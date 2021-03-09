«Життя починається знов»

За окном «майже весна», и украинский футбол потихонечку обретает очертания игры, а не битвы с погодой, полями и собственной техникой. Но при этом футбольный февраль доставил нам больше положительных, нежели отрицательных эмоций. А вот начало марта потрясло грандиозным скандалом.

«Вище неба»

Честно говоря, именно так можно охарактеризовать выступление представителей Украины в плей-офф Лиги Европы. Но сначала немного пофартило со жребием. Ведь вместо тель-авивского «Маккаби» для «Шахтера» и бельгийского «Брюгге» для «Динамо» могли попасться более серьезные соперники. А тут еще на «Брюгге» перед самыми поединками с киевлянами обрушился коронавирус, выбивший из строя почти весь тренерский штаб и всех лидеров атаки бельгийской команды. Но даже при этом, после довольно невыразительной домашней ничьей с бельгийцами, мало кто верил, что Мирча Луческу снова способен утереть нос своим хейтерам. А мудрый румынский наставник опять оказался на коне. Терпение, игровая дисциплина и реализация голевых возможностей – вот три источника и три составляющие успехов нынешнего «Динамо». Так был добыт Суперкубок Украины в игре с «Шахтером». Таким был путь в Лигу чемпионов, когда проходили АЗ и «Гент». В главном же домашнем матче с «Ференцварошем», когда решалась судьба путевки в Лигу Европы, Луческу снова не изменил себе, а его ребята опять все выполнили, как следует. И вот уже нынешней зимой в Киеве при ставке хозяев поля на строгость в обороне бельгийцы все же нашли свой момент вскоре после великолепного гола нового лидера атак «Динамо» Виталия Буяльского. Но одного гола в ворота «Брюгге», пусть и такого великолепного по задумке и исполнению, было недостаточно для продолжения борьбы. В Брюгге нужно было забивать. Но, когда на поле в старте не вышел Шапаренко, от которого в большинстве своем зависит развитие осмысленных атак киевлян, меня стали терзать смутные сомнения. А еще больше они укрепились на протяжении 75-ти минут, когда, казалось, забивать гости совсем не собирались. Правда, юная оборона и голкипер Бущан сбоев не давали, что оставляло надежду.

И здесь Луческу четко уловил момент, когда соперники подустали, стали терять бдительность, и понял, что нужно менять ход событий. В бой пошел Шапаренко, добавивший активности и командной скорости в атаке. И тот самый долгожданный момент таки пришел.

Не знаю, просчитал ли все наставник киевлян, но именно поздний гол, когда у хозяев не осталось ни времени, ни сил на ответные действия, лично мне виделся возможным ключом к победе.

«Шахтер» же в противостоянии с «Маккаби» сделал то, чего от него после успехов в Лиге чемпионов все ждали. Правда, надеялись на более солидную игру и внушительные победы. Как в первом поединке в Тель-Авиве, обеспечившем гостевой перевес в два мяча, так и во втором матче, на НСК «Олимпийский», донетчане слишком много позволили создать футболистам «Маккаби». Но фарт и надежная игра Анатолия Трубина, который, похоже, своей уверенностью окончательно вытеснил из основы Андрея Пятова, позволили чемпионам Украины не пропустить, забить и пройти дальше. Хотя очертания нарастающего системного кризиса в «Шахтере» уже просматривались не только в этих матчах, но и в поединках УПЛ с ковалевским «Колосом» и львовским «Рухом».

«Все буде добре…»

В следующем раунде «Шахтер» ожидает интригующее противостояние с итальянской «Ромой», которую тренирует предыдущий наставник «горняков» Паулу Фонсека. Это будет принципиальная дуэль двух португальских тренеров, которым есть за что сражаться и что доказывать. Слухи об отставке Фонсеки, которым не очень довольны в «Роме», появляются с завидным постоянством. Здесь многое будет зависеть от того, пробьются ли римляне в Лигу чемпионов.

В серии А по потерянным очкам представители Вечного города идут на пятой позиции. Но до третьего – «Ювентуса» – всего два очка. А при такой конкуренции не только с «Юве», но еще с «Аталантой» Руслана Малиновского и неожиданно оказавшегося в Бергамо Виктора Коваленко, а также с «Наполи», которые выглядят солиднее по игре, «Рома» действительно может «пролететь» мимо чемпионской лиги. И тогда Фонсека может остаться без работы.

После жеребьевки я с небольшим перевесом отдавал преимущество «Шахтеру», но сейчас, учитывая все проблемы команды Луиша Каштру, большие шансы на успех все же у находящихся в хорошем игровом тонусе подопечных Паулу Фонсеки.

А киевское «Динамо» получило в соперники испанский «Вильярреал». И парней Луческу сразу отрядили в разряд аутсайдеров этого двухраундового противоборства. Но так было и с «Брюгге». Посмотрев же несколько матчей с участием подопечных Уная Эмери, убедился, что у «желтой субмарины» не все в порядке. В Примере команда не выигрывала уже шесть матчей подряд и опустилась с пятого на седьмое место. Здесь будет важно, какие у испанского клуба главные приоритеты.

Для Эмери Лига Европы – родной турнир, и он здесь трехкратный победитель, правда, с «Севильей». А вот «Вильярреал» с его проблемами в обороне и нынешней невыразительностью в атаке к большой победе просто не готов. Как, впрочем, и киевское «Динамо». Но безоговорочно отдавать пальму первенства испанцам, с учетом прошлых подвигов парней Луческу, я бы не спешил. Здесь, мне кажется, у вице-чемпионов Украины даже больше шансов пройти «Вильярреал», чем у «Шахтера» итальянскую «Рому».

«Холодно»

Эти слова из еще одного хита «Океана Эльзы» как нельзя лучше характеризуют возобновление футбольного сезона в Украине. По просьбе главного тренера национальной сборной Андрея Шевченко, которому нужно время на подготовку к грядущему Евро, играть у нас начали как никогда рано. И тут не только я подумал, что несколько стартовых туров 2021 года в УПЛ можно было провести в нормальных условиях в Турции, где базировались и готовились, кажется, все команды элитного дивизиона. А тут пришлось из классных теплых условий и с хороших газонов возвращаться в холодные и кочкообразные украинские реалии. Но и это еще не все сложности. Ведь в настоящее время на своих полях имеют возможность играть только киевское «Динамо», СК «Днепр-1», ФК «Александрия», «Ворскла», «Колос» и условно «Заря», давно базирующаяся в Запорожье. Остальные клубы либо вовсе не имеют своих стадионов, либо их арены находятся на длительной реконструкции. И получается, что у нас открытое первенство Киева, где играют не только «Динамо» и «Шахтер», но еще и «Олимпик», «Десна» и переносящие сюда свои матчи по разным причинам «Рух», «Минай», а также «Мариуполь», вообще проведший все свои поединки на выезде. И после этого кто-то может пенять на поле стадиона «Динамо» имени Лобановского, на которое выпала просто невероятная нагрузка?

«Веселі часи»

Киевскому «Динамо» удалось не только сохранить минимальное преимущество над «Шахтером», но и увеличить отрыв до четырех очков. И нельзя сказать, что киевляне прибавили. Динамовцы ведь снова не смогли обыграть «Десну». А в Кубке Украины только в серии пенальти подопечные Луческу прошли ковалевский «Колос». Но все дело в том, что «горняки» после зимнего перерыва выглядят хуже некуда. И уже сейчас соперники выходят на поединки с командой Луиша Каштру без прежней боязни. Сейчас даже «Динамо» конкуренты больше опасаются и играют с ним в закрытый футбол, понимая, что в позиционном нападении динамовцы не очень сильны. Но киевляне меньше теряют очки с командами второго эшелона и аутсайдерами, что определяет их преимущество. «Горняки» же пришли к такому периоду, когда ветераны (Марлос, Тайсон, Мораес, Коноплянка, Пятов, Кривцов и частично Алан Патрик со Степаненко) уже не могут или не хотят, а молодежь еще не может. Фрагментарно, особенно в Лиге чемпионов, донетчане выстреливали, а Каштру, в отличие от Фонсеки, не боялся экспериментировать не только с составом, но и тактикой. Однако стабильности молодежи не хватает, да и работать в полную силу на таких полях и в таких условиях бразильцы (их в последнем скандальном матче с «Олимпиком», включая двух натурализованных, на поле было аж девять) не могут. Да и Каштру, похоже, утратил нити управления. Отсюда разговоры о внутреннем конфликте в коллективе и скором пришествии Дарио Срны. Но когда утрачена не только игра, но и результат, то выводы напрашиваются.

«Заря» до удаления в ее составе выглядела цельнее, мобильнее, организованнее, чем чемпионы Украины. Честно говоря, свою победу ребята Скрипника заслужили. И вообще в данный момент луганчане, на мой взгляд, демонстрируют самый интересный и качественный футбол в УПЛ с разным набором тактик и умением сыграть от соперника. И пять побед подряд, включая кубковую над «Вересом», совершенно заслуженны. Если так пойдет и дальше, то команда Виктора Скрипника вполне может замахнуться на чемпионство и Кубок Украины, где в полуфинале они встретятся с «Александрией».

Ну а «Шахтер» не только отпустил «Динамо» в отрыв в чемпионате, но и бездарно вылетел из Кубка Украины, проиграв абсолютно по делу лидеру первой лиги – «Агробизнесу» из Волочиска. Здесь тренерский штаб донетчан сделал почти полную ротацию состава после «Зари», но стало еще хуже. А о скандальной победе над «Олимпиком» с отмененным голом соперников из-за придуманного смешного VAR- вне игры, еще долго будут говорить. Но вспоминать будут не саму игру, а гневный спич президента «олимпийцев» Владислава Гельзина, ворвавшегося в прямой эфир во время интервью своего нового коуча Юрия Калитвинцева и обложившего нецензурной бранью всех виновников, по его мнению, поражения. При этом большинство специалистов (кроме оправдавшего арбитров руководителя судейского корпуса Лучано Лучи, которому тоже досталось), не соглашаясь с формой возмущения, признали, что важнейший гол у соперников «Шахтера» просто украли. А с учетом нынешнего состояния чемпионов Украины результат мог быть совсем другим.

Гельзину же сейчас вспомнят все (особенно историю с договорными матчами резервных команд) и накажут по полной, вплоть до пожизненной дисквалификации. Ведь он еще и в судейскую комнату врывался.

Как следствие, из-за спасения благоприятного результата для «Шахтера», как думают многие, мы можем вовсе потерять самобытный клуб, который держится на плаву исключительно благодаря Владиславу Гельзину.

«Ми зможемо більше для нас»

Здесь отдадим должное нашим землякам из ФК «Александрия», которые на этом первом зимнем отрезке смогли уверенно сыграть в чемпионате и пробиться в полуфинал Кубка Украины. И это притом, что особого усиления в команде Владимира Шарана не было, а ставка постепенно делается на перспективных молодых исполнителей. Но сказалась качественная подготовка на сборах в Турции, где были отработаны игровые сочетания и различные варианты ведения игры. Как следствие, с «Мариуполем» сыграли строго, слаженно и грамотно, добившись минимальной победы в гостях – 0:1. А уже в следующем матче с «Минаем» в Александрии (3:0) получилось использовать домашнюю заготовку при стандарте и воспользоваться ошибками соперников в обороне, к которым привели активность и постоянное давление атакующей линии александрийцев. В матче с «Ворсклой» в Полтаве александрийцы впервые в этом году уступили – 3:1. По игре гости выглядели чуть лучше своих соперников, но стали жертвами досадных собственных ошибок в обороне и малопонятных судейских решений.

Кубковая же игра в гостях с находящимся на подъеме СК «Днепр-1» показала, что с характером, настроем и целеустремленностью у александрийцев все в порядке. Ребята Владимира Шарана, даже без своего травмированного лидера Кирилла Ковальца, неплохо смотрелись в атаке, забив классный гол в дебюте второго тайма после дальнего удара Максима Третьякова. Но затем были спорное удаление Дмитрия Гречишкина на 75-й минуте и слаженные действия в защите вплоть до серии пенальти. А здесь Юрий Панькив, который и в игре был сверхнадежным, еще раз показал, что является мастером отражения одиннадцатиметровых. Но радоваться выходу в полуфинал, где 21 апреля сыграют с «Зарей» на родном КСК «Ника», александрийцам особо было некогда.

Впереди было еще одно испытание, теперь уже в чемпионате, командой Игоря Йовичевича, которая в трех зимних матчах набрала 7 очков. Этот матч александрийцы занести себе в актив могут разве что по надежным действиям в обороне. Но, если в кубковом противостоянии с подопечными Игоря Йовичевича (главного творца стремительного преобразования днепрян из абсолютного аутсайдера в твердого середняка) наши земляки здорово выглядели в контригре, создавая обороне конкурентов серьезные проблемы, то в поединке чемпионата игры в атаке гостей мы не увидели. Нужно признать, что нулевая ничья больше удовлетворила наших земляков, нежели парней Йовичевича, которые были ближе к победе.

В итоге такой результат никого не устроил. Ведь александрийцы отпустили конкурентов в борьбе за путевку в Лигу чемпионов уже на 7 очков. А днепрянам не удалось опередить в турнирной таблице, забуксовавших после зимнего перерыва, ФК «Мариуполь» и донецкий «Олимпик» и выйти на 8-е место.

«Коли тобі важко»

А петровский «Ингулец» продолжает отчаянную борьбу за место под солнцем. В желании, самоотверженности и организации игры команде Сергея Лавриненко не откажешь. Петровцы умеют сражаться за результат. Не случайно же в активе дебютантов целых десять ничьих. Но вот глубины состава и креативных действий в атаке для побед не хватает. А еще результативные ошибки арбитров отобрали у наших земляков несколько важнейших очков. И после спорного пенальти в матче с «Ворсклой», который стоил подопечным Сергея Лавриненко победы, президент ФК «Ингулец» Александр Поворознюк в сердцах пообещал переписать клуб на сына и рассказать всю правду о коррупции в судейском корпусе.

Но пока до таких радикальных шагов дело не дошло. А вот обещанных в том же интервью новичков «Ингулец» подписал. Остается надеяться, что с помощью защитников-легионеров Мохамеда Салема и Хенноса Асмелаша, опытного опорного хавбека Игоря Чайковского и перспективного молодого форварда Ильи Шевцова петровцы начнут побеждать и смогут решить главную задачу – сохранить прописку в элите.

Сделать это будет очень непросто. Ведь сейчас с 13 очками «Ингулец» занимает 11-е место. А ФК «Львов», который идет на последней, четырнадцатой позиции, отстает от петровцев всего на один пункт. И всего пять очков отделяют львовян, сменивших Виталия Шумского на Анатолия Безсмертного на тренерском мостике, от девятой позиции, на которой расположился в турнирной таблице донецкий «Олимпик». Так что каждая игра для «Ингульца» сродни финальной.

Но такая же ситуация и среди лидеров, для которых любая потеря очков может дорого стоить. И, что бы там ни говорили о слабости нашего чемпионата, он обещает нам интригующую и захватывающую борьбу в каждом туре. И предсказать сейчас развязку не рискнет никто, а каждая команда может смело заявить «Я не сдамся без бою».