«МакДональдсу» таки быть?

Вряд ли кто-то мог изначально представить, что вопросом, который вновь расколол кропивницкое общество, будет строительство заведения общепита.

Когда умирали заводы со многими сотнями рабочих, типа завода имени Таратуты, никто не митинговал. Все молчали, когда в девяностых в городе закрыли из-за недофинансирования сразу несколько детских садиков, например, на улицах Попова и Дзержинского. Никто не буянил, когда сносили древний скифский курган на Попова. А тут вдруг народные массы возмутились возможным появлением харчевни в Центральном сквере.

Типа пострадают деревья. Есть подозрения, что после постройки «МакДональдса» всего через пару месяцев история забудется. Многие из протестующих, наверное, и не помнят, что еще не так давно сквер «украшала» стела, поставленная к столетию со дня рождения Владимира Ленина. Еще раньше стоял памятник Богдану Хмельницкому. И еще раньше в подвалах под сквером были холодильники, в них зимой загружали лёд с Ингула и хранили продукты, продававшиеся в доме Заславского.

Противники строительства «МакДональдса» создали петицию «против» строительства именно на этом месте, предлагая выделить другой участок под ресторан. Сторонники в свою очередь написали петицию «за». Обе набрали по 450 необходимых для рассмотрения властью голосов. И вот на комиссии по вопросам архитектурной деятельности, градостроения и капитального строительства вопрос рассмотрели. Комиссия высказалась за реконструкцию сквера со строительством брендового ресторана быстрого питания.

Автор петиции «за» Дмитрий Правда так аргументировал причины, почему «МакДональдс» должен быть в этом сквере:

Бездомные ночью спят на лавочках в сквере и справляют нужду в ближайших местах от этой лавочки. Нищие, которые не дают отдыхать людям в сквере. Ночные кафе в сквере, посетители которых в большинстве своем привыкли справлять нужду сразу после посещения данных кафе в области самого кафе. Подвалы под сквером находятся в аварийном состоянии и неизвестно, сколько еще продержатся. Облагораживанием сквера никто не занимается больше десятка лет.

Автор петиции «против» Надежда Паливода приводит свои доводы:

Центральный сквер – это определенная генеральным планом города зеленая зона, имеет рекреационное и оздоровительное назначение. Застройка участков за счет уничтожения существующих зеленых насаждений недопустима. Компания «МакДональдс-Украина» утверждает, что будет строить свое заведение с «максимальным сохранением деревьев». Это не соответствует действительности, поскольку внизу под деревьями по всей площади сквера находятся старинные подвалы конца XVIII века. Чтобы проводить там строительство, их нужно будет засыпать, а для этого придется срубить абсолютно все деревья в сквере и сравнять его с землей.

Кроме того, перед осуществлением строительных работ в историко-культурной зоне сначала нужно провести археологические раскопки.

Компания «МакДональдс-Украина» утверждает, что посадит «60 новых деревьев» – она ​​представила проект будущего заведения и т.н. «благоустройства сквера».

Однако этот проект – лишь коммерческая визуализация, которая не соответствует действительным размерам объектов.

Так или иначе, но городская комиссия постановила: строить ресторан можно. Начальник управления капитального строительства Сергей Белоконь рассказал о результатах обследования состояния сквера, подвалов под ним и деревьев. Оказывается, в тех подвалах слой грязи достигает четырех метров… «Члены комиссии высказались за реконструкцию Центрального сквера со строительством брендового ресторана быстрого питания. Петицию же о недопущении строительства депутаты не поддержали», – сообщил член профильной комиссии горисполкома по вопросам экологии, земельных отношений и коммунальной собственности Александр Шамардин.