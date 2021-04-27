Праздники – дома!

В конце традиционного аппаратного совещания специалистов Кропивницкого городского совета мэр попросил правильно отнестись к своему повышенному эмоциональному тону. Он был связан с серьезностью вызовов, стоящих перед громадой в дни майских праздников.

Андрей Райкович несколько раз подчеркнул, что главным лозунгом и способом проведения майских мероприятий в этом году должно стать обязательное: «Великдень – удома»! В прошлом году население прислушалось к призывам не приходить к храмам, праздновать дома, и в городе не наблюдалось всплеска заболеваемости после пасхальных дней. Но сейчас мы видим падение как дисциплины, так и требовательности. Поэтому мэр призвал руководителей предприятий всех форм собственности донести до коллективов мысль о необходимости максимального ограничения передвижений и контактов в Пасхальные и поминальные дни. Отдельная просьба к священнослужителям, которые тоже должны учитывать специ­фику нашего карантинного времени. Конечно, никто сажать в автозаки верующих не будет, но люди сами должны оценить уровень опасности и не подвергать риску заболеть себя, своих близких и окружающих.

Обстоятельства вносят коррективы в проведение Дня памяти и примирения, а также Дня Победы над нацистской Германией, которые пройдут с максимальным соблюдением карантинных мер безопасности. Особенно для участников боевых действий во Второй мировой, которых на Валы приглашать не будут, но обязательно поздравят каждого.

Ситуация с коронавирусом в Кропивницком настолько обострилась, что Андрей Райкович счел необходимым публично обратиться к руководству Кировоградской области и департаменту здравоохранения областной государственной администрации: «Просимо максимально включити в роботу медичні заклади, визначені для лікування хворих на COVID-19. Завантаженість наших лікарень наближається до 100%, і ми потребуємо додаткових ліжкомісць. Ми не здаємося, але в Центральну районну лікарню та госпіталь ветеранів бойових дій, з його обладнанням, можна й потрібно брати на лікування хворих на запалення легень. Це тверда публічна позиція міського голови».

В то же время из сегодняшнего брифинга директора областного департамента здравоохранения Олега Рыбальченко стало известно, что Кропивницкую ЦРБ планируют вообще исключить из перечня госпитальных баз для лечения больных коронавирусом, как не получившую «ковидный пакет финансирования».

Это стало очередным подтверждением тезиса Андрея Райковича о неготовности государства бороться с эпидемией, в то время как последствия болезни становятся все тяжелее. Исходя из этого, перед городом стоит задача нарастить количество койкомест для возможного увеличения численности больных, потому что никому нельзя отказать в госпитализации. Требует усовершенствования, причем в режиме чрезвычайной ситуации, и лечебная база, в частности, необходимо решать вопрос с обеспечением больных качественным кислородом. Другим, едва ли не главным вызовом является отсутствие возможности для отдыха, не говоря уже о ротации, лечащих врачей и персонала в инфекционных и легочных отделениях. Люди уже второй год работают на пределе человеческих сил. Мэр сказал, что готов работать с врачами в круглосуточном режиме, чтобы оперативно решать накопившиеся вопросы. Надо как можно скорее начать полноценную работу Центральной городской больницы № 2, бывшей шахтерской – каждое койкоместо в городе на счету.

Мэр заявил, что карантинные проблемы не должны останавливать работы по проектированию и экспертизе реконструкции хирургического отделения больницы скорой медицинской помощи и центра детского здоровья, на которые необходимо изыскивать финансовые ресурсы. Но это позже, а сейчас город должен основательно прибраться, на этот раз без субботников, но буквально везде. Это задача для коммунальщиков, трудовых коллективов и каждого, отдельно взятого жителя.