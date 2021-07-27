Коли є що показати

Марія Чорна менше двох місяців очолює Кіровоградську обласну державну адміністрацію. Але вже показала, що вона не кабінетний чиновник. 22 липня Чорна проінспектувала 7 точок вакцинації від коронавірусу в Кропивницькому. А вже наступного дня в супроводі голови РГА Ольги Коріненко об’їжджала Олександрійський район, найпотужніший в області після Кропивницького. Тут, як сказала Марія Володимирівна, б’ється аграрне серце України.

І довела це своїм прикладом – пожнивувала комбайном пшеничне поле в районі села Веселе Олександрійського району. Американським комбайном, адже, на жаль, українських зараз нема. Як сказала Чорна у відповідь на питання кореспондента «УЦ», має право, бо сама родом із села в Компаніївському районі, ще в юному віці доїла корів, потім навчилася керувати трактором і має посвідчення на право керувати такою технікою! А ще Марія Володимирівна привітала всю область з намолотом першого мільйона тонн збіжжя. І це ж тільки початок – у добрі за сприятливої погоди роки Кіровоградщина дає три і більше мільйони тонн зерна. Одна наша область може нагодувати дві – три європейські країни.

До речі, це фотокор «УЦ» Олексій Каприця допомагає керівниці області спускатися з комбайну.

Та все ж нова керівниця області в першу чергу приділила увагу освітній сфері. Оглянула школу №2 у Новій Празі. Кореспондент «УЦ» був у ній два роки тому, коли йшов процес реконструкції. Зараз ця школа – зразок, щось небачене, мабуть, краща школа Кіровоградщини.

Як сказала одна з чиновниць обладміністрації, треба сюди привезти Короткова. Анатолій Єгорович – директор Кіровоградського обласного навчально-виховного комплексу гімназії-інтернату – школи мистецтв, його заклад вважається зразковим і №1 на Кіровоградщині. Але і йому варто на це глянути.

Дійсно, ця школа у Новій Празі – це щось неймовірне. Треба бачити ці модернові парти, які регулюються по росту та комплекції школярів, у школі в Кропивницькому, дуже відомій, в якій навчається син кореспондента «УЦ», навіть натяку на таке нема. А як прикрашені стіни в класах! Це настільки незвично… А прекрасна спортивна зала, а кухня, обладнана, як у кращих ресторанах! Ще в будівлі – дитячий садочок на 40 діточок. Мої діти ходили в садочки совєтського типу, з тим кошмарним «кахфєлем» повсюди, ганебними меблями й страшними іграшками. А в Новій Празі – класна сантехника, прилаштована саме під дітей: маленькі унітази, дуже якісні, умивальники, обладнані на висоті півметра від підлоги, а не як для дорослих, усе продумано, а найголовніше – усе зроблено красиво. Якісні саме дитячі меблі. І іграшки, за які не соромно перед малечею. А ззовні?! Ця школа – окраса села.

Богдан Куруп, голова Новопразької об’єднаної територіальної громади, на своєму місці. Без сумнівів.

Потім Богдан Анатолійович Куруп запросив Марію Володимирівну оглянути разом дуже проблемне місце для громади, де без впливу обласної влади проблему не вирішити. Це міст через річку Бешка, по дорозі з Нової Праги до колишньої Димитровки й далі на Олександрію.

Сказати, що міст у поганому стані, – не сказати нічого. Яма на ямі, а з боків нема ніякої огорожі. Нещодавно витягали з річки Бешки у цьому місці аж дві автівки з військовими з АТО-ООС, бо, коли там об’їжджаєш ями, дуже просто впасти в річку.

Вирішення цієї проблеми не відноситься до повноважень ОТГ, це дорога державного значення, і громада не може нічого зробити за свої кошти, адже це буде порушенням законодавства. Богдан Куруп звертався до «Укравтодору», але поки марно. Марія Чорна пообіцяла вирішити питання.

Опісля губернатор завітала на поля підприємства «Новоселівка-Агро», подивитися, як йдуть жнива. Там її й запросили до комбайну, про що ми вже казали. Пані Марія на тому ж полі відзначила, що Кіровоградщина за попередніми підсумками збору врожаю – у трійці кращих областей в Україні.

Олександр Васильович Ткач, директор підприємства, розповів, що спокійно господарює без кредитів, без звернень по допомогу до держави, своїм коштом. Хіба що погода трохи підводить, бо недавні потужні дощі підвищили вологість зерна, а це не дуже добре.

Далі було відвідування Центральної міської лікарні Олександрії, де до очільниці області приєднався міський голова Сергій Кузьменко.

У цій будівлі є над чим працювати. Лікарня стара, кілька з її приміщень дуже привабливі архітектурно, але всьому є свій час. У першу чергу потребувало ремонту інфекційне відділення. І не тільки, як кажуть, за віком, а ще й тому, що ми живемо в епоху коронавірусу. Старі будівлі не зовсім відповідають вимогам часу, наприклад, є проблема з постачанням кисню хворим на COVID-19. Інфекційне відділення в олександрійській міськлікарні буде модерновим, у проєкті все вже продумано, усе буде як у ХХІ столітті. Робота йде повним ходом, 24/7. Але є проблеми з фінансуванням. На завершення попередніх робіт треба 2 мільйони 200 тисяч гривень. Чорна и Кузьменко домовилися разом якнайшвидше вирішити цю проблему. До речі, голова області та колишній її очільник спільну мову знайшли одразу, і це видно з їх взаємного спілкування.

Це не було заплановано в графіку голови ОДА, але на запрошення міського голови Сергія Кузьменка Марія Чорна поїхала до театру. Хто не знає, хто не бачив – це перлина, він не гірше не то що театру імені Кропивницького в обласному центрі, а й київської, львівської, і навіть одеської опери. Так, він менший за кількістю крісел, але ж як все зроблено! Хтось може назвати це провінційним шиком, але це не так. Там просто гарно.

Є одна проблема. Театр зусиллями Кузьменка та його команди відновлено вже більше двох років тому. Але… будівлю досі не ввели в експлуатацію. Водопостачання до театру з цієї причини досі немає. Це якась дикість, але таке українське законодавство. У театрі, де багато років грав Гнат Юра (поїдьте в Київ на Борщагівку, де одна з головних вулиць носить ім’я Гната Юри, спитайте там людей, хто це), вибачте, у туалетах немає води для зливу. Усе буде вирішено – пообіцяла Марія Чорна.

Потім Сергій Анатолійович запросив Марію Володимирівну до парка Шевченка, він поблизу головного стадіону футбольного клубу «Олександрія». Ще кілька років тому це було закинуте, недоглянуте місце, де розважалася місцева алкашня та іноді були спроби ґвалтування дівчат.

Зараз це, як кажуть, цукерка, а ще все попереду! Сьогодні парк – це ідеальні газони, екзотичні дерева, хвойні в основному. І йдуть масштабні роботи. Будується майбутній потужний фонтан, вже чимало зроблено. А ще, як розповів Сергій Кузьменко, будуть карусель для діток, окремі спортивні майданчики для молодших дітей, для підлітків, а також окремо для дорослих. А ще в парку Шевченка буде літній театр. Круто, погодьтеся.

Сергій Анатолійович Кузьменко каже: «Олександрія має бути красивим містом. І буде». Що цікаво: на облаштування парку не витрачено жодної бюджетної копійки. Як каже Сергій Анатолійович, це було його рішенням з першого дня. Є небайдужі люди, підприємці, які спонсорують відновлення парку. Аж завидки беруть…