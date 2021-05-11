Вакцины, ямы, гидроиспытания…

Городской голова Кропивницкого Андрей Райкович давно не был таким жестким, как на очередном совещании в исполкоме. Досталось многим.

«Вакцинация. Нас чрезвычайно беспокоит ситуация в городе. Не те темпы, не те объемы, не та реализация. Я понимаю, что не все от нас зависит, но даю распоряжение плотнее работать с областью. Город, где живет почти 236 тысяч, большинство предприятий находится, плотность населения наивысшая, должен получать больше вакцин. Такими темпами вакцинации, как сегодня, у нас не выработается коллективный иммунитет еще очень долго. Готовьте обращение к области, министрам, народным депутатам за подписью городского головы. Иначе никак, потому что всю ответственность за этот процесс взяло государство, а мы ничего не можем. Но мы хоть имеем право точно знать – когда и в каких объемах мы получим вакцины? Дайте хоть информацию!

Мы должны всем подвижным составом выйти на ремонт дорог. Мобилизовать весь ресурс. И вести контроль за каждым ямочным ремонтом, особенно после ремонта коммунальщиками своих проблем! На каждом участке, где идет ремонт, должны быть ответственные, нужно привлекать специнспекцию и нацполицию.

На улице Шевченко месяц носом тыкал – три ямы не могли залатать. Залатали, а между ними уже траншеи по сорок сантиметров! Не хватило две лопаты асфальта?

Коллеги из водоканала, ваша вода стОит как “Кока-кола”, а вы не можете нормально после себя прибрать? Разберитесь со своими подрядчиками. А то мы обратимся в прокуратуру, там разберутся. Это ж народные деньги!

Никаких больше ямочных ремонтов в городе без подписания акта выполненных работ нашим представителем!

Не могу не прокомментировать ситуацию с гидроиспытаниями, которые проводит “Теплоэнергетик”. Я сам имею опыт работы с гидросистемами. Передайте ответственному инженеру, или кто там, который проводил последние испытания, что я его лично уволю. Кто додумался дать такое высокое давление? После сезона добиваем насмерть то, что еще осталось? Это спланированная диверсия! Я лично вам не раз говорил, Александр Семенович, что ситуация нездоровая, не те люди работают. Какие гидроиспытания весной? Что хотели проверить? Что трубы отработали три срока эксплуатации? Не говоря уже об опасности транспорту, которую создали на ровном месте! Разберитесь со своим персоналом.

Хочу напомнить ЖЭКам и КП “Благоустрій” о необходимости косить траву. Покосить за эту неделю город! Парки, скверы. Работать с собственниками территорий. Задание первоочередное. Специнспекции в разы повысить контроль за землями в аренде! А то аренду не платят, а только бегают за сменой целевого назначения, чтобы киосков наставить. Пусть содержат территории как следует, а то будем разрывать договора.

По ремонту важнейшей улицы – Вокзальной. Коллеги из “Днепр-Кировоград”, когда вы начнете выполнять свои обязательства по ремонту? Вы задерживаете масштабные дорожные работы со своей новой ниткой водопровода. Где она? Дальше буду требовать жестче и принципиальнее!»