количества пассажиров в салоне по числу мест для сидения, которое сразу же сделало работу транспортников не рентабельной. За превышение количества пассажиров, то есть перевозку стоячих, водителей могли оштрафовать на 17 тысяч гривен. Кроме того, ограничения усложнили жизнь и жителям города, поскольку попасть из пункта А в пункт Б стало затруднительно. Александрийские депутаты принятием моратория в какой-то мере защитили водителей. Была ли при этом достигнута какая-то договоренность с полицией, не известно.

Оригинально поступили власти города и в случае назначения нового директора самого крупного рынка. Им стал местный активист Александр Кияшко, перед которым стоит непростая задача по наведению финансового порядка и повышению поступлений в бюджет. При этом директор должен раскрыть секреты теневых и коррупционных схем, которые якобы имели место на рынке. О результатах говорить пока рано, но исполнительный комитет города уже удивил, отменив платную парковку вокруг рынка. Причина простая и понятная всем – неэффективность взимания парковщиками платы за стоянку.

В Александрии пошли «против прогресса» и в вопросах отопления некоторых школ, где были установлены котлы на альтернативном топливе, точнее, школы отапливалсь смонтированными по такому случаю твердотопливными котельными. По мнению некоторых депутатов горсовета, эти котлы фактически не экономят плюс неблагоприятный экологический фактор. Возможно, на принятие решения повлиял и тот факт, что твердотопливные котельные находятся в частной собственности. Как бы там ни было, но три школы города были снова переведены на центральное теплоснабжение. Проверка показала, что и после «революции» температурный режим в школах соответствует санитарным нормам.

Удивила Александрия и открытием ледовой арены, которое состоялось 25 января. Для Кропивницкого это не новость, но вот для небольших городов это нетипично. Теперь соскучившиеся по конькам и льду горожане могут удовлетворить свое желание в любой день недели. Правда, удовольствие не бесплатное – детский билет, в зависмости от продолжительности катания, стоит от 50 до 80 гривен, а взрослый – от 80 до 120 гривен. Прокат пары коньков обойдется в 20 гривен. Надувную арену установили на территории бывшей школы № 4, причем городские власти помогли инициатору строительства крытого катка не только предоставлением щадящей арендной платы за участок земли, но и миллионом гривен льготного кредита, который был использован для закупки холодильного оборудования. Кроме общей пользы здоровью, проект для города имеет и абсолютно практическую ценность – это 19 рабочих мест плюс возможности развития зимних видов спорта.