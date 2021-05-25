Во-первых, художник…

Директор художественно-мемориального музея имени Осмеркина Вита Чернова заметила, что Кропивницкий часто называют городом Паученко – благодаря шедеврам архитектуры его авторства. Сегодня можно утверждать, что это город и Кривенко. Сложно не согласиться.

Если вы не были знакомы с Виталием Ефремовичем, это не значит, что вы его не знаете. Гуляя по городу, оглянитесь по сторонам, и вы обязательно увидите как минимум одно из более пятидесяти сооружений социально-культурной сферы, памятников и объектов благоустройства, автором которых был Виталий Кривенко. Вот лишь несколько: Мемориальный комплекс погибшим воинам на Крепостных Валах, Мемориальный музей Кропивницкого, памятники Богдану Хмельницкому, Ангелу-хранителю, братьям Эльворти, Александру Пашутину (площадь перед горсоветом – тоже его проект), Игорю Тамму, Генриху Нейгаузу, Григорию Куропятникову, Владимиру Винниченко, а еще архитектурно-скульптурная композиция «Студенчество» возле ЦНТУ…

Плюс ко всему Виталий Кривенко, основатель и председатель Кировоградского областного отделения Украинского геральдического общества, является автором герба и флага города Кировограда (ныне Кропивницкого), автор и соавтор гербов, флагов административных районов и городов областного значения Кировоградской области, а также марок, юбилейных монет и другой символики. Заслуженный архитектор Украины. Почетный гражданин Кировограда… Но в первую очередь он был художником.

Уже год его нет с нами. Вдова Виталия Ефремовича инициировала выставку живописных и графических работ мужа, которая открылась в музее Осмеркина. Место для выставки выбрано не случайно. Людмила Ивановна сказала, что муж трепетно и тепло относился к этому музею. Вита Чернова на открытии выставки рассказала, что именно Виталий Кривенко, будучи главным архитектором нашего города, пребывая в Москве, встретился с вдовой Александра Осмеркина и донес до нее идею создания художественно-мемориального музея имени художника. Надежда Георгиевна подарила ему каталог живописца, который подписала: «Виталию Ефремовичу, сподвижнику и верному, принципиальному, требовательному архитектору, преданному идее задуманного в Кировограде дома-музея художника Осмеркина».

Уже после смерти Виталия Ефремовича, читая его воспоминания, мы узнали, как он мечтал быть художником, как настойчиво шел к своей цели и как ее достиг. Создавая памятники и гербы, он продолжал писать картины. Об этом знали только очень близкие люди. Он почему-то никому об этом не говорил и работы не показывал. И выставка, на которой представлено более семидесяти полотен, для всех стала откровением. Масло, акварель, гуашь… Портреты, натюрморты, пейзажи…

«Тут есть все, – пишет в каталоге, изданном музеем, заслуженный художник Украины Андрей Надеждин, – и пережитые в детстве трагедии войны, и несоответствие жизненных мечтаний и конкретики бытия, и желание вырваться из тисков рамочных ограничений, установленных общественной жизнью… Его произведения наполнены живой эмоциональностью, собственной действенной правдой»…

На открытии выставки гости, вспоминая Виталия Кривенко, говорили о нем с благодарностью за помощь, совет, наставничество. Отмечали его интеллигентность, тактичность, глубину знаний, чувство юмора. Родились две идеи. Первая – издать каталог всех живописных и графических работ художника. Вторая – назвать премию в области геральдики и вексиллологии именем Кривенко. Все это обещали серьезные мужи, так что можно надеяться, что так и будет.

Выставка продлится до конца лета. Обязательно сходите и откройте для себя нового Виталия Кривенко. Да, он всегда умел удивить и продолжает это делать. Описывая автопортрет художника, Андрей Надеждин заметил: «Всем своим видом из глубины таинственного пространства художник будто обращается к публике: “Вы думаете, что знаете меня? А вот и нет! Во-первых, я художник!..”»