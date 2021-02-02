Зимні бджоли

Користувачі соціальних мереж ще у січні почали виставляти фотографії вильоту бджоли, яке мало місце одразу після аномально теплих новорічних свят. За коментарем ми звернулися до нашої колишньої колеги по «УЦ» Вікторії Барбанової, чоловік якої займається бджільництвом.

– Те, що через теплу погоду бджола вилітає серед зими, може несприятливо вплинути на бджолосім’ї. Як правило, вони вилітають навесні, в кінці березня, щоб зробити очищувальний обліт, тобто звільнитися від продуктів життєдіяльності, простіше кажучи, сходити в туалет. Тоді бджоли вилітають всі разом, в один день, досить масове явище. Після цього вони одразу починають шукати пилок, це їхня перша їжа після зими.

– Наприкінці березня активного квітування дерев ще не спостерігається. Де вони беруть пилок?

– Активного квітування немає, але вони знають, де його шукати, зокрема, на пролісках, сон-траві, тобто першоцвітах, які майже не дають нектару, але дають пилок. Потрібно зважати на те, що десь з другої половини лютого бджола прокидається у вуликах, і матка починає сіяти пилок, цей пилок бджоли переробляють на пергу, якою годують личинок. Ці личинки будуть першою зміною, тому що зимова бджола вимирає до середини квітня. Тому має вилетіти ось ця новонароджена бджола, отак у них відбувається зміна. А якщо бджоли вилетіли раніше, то їм немає чого їсти, багато з них не повернеться, вони просто помруть, бо надто холодно. А ще це означає, що матки вже почали сіяти, якщо вдарять морози, сім’я загине.

– Тобто оцей процес сіяння розпочався в цьому році раніше?

– Так. Це загрожує тим, що бджолосім’я не доживе до весни, бо зарано починає витрачати ресурси. Якщо бджоляр це помітить, він може надати допомогу у вигляді підгодівлі. Але, як правило, в січні до бджіл ще не заглядають, це відбувається аж в лютому.

– А як часто трапляються такі бджолині катаклізми?

– Зима минулого року була занадто теплою, багато сімей загинули через це навесні. Їх потрібно було підгодовувати протягом зими, потім весною вдарили заморозки. Бджолярі у цьому році намагалися організовувати зимівлю бджіл у закритому приміщенні, то з восьми вуликів матка почала сіяти лише в одному.

– Як це вплине на кількість меду і на вартість?

– Це може вплинути на ціну, бо в кого великі пасіки, будуть змушені докуповувати сім’ї, тому все це піде на собівартість. Бджолосім’ї купують в квітні у Карпатах, коли в розплідниках карпатської бджоли починається розподіл сімей. Вартість – близько півтори тисячі гривень за вулик, вірніше, за бджолопакет, це матка і чотири рамки з бджолами. На перший рік свого життя цей бджолопакет меду майже не дає. Його потрібно підгодовувати, і лише на наступний рік буде урожай…