И снова о погоде, и не только

Аппаратное совещание городского головы Кропивницкого началось с актуальной февральской темы – погоды и ее последствий. Если на погоду – снегопады, гололед, сугробы – сетовать бесполезно, то на коммунальные службы обрушилась лавина нареканий.

«В нашем городе 233 тысячи характеров. Люди неравнодушные, раздают советы, но одних советов мало, надо помогать», – логично заявил Андрей Райкович. И действительно, в областном центре практически нет «ничейных» участков земли. И каждый обязан убирать свою территорию. Есть торговая точка – сделайте подход к ней доступным. Офис – то же самое. Ночью коммунальная техника чистит дороги, а днем это сделать проблематично. У города нет малогабаритной специализированной техники, и армии дворников тоже нет. Поэтому горожане должны с пониманием относиться к ситуации и участвовать в процессе устранения последствий погоды.

Припаркованные на обочинах автомобили – кажется, вечная тема и проблема. Мэр обратил внимание на наличие стоянки возле налоговой площадью пять гектаров. Предложил оставлять автомобили там, а потом пешком идти к месту работы. В принципе, логично, не такие большие у нас расстояния. А машины возле шестой школы препятствуют проезду специальной техники. Если понадобятся, не дай Бог, «скорая» или «пожарка», ни проехать, ни припарковаться. В общем, нужны дорожные знаки, запрещающие стоянку возле школы.

Городской голова высказал претензии к дворникам, которые начинают чистить остановки с 8-ми утра. Это поздно, поскольку многие люди едут на работу, а дети в школу гораздо раньше. Но есть, как говорится, обратная сторона медали. Известно, что почти все остановки имеют «хозяев», или «кураторов». Имеются в виду торговые точки – маленькие магазинчики. Ребята, имейте ответственность, наводите порядок на остановках своими силами. Город когда-то пошел вам навстречу, ответьте тем же.

И снова градоначальник высказывал недовольство работой нацполиции. На этот раз в связи с остановками общественного транспорта, которые разворовываются и разбиваются вандалами. Например, остановка возле Центрального рынка, сооруженная за средства горбюджета. Если помните, ее практически уничтожили. Два года длится расследование, территория остановки арестована, а результата никакого.

Андрей Райкович провел онлайн-переговоры с послом Украины в Турции. Турецкая сторона заинтересована в сотрудничестве с нашим городом, а это перспективы. «Нам надо презентовать строительные, дорожные, деловые и культурные проекты. Предоставить инвестиционную программу, получить информацию от них, направить делегацию. Нужен эффект от двустороннего общения. Внешний инвестор для нас очень важен», – подчеркнул Андрей Павлович.

Среди поручений городского головы – обратить внимание на дорогу на Салганные пески с тем, чтобы ее отремонтировать и пустить общественный транспорт к бывшей «шахтерской» больнице, которая стала городской. Если не сделать дорогу, нет смысла вкладывать деньги в больницу. В перспективе и ремонт улицы Металлургов. Мэр распорядился разобраться, нет ли под землей коммуникаций, замена которых потребует дополнительных средств, как случилось с улицей Вокзальной.

И о декоммунизации. Общественность требует от городского головы завершить этот процесс в областном центре. Речь идет о двух памятниках – 60-летию ВЛКСМ (комсомолка) напротив областной больницы и в сквере Славы. По закону они подлежат демонтажу, а это будет стоить более двух миллионов гривен бюджетных средств. После тщательных подсчетов и подготовки проекта процесс демонтажа состоится.