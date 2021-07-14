По каким причинам смартфоны оказываются в “объятьях” сервисных центров

Многие исследования доказывают, что самая популярная неисправность среди смартфонов – это, конечно же, неработающий дисплей. Неудивительно, ведь это самый хрупкий элемент, который занимает чуть ли не 50% площади корпуса в большинстве моделей телефонов. Поэтому он может повредиться практически в любую минуту использования. Достаточно одного падения с небольшой высоты для того, чтобы на стекле образовался скол или даже трещина. Несмотря на то, что это достаточно серьезный дефект, его достаточно быстро и просто устранить. Если вы владелец смартфона марки Samsung, то качественный дисплейный модуль по приемлемой цене можно найти здесь https://www.aks.ua/catalog/displei-ekrany/brand/samsung, после чего его смогут установить в любой мастерской.

Проблемы с аккумулятором

Можно рискнуть и выдвинуть предположение о том, что неисправности связанные с аккумуляторами находятся на втором месте по популярности, после дисплеев. Батарея – это сердце каждого смартфона, без которого он не сможет функционировать в автономном режиме. Однако многие пользователи часто допускают ошибки во время эксплуатации, что неизбежно приводит к выходу из строя химического элемента. К сожалению, батареи не подлежат ремонту или восстановлению, поэтому приходится их заменять, чтобы мобильное устройство функционировало правильно. Игнорирование дефекта и усугубление его может привести к необратимому повреждению аккумулятора или даже вздутию и воспламенению его содержимого. Чтобы не пришлось посещать сервис, перед первым запуском телефона следует ознакомиться с инструкцией по эксплуатации.

Когда батарею необходимо заменить на новую? Прежде всего, следует оценить ее состояние. Снижение производительности является нормальным явлением для батареи, однако спустя год регулярного использования смартфона ее состояние не должно существенно ухудшиться. То есть емкость АКБ должна быть не ниже 95 до 97% от первоначального значения.

Самостоятельное обновление программного обеспечения

Сломанные дисплеи или износ батарей – это неисправности связанные с поломкой оборудования. Однако не менее популярными проблемами, с которыми обращаются в мастерскую, являются сбои программного обеспечения. Они часто возникают из-за некорректного обновления системы и использования сторонних программ. Установка неправильной версии Android или попытка возврата к более старой версии обычно приводит к повреждению памяти телефона. Тогда обращение к специалистам будет единственным шансом восстановить работу мобильного телефона.