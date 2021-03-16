Год с короной

Українські вчені розробили справку від коронавірусу.

Год назад глава ВОЗ Тедрос Гебрейесус заявил, что распространение коронавируса нужно считать пандемией. Что это означает на тот момент, поняли далеко не все. Хотя уже было 118 тыс. случаев COVID-19 в 114 странах.

Самые продвинутые тут же вспомнили пандемию «испанки», которая длилась три года, с 1918-го по 1920-й, и унесла, по разным оценкам, от 20 до 50 млн человек, заражено было более полумиллиарда – треть населения планеты.

Несмотря на столетнюю разницу двух крупнейших мировых эпидемий и космический прорыв в биотехнологиях и медицине, некоторые их показатели вполне сравнимы. Так, за год «короной» заразились около 120 млн человек по всему миру, 2,5 млн умерли. В Украине за год – более 1,4 млн случаев коронавирусной инфекции, скончались 27423 пациента с COVID-19.

Все это лишь сухие цифры, которые из-за своей невообразимой величины уже перестали быть трагедией, а стали только статистикой. Они нужны аналитикам и историкам. Нам же нужно совсем другое – понимание ситуации, в которую нас загнала пандемия коронавируса.

Итак. Коронавирусные инфекции известны ученым достаточно давно. Но на фоне своих предшественников мутировавший COVID-19 оказался «идеальным» оружием против человеческого организма. Более того, он чуть не каждый месяц демонстрирует новые и новые возможности. Если год назад под ударом оказались наши легкие, то теперь к ним добавились почки, печень и ЦНС. Год назад массово умирали старики – теперь возраст жертв сильно помолодел… Сегодня медики и ученые уже многое знают о COVID-19, но и очень многого не знают – и это наша реальность.

Самое потрясающее в истории первого года коронавирусного периода – это потрясающая работа медиков и микробиологов. Разработка, постоянное совершенствование и массовое применение эффективных протоколов лечения, а также создание в невероятно сжатые сроки нескольких типов успешных вакцин – это круче космоса Илона Маска! Но это – в мире, а что у нас?

У нас – ангелы обоего пола в защитных костюмах, для меня их олицетворяет врач Ольга Голубовская. А вот с создателями лекарств и вакцин в Украине не сложилось. То ли наши спецы уже работают за кордоном, то ли сменили профессии, то ли «варят» что-то более доходное. И это большая беда сегодня и завтра.

Что касается антиподов наших медиков, то «черт» у нас точно не Аваков, а чиновники – от самого Первого до местных «керівників». Сколько же они чепухи напороли, сколько глупостей наделали, и сколько всего не сделали вовремя! Примеры нужны? А зачем? Они же все как на ксероксе изготовлены: безудержно болтливые, некомпетентные и безответственные.

Вот на днях к списку «непосаженных» президент и его команда решили добавить «авторов и исполнителей» приснопамятных Харьковских соглашений. Но это дело давнее, с ним уже можно не спешить, а отдать под суд тех, кто сорвал сроки вакцинирования почти на три месяца, – очень даже актуально.

Печально, но факт: даже страх за себя и своих близких не объединил страну. Мы воюем между собой в соцсетях, телевизоре и на улицах по любому поводу, наплевав в буквальном смысле на инфекцию и окружающих.

Ну и напоследок. О, сколько нам открытий жутких готовит пандемии дух… Это я о неожиданно большом количестве украинцев, не желающих вакцинироваться. Причины понятны, но абсолютно не ясно, что с этим делать. Как в Великобритании, не получится – с законопослушностью у нашего народа изначально не сложилось. Использовать опыт Израиля? В смысле, вывести на улицы полицию и никого никуда не пускать без паспорта вакцинирования? Нет, у нас такое не пройдет! Кто рискнет не пускать наших людей на рынок, в супермаркет или водоканал? Да наша полиция на сторону народа перейдет ближайшего пятого числа. Зарплату получит и перейдет. Поэтому вакцинация в Украине растянется на два года, никак не меньше. Это я вам, как наполовину уколотый, говорю!

Что делать? Первое и главное – не психовать! Просто жить. Предохраняться всегда и везде. И маской, и вакциной. Коронавирус – это не секс, безопасных дней больше не будет.