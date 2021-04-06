30 событий нашего 30-летия

В этом году независимой Украине и ее неотъемлемой части – Кировоградской – области исполняется тридцать лет. Даже не верится. Подросло уже поколение людей, не знающих, что такое Советский Союз, дедушка Ленин, «взвейтесь кострами», война в Афганистане, километровые очереди за дефицитом и пломбир по 20 или сколько там копеек.

Зато у нас есть мобильные телефоны, количество автомашин у простых людей выросло в десяток (!) раз, мы открыли для себя Турцию и Египет, в которых, оказывается, отдыхать дешевле, чем в Одессе. А также то, что «братский народ» может вести себя совсем не по-братски, телевизоры могут быть с плоским экраном, обычные квартиры можно покупать, а в магазинах в свободной продаже могут быть бананы, киви и прочие помело, а еще есть такие штуки, как Интернет и Фейсбук.

К юбилею принято подводить итоги. Мы не будем в масштабах страны оценивать мощные тектонические сдвиги этих лет. Вспомним, как эти тридцать лет провела Кировоградщина. А именно – отметим 30 самых заметных личностей этих лет, 30 побед и рекордов (а их было немало), увы, 30 потерь и 30 шагов в будущее, надеемся, светлое.

А начнем мы с самых, на наш субъективный, но трезвый взгляд, с анализа 30 самых незаурядных событий этого периода нашей с вами общей жизни. Их было немало, причем зачастую уникальных. Много событий были просто прорывными. Построены солнечные электростанции, область покрылась супермаркетами, начала работу крупнейшая в стране аграрная выставка, переименованы города и т.д и т.п. Хотя было немало и не самых добрых событий, но сегодня не будем о грустном.

Будем надеяться и верить, что следующие тридцать лет будут для нашей области, как бы она ни называлась, вообще фантастическими, и Силиконовая долина с Илоном Маском обзавидуются нашим успехам. В добрый путь, Кировоградщина!

1. 30 января 1992 года был принят Закон Украины «Про форми власності на землю». Согласно ему, в стране могли быть уже три формы собственности на землю: частная, коллективная и государственная, и эти виды собственности равноправны. А 13 марта того же года Верховная Рада (которая еще называлась Верховным Советом УССР) приняла постановление «Про прискорення земельної реформи та приватизацію землі». Первым в стране (!) реформировал свое хозяйство Николай Макодзеба из нашей Новоукраинки. Он был председателем колхоза «Рассвет». Уговорил людей и создал на его базе коллективное предприятие «Лан». Кстати, у него был сертификат №1 на пай земли в нашей области.

2. В 1993 году в Кировограде умер простой электрик треста столовых и ресторанов Александр Ильин. Оказалось, что в его доме была крупнейшая в масштабах Советского Союза (и даже Европы, по некоторым оценкам) коллекция древних книг, икон, посуды, статуэток, религиозной утвари и т.д. Стоимость коллекции на тот момент оценивали в миллиард долларов! Одна только книга, единственная в мире, «Памятная записка о положении дела по составлению Сборника материалов, касающихся истории Великокняжеской, Царской и Императорских охот на Руси 1891-1893гг.» была тогда оценена в 400 тысяч долларов.



У него (Ильина) были первое издание «Кобзаря» Шевченко, первое издание «Мертвых душ» Гоголя. Коллекцию вывозили из его дома на улице Урожайной на 15-20 грузовых машинах, по словам Павла Босого, в то время директора краеведческого музея. Малая часть коллекции сейчас есть в нашем краеведческом музее и областной библиотеке, всё вывезли в Киев, а немалая часть, кто бы удивлялся, где-то потерялась.

3. В конце 1993 года в Кировограде зарегистрирован первый Интернет-провайдер HOST. Сначала он обслуживал всего несколько богатых клиентов с использованием протокола X.25 по выделенным телефонным линиям, с 1996-го у них появился Dial-Up (помните те противные телефонные модемы с характерным звуком?).

4. В 1994 году кировоградская авиакомпания «УРГА», одна из первых зарегистрированных в Украине частных авиакомпаний, стала официальным перевозчиком ООН, Организации Объединенных Наций. Наши кировоградские экипажи начали доставлять по воздуху в Конго, Судан, Сомали, Чад продовольствие, медикаменты и даже простую чистую воду в баклагах.

Лет семнадцать назад один из бывших пилотов компании «УРГА» в интервью «УЦ» рассказал о той работе. О том, как поседел в тридцать лет. Наш самолет, разгрузившись, шел на взлет в богом забытом месте где-то в Конго. Они привезли бутилированную воду и лекарства. И тут сбоку из-за какого-то пригорка вышел пацан лет двенадцати с гранатометом на плече. Прицелился. И вёл самолет до взлета. Почему-то не выстрелил, повезло. А Игорь после того полета сразу уволился из авиакомпании.

5. 1995 год. Рождение «Артемиды». Незаурядная женщина родом из Помошной Анна Антоньева из цеха по розливу плодово-ягодных вин создала в Кировограде водочную империю. Уже в 1997 году каждая пятая бутылка водки в Украине была «Артемида». Из личного – прихожу на конкурс «Королева Харькова- 2001» в Харьковский академический театр оперы и балета имени Лысенко, а там главный спонсор шоу – «Артемида». Заехал в важный в моей жизни город Глухов в Сумской области в 2000-м – а там День города спонсирует она же. Это чтобы вы понимали масштаб на то время. Вся страна была залита «Артемидой». Тысячи людей работали на этой фирме, у нее, условно говоря, даже была своя фракция в городском совете Кировограда, один из менеджеров фирмы Степан Бабак ею руководил. А потом что-то сломалось, и где та «Артемида»?..



6.1995 год. Наш радиозавод, который обеспечил техникой всю трансляцию Олимпиады-80 в Москве (116 технических аппаратных комплексов, 43 передвижных телевизионных станции и более 600 комплектов оборудования для комментаторских кабин), сменил ориентацию. Начал производить, извините, «аппаратуру унифицированного комплекса технических средств автоматизированных систем управления технологическими процессами атомных электростанций для замены выработавшего свой ресурс оборудования». В общем, по-простому, атомные станции начал наш завод снабжать сложной электроникой.

«Радий», как называется теперь предприятие, показал всем, что у нас на Кировоградщине не только, как говорят, лапти могут плести да подсолнечник по подсолнечнику сеять, а и в ХХІ веке жить и делать сверхсовременные вещи.

7. 1995 год. Бейсбольная команда «Горн» из Кировограда стала чемпионом страны и обладателем Кубка Украины в этом новом для нас диковинном виде спорта. И с той поры наши бейсболисты – «намбер ван» в стране, многократные чемпионы, лидеры, лучшие. Названия команды менялись, но не лидерство. 1995, 1996, 1997, 1998, 1999, 2000, 2001, 2002, 2003, 2005, 2006, 2007, 2008, 2009, 2010, 2011, 2012, 2013, 2014, 2015, 2016, 2017, 2018, 2019, 2020. Найдите пробелы. Это годы, когда наши бейсболисты были лучшими в стране. И в этом году, есть подозрения, будут.



Сегодня команда под названием «Биотехком-КНТУ» по-прежнему рвет соперников в Украине, известна в Европе. У нас в Кропивницком в 2018 году проходил этап чемпионата Европы по бейсболу – это признание, однако.

8. 5 июня 1996 года помнят не только футбольные фанаты. В тот день феноменально наша команда «Зирка» обыграла само киевское «Динамо»! Тогда команда называлась «Зирка-НИБАС». Итог матча – 2:1.

За «Динамо» играли легендарные Ващук, Косовский, Леоненко, Лужный, Головко, Ребров, на воротах стоял Шовковский, в запасе был какой-то малоизвестный Андрей Шевченко, его так и не выпустил на поле тренер Йожеф Сабо.

Один гол нам забил Виталий Косовский. А наши Сергей Борисенко и Юрий Мартынов дали ответку. Тренером команды был Александр Ищенко, он потом нашу команду вывел в высшую лигу украинского футбола, что тоже претендует быть событием тридцатилетия.

Город долго фестивалил по поводу того небывалого события. Потом «Зирка» и «Шахтер» побеждала (17 апреля 1999-го), но именно та победа была неимоверной. Помним до сих пор тот день.

9. В 1996-м неравнодушный и активный человек Виктор Саенко начал в Александрии делать комбайны. Большие зерноуборочные машины. В Украине до тех пор такие делали только в Херсоне – «Славутич».



Был создан концерн, первый и, кажется, последний в области концерн, – он так в учредительных документах назывался. Александрийские заводы «Автоштамп», «Вира-Сервис», «Полиграфтехника» и «Этал» объединились с амбициозной целью. Разработали новый комбайн, президент Леонид Кучма приезжал посмотреть на производство, посидел в кабине комбайна. А дальше… Сделали несколько десятков машин, но государственной поддержки, обещанной Кучмой, так и не дождались. Так и не стала Кировоградщина новым центром украинского комбайностроения.

10. В 1996 году в Кировограде появилась мобильная связь. Оператор UMC, сейчас это «Водафон», первым у нас заявился. Тогда он работал еще в стандарте NMT, в 1999-м уже перешел на всемирно признанный GSM.

Первый магазин по продаже мобильных телефонов у нас в Кировограде тогда открылся в тогдашнем УТО. Продавали их там по цене от 600 долларов за трубки «Бенефон» и «Эрикссон». Каждая весом почти в килограмм. И уже в Бережинке или Соколовском связь прерывалась, не было контакта. А в Великой Северинке и Александровке почти сразу была связь – это же дорога на Киев.

Разговор в те времена оценивался в долларах. Одна минута исходящего звонка стоила 48 центов. Поболтать с другом стоило немало. А если тебе звонили в то время, то ты уже был должен – 24 цента за минуту входящего звонка. Просто за то, что тебе звонят!

11. 16 января 1997 года народным депутатом Украины по Бобринецкому округу №229 в Кировоградской области была избрана Юлия Тимошенко.

Та избирательная кампания была феерией, фестивалем, невиданным шоу для Кировоградщины. Представители Юлии Владимировны осыпали золотым дождем всё, что имело право голоса в Бобринецком, Устиновском, Компанеевском, Долинском районах. В сельских школах появились компьютерные классы «от Юли», в каждой больнице персонал ходил в новых халатах, было газифицировано несколько сёл и даже сам райцентр Устиновка, приведено в порядок немало убогих дорог, и т.д., и т.п. Еще, как говорят злые языки, каждый глава районной администрации на том округе пересел из старых «Волг» на крутые «Тойоты». Был поставлен электоральный рекорд Украины, не побитый никем до сих пор – за Тимошенко тогда, в 1997-м, проголосовало у нас 92,3% избирателей.



12. В 1998 году в Кировограде в собственном здании начала работать «Лікарня Святого Луки», первая полноценная частная больница в наших краях. Ее основатель Григорий Урсол вывел медицинское обслуживание в городе и области на новый уровень. Да, недешево там лечиться, но качественно. Самые современные технологии, самое современное оборудование, лучшие специалисты.

13. Свой последний день жизни 25 марта 1999 года Вячеслав Чорновил, глава Народного Руха, народный депутат, провел в Кировограде. Кто знает, если бы в свое время он стал президентом Украины, возможно, страна жила бы по-другому. На первых выборах президента Украины в 1991 году он занял второе место после Леонида Кравчука.

Он провел встречу со студентами педагогического университета, Технического университета (КИСМа), побывал в Центре занятости, потом была встреча с общественностью в театре имени Кропивницкого. Зал был забит. А на входе в театр стояли товарищи с транспарантами «Ты — зек!» (он реально сидел как антисоветчик) и даже «Чорновіл, Чорновіл, став він сивий вже, як віл. Він і паше, і оре, та ніяк не вмре». После ужина в кафе «Чорна кава» со словами «Я зі спокійною душею їду від вас» Вячеслав Максимович уехал. Через несколько часов его «Тойота» столкнулась с автомобилем КАМАЗ с прицепом с зерном, который разворачивался посредине шоссе. Он погиб.

Можно предположить, что с того дня Кировоградщина перестала быть «красным поясом». До него у нас всегда больше всего голосов на любых выборах набирали коммунисты. После гибели Вячеслава Максимовича уже никогда коммунисты не набирали у нас большинства на выборах в городах, районах и селах.

14. В июле 2003 года из поселка Старый Крым в Крыму в Кировоград начали переводить подразделение, сейчас известное как 3-й полк спецназа. Смысл передислокации – из центра Украины можно быстро добраться до любого региона для оперативного реагирования в сложных ситуациях. Многие из нас узнали о существовании этой воинской части лишь в 2014-м. «Киборги» – это в том числе и о них. Воинская часть А0680, 3-й полк, потеряла на этой войне 48 воинов, один считается без вести пропавшим…



15. 2004 год. Презентована обновленная дорога «Киев – Одесса». 38 километров ее проходят в Кировоградской области. На тот момент работы на трассе обошлись в 9 с лишним миллиардов гривен! Успешный министр транспорта Георгий Кирпа смог это сделать. До сих пор дорога реально лучшая в Украине.

Этот участок трассы изменил жизнь западной части Кировоградской области. Мощные подряды на поставку стройматериалов на многие миллионы получили несколько карьеров, в первую очередь Гайворонский спецкарьер. Открылись десятки АЗС и придорожных ресторанов (почти все связаны с нашим земляком, поющим ректором Михаилом Поплавским – «Сало», «Батьківська хата», «Хата карася», «Кропива», «Вареники», «Пан чебурек» и т. д.).

Земля в Голованевском, Гайворонском, Ульяновском районах подорожала в разы. Увы, сильно выросла общая статистика ДТП в области. За все время после открытия обновленной трассы на нашем участке дороги погибло несколько десятков человек, в Голованевской районной больнице точнее знают.

16. В Кировограде 2 марта 2004 года на проспекте Правды, в районе 13-й школы, открылся первый супермаркет «АТБ». А в Александрии и Знаменке «АТБ» появились годом раньше – сказалась географическая близость к Днепропетровску, откуда родом эта сеть магазинов. Кстати, один из основателей сети «АТБ» Виктор Карачун родом из Липняжки Добровеличковского района.

В конце того же года в здании бывшего «Пишмаша» в Кировограде открылся супермаркет «Фуршет».

Сколько сейчас у нас супермаркетов – сложно сосчитать. Как мы раньше без них жили?

17. В январе 2006-го Александрия осталась без тепла (перед этим был Алчевск в Луганской области с тем же). Это была крупнейшая техногенная авария в Кировоградской области за все 30 лет (затопление угольных разрезов не в счет). 22 января из-за несвоевременного подвоза угля на теплоэлектроцентраль произошло охлаждение котлов, в результате чего без тепла остались 134 жилых дома, четыре детских сада и пять школ. Город замерз.

Городскому голове Степану Цапюку горожане тогда это не простили, на следующих выборах он проиграл должность Алексею Скичко.

18. По итогам 2006 года Кировоградская область достигла уровня 1990 года по объемам производства. Так сообщила статистика. Категорически изменился ассортимент производимого. Меньше стали производить сеялок, насосов, подъемных кранов («Вира-Сервис» в Александрии), добывать урановой руды, практически остановилась добыча бурого угля, умерли кировоградский молокозавод и маслосырзаводы в районах. Зато во многие разы выросло производство подсолнечного масла. Наши многочисленные гранитные карьеры открыли для себя западные рынки и в очень солидных масштабах поставляют за границу свою продукцию. «Элгран», располагающийся в селе Соколовском, является одним из крупнейших в Европе (!) поставщиков изделий из гранита под торговыми марками Rosso Santiago, Karmin, Brown Santiago.

19. В 2007 году компания из Днепропетровска «Велта» получила лицензию на разработку месторождения ильменита – руды, содержащей титан, – в Новомиргородском районе Кировоградщины. После фирма перерегистрировалась и платит налоги в Кировоградской области.



«Велта» стала первым предприятием в наших краях, созданным не на осколках советских заводов, а с нуля, на ровном месте. Сегодня 2 процента всей мировой добычи титанового сырья приходится на долю «Велты». В производство инвестировано более 100 миллионов долларов. Основной потребитель продукции на сегодня – США. Еще компания разработала собственную уникальную технологию получения титана из руды. А в состав совета директоров «Велты» вошел Роберт Джеймс Вулси, директор ЦРУ (!) в 1993-1995 годах.

20. В 2007 году фирма «Мегакомплекс» построила в Кировограде, недалеко от Колхозного рынка, десятиэтажный дом «Премьер». Это был прорыв. В областном центре появилось первое многоэтажное жилье европейского уровня. Эпоха «хрущевок» и унылых серых совковых девятиэтажек закончилась. Довольно быстро все 36 квартир (ни одной однокомнатной) были проданы. 1 квадратный метр стоил 1050 долларов.

Уже после в городе появились жилой комплекс «Ковалевский», «Волкова 3V» и другие дома. Не все дома построили, за зданием областной прокуратуры стоит скелет дома, прозванный в народе «падающая башня». Может, когда-то достроят и этот дом.

21. В 2008 году впервые после распада СССР Кировоградская область намолотила 3 миллиона тонн зерна. При Союзе такой результат был достигнут всего раз.

Показатель в 3 миллиона тонн в Украине кроме нашей области за всю историю показывали только Запорожская, Днепропетровская, Николаевская и Херсонская области.

Притом, что 10 процентов всего подсолнечника в стране выращивалось на наших полях, область давала рекордные показатели по пшенице и ячменю. Новые технологии, западная эффективная техника, новые средства защиты растений, современные удобрения дали себя знать.

Три миллиона тонн область собирала еще дважды после 2008 года. Несмотря на то, что стало модно и выгодно кроме подсолнечника выращивать сою и рапс.

22. 2011 год. Команда города Кировограда победила в танцевальном конкурсе «Майдан’S», организованном телеканалом «Интер». Для города это было свершение, достижение и настоящий праздник. Радовались от души все,плюс город получил миллион гривен на обустройство детских площадок, и их таки обустроили. Главный хореограф нашей команды Александр Лещенко стал героем всей области.



23. 2012 год. В селе Ивановка Новоукраинского района была запущена первая в области солнечная электростанция. Фермер Сергей Омельяненко воплотил в жизнь очередной инновационный энергосберегающий проект. В 2011 году он установил тепловой насос, который за счет естественной разницы в температуре окружающей среды и почвы зимой обогревает помещение административного комплекса, а летом работает как кондиционер. А в 2012 году начала работу фотоэлектрическая солнечная наземная электростанция ​​«Ивановка». Установка производит 1,3 мегаватта электроэнергии и способна обеспечить электроэнергией весь Новоукраинский район. По площади она занимает 2,7 гектара земли. С той поры в области появилось еще больше десятка солнечных станций, большей мощности.

24. В октябре 2012 года состоялось торжественное открытие отреставрированного Кировоградского академического областного украинского музыкально-драматического театра имени Кропивницкого.



Общая стоимость ремонтных работ составила около 125 миллионов гривен. Театр существенно преобразился. Деревянные окна, деревянные входные двери. Фойе увеличилось в размерах, на полу – мраморная мозаика, появились изящные банкетки и белая театральная «вешалка» из дуба. Внутри зала – сусальное золото, разная на каждом ярусе лепнина, роскошная люстра под куполом. Бархатный занавес заказывали в Санкт-Петербурге. Кресла были спроектированы французской фирмой и изготовлены из немецкого полиуретана на предприятии в Китае.

25. В 2013 году в тогда еще Кировограде впервые прошла выставка «АгроЭкспо». Практически с первого раза она стала крупнейшей в стране! Хотя до открытия «АгроЭкспо» много лет проходили подобные выставки в Чубинском под Киевом, в самом Киеве на бывшей ВДНХ. Но наша выставка с первого раза была больше по масштабу.

125 тысяч квадратных метров выставочной площади, и это не считая еще больших площадей под полевую демонстрацию техники.

Выставка входит в десятку крупнейших аграрных выставок Европы. Среднее число посетителей – 40 тысяч. Среди постоянных участников – фирмы из Польши, Белоруссии, Турции. В рамках выставки проходит многотысячная «Покровская ярмарка», на которой среди прочего проходит конкурс «Гарбуз-велетень».

26. 2014 год. Смерть Виктора Чмиленко. Фермер из Бобринецкого района был застрелен снайпером около 11 часов 10 минут 20 февраля 2014 года в районе Майдана Независимости в Киеве.

Он был знаковой фигурой для Кировоградщины. Непримиримым борцом с несправедливостью. Благодаря его с друзьями усилиям он добивался снятия с должности наглых чиновников уровня главы райгосадминистрации. Боролся с коррупцией во всех видах. Устраивал голодовку под прокуратурой в Бобринце. Устраивал «майдан» в Бобринце. Ездил в Москву к знаменитому земляку – кинорежиссеру Петру Тодоровскому. Был участником всех патриотических мероприятий в Киеве.

21 ноября 2014 года посмертно ему было присвоено звание Героя Украины. В Кропивницком есть улица имени Виктора Чмиленко. А в Бобринце – нет…

27. После принятия 9 апреля 2015 года Закона «О запрете пропаганды коммунистического и национал-социалистического тоталитарных режимов» в течение 9 месяцев парламент или местные органы власти должны были принять решение о переименовании Кировограда. 25 октября одновременно с местными выборами проводился опрос горожан по поводу нового названия; были предложены варианты Елисаветград, Благомир, Эксампей, Козачин, Златополь, Кропивницкий, Ингульск. Из 45,8 тысячи опрошенных (всего в городе проживает около 200 тысяч) 35 тысяч отдали предпочтение историческому названию Елисаветград. Второе место занял вариант Ингульск (4,3 тысячи). Результаты были направлены горсоветом в Верховную Раду, которая должна была решить вопрос с переименованием города. Решением комитета парламента по вопросам государственного строительства от 23 декабря Кировоград было решено переименовать в Ингульск. Власти Кировограда отказались переименовывать город из-за протестов жителей и просят провести референдум по этому вопросу. 31 марта 2016 года Комитет Верховной Рады Украины по вопросам государственного строительства, региональной политики и местного самоуправления рекомендовал Верховной Раде Украины переименовать Кировоград в Кропивницкий.

14 июля 2016 года Верховная Рада Украины переименовала Кировоград в Кропивницкий.

До этого, 16 мая 2016 года, райцентр Ульяновка был переименован в Благовещенское.

28. 2017 год. В областном центре прошел первый «Кропфест». Масштабное культурное событие. В рамках демонстрации театрального искусства на малой и большой сценах Кировоградского академического областного украинского музыкально-драматического театра имени Марка Кропивницкого и в зале Кировоградской областной филармонии были поставлены спектакли Ивано-Франковского музыкально-драматического театра, Луганского академического театра, Львовского академического духовного театра «Воскресение», Сумского областного театра драмы и музыкальной комедии имени Михаила Щепкина, театральной лаборатории «Театр на Чайной», Национального театра имени Марии Заньковецкой и Киевского академического Молодого театра.

В рамках музыкального искусства на центральной площади, в парке «Ковалевский» и в Кировоградской областной филармонии дали свои концерты музыканты и творческие объединения из Харькова, Донецка, Львова и Киева, среди известных: Kharkov Guitar Quartet, Kozak System, АтмАсфера, Вивьен Морт, Navkolo Kola, Перкалаба, Друга Ріка, Katya Chilly, Крихітка, Собаки в космосе, Сёстры Тельнюк, Арсен Мирзоян и другие.

29. 2019 год. Всем известная арка в Кропивницком стала двухсторонней. Самое проблемное место областного центра, проезд под железнодорожным мостом на улице Эльворти, было наконец-то расширено.

В свое время, 150 лет назад, когда запустили железнодорожное движение по маршруту Знаменка – Одесса, этот проезд под аркой был нормальным – раз в час без проблем проедет две – три телеги вверх или вниз. Автомобилизация все изменила, каждый водитель города помнит, каково было спускаться вниз по улице Колхозной в вечной пробке, минут по 10-15 иногда приходилось тащиться. Чего это стоило городским властям… Мост ведь находится в ведении Одесской железной дороги, приходилось останавливать движение по этой насыщенной рейсами магистрали.

30. 29 марта 2020-го в области зарегистрировано сразу четверо первых больных коронавирусом – трое из Кропивницкого, один из Долинского района.

На момент подготовки материала в печать в области всего зафиксировано заражений 13 846. Умерло от коронавируса 486 человек.