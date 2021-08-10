Токио-2020. Противоречивая Олимпиада

Самая проблемная с точки зрения подготовки и организации Олимпиада в Токио завершена. Здесь было все: невероятная борьба, сенсации, рекорды, провалы и победы. И церемония закрытия, как показалось на первый взгляд, получилась более яркой, светлой и жизнерадостной, нежели открытие XXXII Олимпийских игр. Было ощущение, что все выдохнули с облегчением и радостью от того, что олимпийский праздник, несмотря на все сложности, таки состоялся. Но не хватало главного – зрителей. И, пожалуй, только это не позволило Играм в Токио стать лучшими в истории.

Сегодня мы поделимся мнением очевидцев токийских стартов, подведем некоторые итоги и сделаем определенные выводы.

За попытку – спасибо

В прошлом олимпийском обзоре мы познакомили вас с впечатлениями от олимпийского Токио воспитанниц легкой атлетики Кировоградщины Татьяны Мельник и Яны Качур. Говорили мы и о подготовке к состязаниям, где Таня вышла на старт квалификационного забега на дистанции 400 метров. Однако в Токио, к сожалению, показать свой лучший бег воспитаннице Александровской ДЮСШ не удалось. Татьяна Мельник финишировала восьмой в своем предварительном забеге и не пробилась в полуфинал. И все же спортсменка не отказала в эксклюзивном комментарии для наших болельщиков, где рассказала о причинах своего неудачного выступления.

– Мне очень сложно сейчас говорить, потому что ожидала совсем другого результата. Не получилось все. Где-то двести семьдесят – триста метров чувствовала себя нормально, и был хороший бег, несмотря на то, что стартовать пришлось ранним утром. Но затем сказались последствия травмы и операции. В концовке стопа просто не включалась, и не было того толчка, который необходим на финише. Фактически финишировать пришлось на одной ноге. Операцию мне сделали зимой, в начале февраля этого года. Был нарост на стопе, и его удаляли. Также были проблемы с ахиллом, что на таком покрытии дорожки, как «Мондо», доставляет серьезный дискомфорт. После операции врачи говорили, что восстановление займет три месяца, но все затянулось гораздо дольше. Но перед Олимпиадой казалось, что все пришло в норму. И я в тренировочной работе и на контрольных стартах чувствовала себя более или менее нормально. Да и результаты были хорошими. Но того, что нога подведет в самый нужный момент, конечно, не ожидала. Понимаю, что сейчас это звучит как оправдание, но все же хочу объяснить, что произошло. Поверьте, сейчас мне очень тяжело.

Что касается сложностей с восстановлением и реабилитацией после травм и поддержки, о которой говорили другие спортсмены, то здесь у каждого по-разному. Я благодарна спортивной школе высшего спортивного мастерства в Киеве, где у нас есть маленький медицинский кабинет и возможности для восстановления. А так в Украине много спортсменов самостоятельно ищут восстановительные аппараты и все делают сами.

Я очень рада за Аню Рыжикову и Виту Ткачук, которые вдвоем пробились в финал на четыреста метров с барьерами и показали, что украинки, если они в нормальных физических и моральных кондициях, способны показывать хорошие результаты. Ну а мировые рекорды в барьерном беге (здесь феноменальные результаты показали в беге на 400 метров с барьерами американка Сидни Маклафлин, которая преодолела дистанцию за 51,46 секунды (прежний мировой рекорд принадлежал также Мак­лафлин – 51,90 секунды), и норвежец Карстен Вархольм – 45,94 сек (предыдущее достижение – 46,70 – принадлежало ему же), который первым в истории выбежал из 46 секунд, а еще в тройном прыжке Юлимар Рохас из Венесуэлы на семнадцать сантиметров (15,67 см) побила мировой рекорд 1995 года украинки Инессы Кравец – 15 метров 50 сантиметров. – Авт.) и других дисциплинах можно объяснить тем, что здесь качественная дорожка, которая позволяет бежать очень быстро.

Можно только предположить, что было бы, если бы еще и зрители поддерживали на трибунах. Когда же выходишь, а вокруг пустота, то становится немножко грустно. Хотя, конечно, те атлеты, которые свободны от стартов, представители других видов, наши официальные лица и украинские журналисты поддерживали, как могли. Но вы понимаете, что на шестидесятитысячной арене это необычайно мало. Хотя я всем признательна за поддержку. И особенно было приятно, когда уже после неудачи я получила много сообщений со словами поддержки из Украины и родной Кировоградщины. Это очень важно, особенно в такие грустные дни, когда на душе словно кошки скребут. Огромное всем спасибо. И еще хочу заверить, что я не сломаюсь, а сделаю выводы, буду настойчивее работать для того, чтобы вернуться более сильной, уверенной в себе и целеустремленной. А в ближайшее время я обязательно приеду в Кропивницкий и Александровку, где поделюсь с юными атлетами своими впечатлениями и расскажу об Олимпиаде.

Что касается Яны Качур, то она в эстафете 4 по 400 метров на старт так и не вышла. Тренеры решили, что Катерина Климюк, Алина Логвиненко, Виктория Ткачук и Анна Рыжикова на данный момент были готовы лучше воспитанницы Гайворонской ДЮСШ. И в предварительном раунде нашим девчонкам очень не повезло с забегом. Стартовать пришлось со всеми сильнейшими – сборными США, Ямайки, Великобритании, Нидерландов и Канады. И притом, что украинки показали свой лучший результат в этом сезоне (3.24,50), они финишировали только шестыми. Понятно, что для финала этого оказалось недостаточно. Ну а Яна Качур получила олимпийский опыт и ощутила олимпийскую атмосферу, которая вдохновляет на желание вернуться на олимпийскую дорожку через три года в Париже.

Когда есть с чем сравнивать

Единственным представителем Кировоградщины, который посетил олимпийский Токио, как мы уже отмечали ранее, стал советник президента НОК Украины Владимир Ковалев. Владимир Алексеевич, для которого это уже восьмая «живая» Олимпиада, был только на первой неделе токийских стартов по специальному приглашению Сергея Бубки, которое утверждается на Исполкоме НОК Украины. А по возвращении в родной Кропивницкий он поделился с нами своими наблюдениями и выводами:

– Конечно, отличие от предыдущих Олимпиад разительное. В Токио пришлось столкнуться с очень большими ограничениями. Еще дома необходимо было выполнить массу требований организаторов (тесты только в лаборатории, признанной МОК и оргкомитетом Игр, приложения в смартфоне, которые контролировали состояние здоровья, история общения с людьми за последнее время, QR-код, который предъявлялся по прилету вместе с паспортом и аккредитацией и т.п.), без которых тебя бы просто не пустили в Токио. Сам перелет через Стамбул занял более 12 часов. В токийском аэропорту прохождение 12 позиций проверки (паспортный и таможенный контроль, анализы слюны, досмотр и так далее) заняло у меня чуть более двух часов. Ну и трехдневного карантина посчастливилось избежать. Но тесты в отеле я сдавал ежедневно и данные о своем состоянии здоровья отправлял в специальное приложение. Что касается гостиницы, то японцы – минималисты из-за большого количества населения на небольшой территории, и номера были совсем маленькими. Если зашел в коридор, то второй человек там уже не мог поместиться.

В город нам выходить было запрещено. Разве что в ближайший супермаркет на определенное время. Опоздание было чревато санкциями, вплоть до карантина или вообще лишения аккредитации. Пользоваться общественным транспортом мы тоже не могли. Только на специальном такси могли добираться до спортивных сооружений. И потом, по окончании состязаний, обратно также в отель.

При этом в Токио отличные транспортные развязки, и ехали мы достаточно быстро по специальным полосам. Организаторы сделали все возможное, чтобы заторов просто не было. Правда, расстояния между объектами были большими. Здесь не было Олимпийского парка, как на других Олимпиадах, где ты мог даже пешком перемещаться от одного объекта к другому. Тут если поехал на один комплекс, то на другой уже попасть было проблематично. Не было специальных хабов, где ты мог пересесть на такой же специальный транспорт и доехать куда необходимо. Нужно было общаться с таксистами, которые зачастую уже по ходу разбирались, куда надо ехать. При этом привозили тебя только на специальную стоянку, откуда приходилось ко входу на арену проходить еще приличное расстояние пешком. И никакие просьбы, что здесь нам выйти удобнее, не действовали.

Что касается волонтеров, то они очень приветливы и готовы помочь. Но на первых порах еще не все знали и на нас учились своей работе. А их английский с японским акцентом и мой английский – это два разных языка.

Если говорить о питании, то завтрак входил в стоимость отеля, а на олимпийских объектах для членов олимпийской семьи был специальный кейтеринг. Но выбор, причем японской кухни, был очень ограниченным. И с тем, что было на других Олимпиадах, не сравнится. Но ни суши, ни саке я не попробовал. Замечу, что нас изначально предупредили, что ввозить с собой в Японию сало или, например, колбасу, как мы делали ранее, строго запрещено. Если рискнешь и тебя поймают, заплатишь полмиллиона йен штрафа или отсидишь три года в тюрьме.

На церемонию открытия, понятно, не попал. Но уже по телевизору увидел, что смотреть-то особо было нечего. Даже по президенту МОК Томасу Баху было видно, что он встревожен и напряжен. Ну это и понятно, ведь груз ответственности на него свалился огромный. А тут еще протесты в Японии против проведения Олимпиады. Я вживую их не видел, но в сюжетах по телевизору о них несколько раз рассказывали. Но если до старта Игр они были массовыми, то с началом Олимпиады протестующих выходило на улицы все меньше. А больше было людей, которые возле спортивных объектов восторженно приветствовали участников Игр.

Моя аккредитация вроде бы предоставляла возможность посещать все объекты и все соревнования. Но здесь тоже были свои нюансы. Оказалось, что на финальные соревнования в некоторых видах вход с такими аккредитациями был закрыт. Вот и не смогли мы сразу попасть на решающие схватки в дзюдо, когда боролась Дарья Билодид. Если ты пришел с утра, то нужно было находиться в зале до самого вечера. Японцы, предполагая, что на финалах будет много людей, заложили ограничения в компьютерную программу доступа на спортивные сооружения. Когда же зрителям не разрешили посещать состязания, изменения в программу они уже не вносили. И эти запреты стали для нас шоком. Пришлось прибегать к помощи шефа украинской миссии в Токио Анны Сорокиной, которая вынесла нам другие дополнительные безымянные аккредитации, по которым мы с коллегами все же попали на вечернюю программу дзюдо. Тут посчастливилось увидеть, как Дарья Билодид завоевала нашу первую бронзу. А вот ее поражение в полуфинале от японки мы (может, это даже и хорошо) из-за проблем с допуском не увидели. И, учитывая моральное состояние Даши, которая была настроена только на золото, эта бронза действительно настоящий подвиг. А вот Георгию Зантарая так и не удалось осуществить свою олимпийскую мечту. Он очень хотел этой награды. Ну не сложилось…

Кстати, я был свидетелем еще двух медальных украинских успехов – Елены Костевич и Олега Омельчука, а также Игоря Рейзлина. Видел, как Миша Романчук установил олимпийский рекорд на дистанции 800 метров, а также победу в четвертьфинале теннисного турнира Элины Свитолиной. Но на решающий заплыв Михаила и полуфинал Элины уже не попал, так как возвращался в Украину.

Неудачу Оли Харлан, которая, мне кажется, просто элементарно перегорела, тоже довелось наблюдать. Здесь все связано с психологической составляющей. И в будущем, думаю, работа с профессиональными психологами, знающими специфику вида спорта и самих спортсменов, нашим олимпийцам, даже таким великим, как Харлан, просто необходима.

Мы видели, сколько неудач у нас было в Токио из-за стрессогенного фактора. И проваливались не только наши лидеры, но и такие глыбы, как трехкратный олимпийский чемпион в дзюдо француз Теди Ренер и, казалось, непобедимый теннисист Новак Джокович, которые имеют целые группы профессионалов для своей подготовки. Так что Олимпиада – это иной, чем обычно, уровень конкуренции и нервного напряжения.

Скажу еще, что спортивные арены и организация соревнований отвечали наивысшим мировым стандартам. Японцы в этом плане сделали все прекрасно. Единственный и очень огромный минус – это отсутствие зрителей. Жаль, что страх организаторов перед пандемией лишил их сограждан и болельщиков всего мира потрясающего зрелища. Уверен, что если бы на трибунах были зрители, которые бы добавили эмоционального всплеска, то различных рекордов было бы еще больше. И, возможно, это могла бы быть лучшая Олимпиада в новейшей истории, если бы коронавирус не помешал осуществить все задуманное. Но японцы были очень испуганы и перестраховались. Зато они сделали невероятный прорыв, побеждая и занимая призовые места во всех видах спорта, где ранее не блистали. Это связано с их дисциплиной, самоорганизацией и целеустремленностью.

Я уверен, что после завершения Олимпиады будет обстоятельный разговор и детальный анализ нашего выступления на Исполкоме НОК Украины и в Министерстве молодежи и спорта, которые в последнее время работали в унисон. Переживаю, чтобы после этой Олимпиады не стали рубить сплеча и не поменяли министра молодежи и спорта. Подготовку к Олимпиаде в Париже, которая начнется через три года, нужно начинать уже сейчас.

Провал или успех?..

Сборная Украины на этой Олимпиаде вызвала противоречивые чувства. Вроде бы по количеству наград мы в двадцатке лучших. Быть 16-ми с 19-тью медалями (1 золотая, 6 серебряных, 12 бронзовых медалей) среди 205 стран, представленных на Олимпиаде, – это кажется успехом. Но на Олимпиадах есть два зачета. И во главе угла – золотые награды. А вот в этом плане золото Жана Беленюка, который выполнил свое обещание, данное в том числе и автору этих строк в Рио (тогда украинца в финале с россиянином элементарно засудил грузинский арбитр, который жил в России), и стал олимпийским чемпионом, оказалось единственным. Это худший результат украинцев за всю историю участия в Олимпиадах. Наши олимпийцы не смогли даже повторить достижения Рио, где золото примерили Олег Верняев в спортивной гимнастике и каноист Юрий Чебан.

Наилучший результат по золотым медалям был показан украинской олимпийской сборной в Атланте-1996, где наши атлеты девять раз становились олимпийскими чемпионами и всего 23 раза поднимались на призовой подиум. Но тот взлет был наследием советской системы подготовки. И достичь его в украинских реалиях пока не удается.

И все же остаюсь при своем мнении, высказанном до Олимпиады, что пять-шесть первых мест в Токио нам были по силам. Но эта Олимпиада оказалась одной из самых нефартовых для украинцев. Все началось с досаднейшего поражения в полуфинале от японки дзюдоистки Дарьи Билодид и падения в квалификации в опорном прыжке Игоря Радивилова, который до этого в коронном виде практически не ошибался. Затем были промахи в решающие моменты Павла Коростылева, отбросившие его со второго на четвертое место, и Олега Омельчука, стоившие нашему дуэту главного финала, сенсационные вылеты в стартовом круге первой в мировом рейтинге саблисток Ольги Харлан и команды шпажистов в стартовых поединках в фехтовании, когда они были очевидными фаворитами, выстрел по чужой мишени Сергея Кулиша, когда можно было замахнуться на первое место, совершенно неожиданное появление американца Роберта Финке, который помешал Михаилу Романчуку выиграть хотя бы одно золото в плавании на 800 и 1500 метров, провал в полуфинале теннисного турнира Элины Свитолиной, которую силы оставили тогда, когда оставался один шаг до золотого матча. Ну и пять заступов в шести попытках Марины Бех-Романчук не позволили подняться выше пятого места. А напоследок нас просто прибил шальной удар бразильца Соузы, лишивший золота в боксе Александра Хижняка.

Если бы Хижняк довел дело до победы в финале, то Украина оказалась бы 33-й в медальном рейтинге. А еще одна золотая награда поднимала бы нас на 23-ю позицию. Ну а при сбывшемся нашем первоначальном прогнозе в пять золотых медалей Украина занимала бы как раз ту шестнадцатую позицию, на которой финишировала в общем рейтинге. Но это из разряда «если бы да кабы»…

Пока же можно констатировать, что украинцам в решающие моменты не хватало психологической устойчивости. Но в нашей делегации не находится места не то что психологам и реабилитологам, но и всем личным тренерам. Об этом и об отсутствии поддержки во время своего выступления со слезами на глазах рассказала после пятого места в прыжках с шестом Марина Килипко. А другая легкоатлетка Анна Рыжикова, которая вместе с Викторией Ткачук пробилась в финал бега на 400 метров, где наши девчонки показали очень солидный пятый и шестой результаты, сетовала, что на соперниц работает целая команда разных специалистов, а украинские элитные спортсмены в плане реабилитации, восстановления и других аспектов вынуждены рассчитывать на самих себя.

О проблемах в подготовке к Олимпиаде и восстановлении после травм также рассказывали в своих флеш-интервью сразу после завершения неудачных выступлений бадминтонист Артем Почтарев и Николай Просторов, выступавший в прыжках на батуте. И это были не оправдания, а крик души с призывом изменить ситуацию.

И это повод задуматься руководителям украинского спорта, Национального олимпийского комитета и федераций. А коллективная безответственность приводит к тому, что в Федерации легкой атлетики просто проморгали необходимость олимпийцам проводить нужное количество внесоревновательных допинг-проб за десять месяцев до стартов. Из-за такого головотяпства трое наших легкоатлетов – метатель молота Михаил Гаврилюк, бегунья Наталия Пироженко-Черномаз (эстафета 4 по 400 метров) и Назар Коваленко, получивший олимпийскую лицензию в спортивной ходьбе, не смогли принять участие в Олимпиаде. Пятилетний подготовительный цикл пошел насмарку, не говоря уже о моральном ударе для атлетов. И оправдания о сжатых сроках сдачи проб из-за пандемии неубедительны. Кто ответит за потраченные на подготовку олимпийцев средства и удар по престижу страны?

Об этом факте сообщили все мировые масс-медиа. А люди несведущие решили, что дело опять в допинге, из-за которого были отстранены от участия в Олимпийских играх лидер гимнастической сборной Олег Верняев и триатлонистка Юлия Елистратова. Но все это, похоже, мало беспокоило нового президента Федерации легкой атлетики Украины Равиля Сафиуллина, который на слезы Марины Килипко ответил, что она к нему не обращалась (спортсменка говорила о неоднократных просьбах в ФЛАУ решить вопрос с присутствием личного тренера на Олимпиаде) и не звонила.

Ну а об отношении руководителя ФЛАУ к своему виду свидетельствует тот факт, что, когда свои подвиги на олимпийском стадионе творил Михаил Кохан, Равиль Сафиуллин, по словам коллег, был замечен в зале борьбы, где можно было искупаться в лучах славы Жана Беленюка и Парвиза Насибова. Как же в таком случае относиться к заявлениям Равиля Сафиуллина о том, что он пришел во ФЛАУ помогать легкоатлетам добиваться высоких результатов? А Михаил Кохан, между прочим, до последнего претендовал на медаль и занял четвертое место. При этом украинец стал самым молодым участником финала Олимпиад в метании молота и самым молодым метателем молота, отправившим снаряд на Олимпийских играх за 80 метров.

Что значит присутствие личного тренера в технических видах, мы увидели на примере Ярославы Магучих. Когда у Ярославы возникли проблемы на высоте 198 сантиметров и оставалась одна-единственная попытка, то здесь помогли поддержка и наставления тренера нашей юной прыгуньи Татьяны Степановой. И Магучих взяла 198 см, а затем и 2 метра, что принесло ей бронзовую награду. Да и Ирине Геращенко и Юлии Левченко, которые пробились в финал, где заняли четвертое и восьмое места, очень помогли советы их тренера Татьяны Пустовойт.

И это счастье, что наставницы попали под тренерскую квоту, когда на двух спортсменов полагается один тренер, о которой рассказал Жан Беленюк после возвращения в Украину. Личный тренер олимпийского чемпиона Владимир Шацких едва успевал выводить на ковер своего ученика, помогая еще и Парвизу Насибову. Ну а Килипко говорили, что тем, кто не особо претендует на медали, тренер не полагается. Может, еще и поэтому подавляющее большинство легкоатлетов вылетали после первого круга или не проходили квалификацию. Хотя, конечно, были и такие, кто встречал свой уже не первый олимпийский провал с улыбкой и воздушными поцелуями в телекамеру. Но это другая история.

Если оценить выступления украинцев по видам спорта, в которых были добыты награды, то превзошли все ожидания борцы, которые внесли наибольшую лепту в медальный успех. Из трех представителей греко-римской борьбы двое выиграли медаль, а Ленур Темиров обидно со счетом 1:1 уступил бронзу. Из пяти девушек в вольной борьбе четыре боролись за бронзу (двое успешно), и лишь представители вольной борьбы (их было лишь двое в Токио) оба проиграли в первых же своих схватках.

Приятные сенсации нас ждали в велоспорте на треке. А вот в гребле на байдарках и каноэ, теннисе, плавании и артистическом плавании наши надежды в той или иной степени оправдались. Большего мы ожидали от легкоатлетов, фехтовальщиков, стрелков, боксеров, дзюдоистов и каратистов. Ну и не оправдали медальных надежд гимнасты, представители академической гребли, тяжелой атлетики, стрельбы из лука, прыгуны в воду и грации в художественной гимнастике.

Здесь самое время упомянуть всех наших олимпийских героев. Как мы уже отмечали, единственное золото в греко-римской борьбе в категории до 87 кг завоевал Жан Беленюк. Серебряные медали в копилку сборной Украины принесли пловец Михаил Романчук на дистанции 1500 метров, борец греко-римского стиля в категории до 67 кг Парвиз Насибов, каратистка Анжелика Терлюга в категории до 55 кг, каноистки Людмила Лузан и Анастасия Четверикова на дистанции 500 м, боксер Александр Хижняк в категории до 75 кг, а также Елена Старикова в женском спринте на велотреке.

Бронзу добыли дзюдоистка Дарья Билодид в категории до 48 кг, фехтовальщик Игорь Рейзлин в соревнованиях шпажистов, Елена Костевич и Олег Омельчук в стрельбе из пневматического пистолета, теннисистка Элина Свитолина, пловец Михаил Романчук на дистанции 800 м вольным стилем, каратист Станислав Горуна в весе до 75 кг, Алла Черкасова в категории до 68 кг и Ирина Коляденко в вольной борьбе в категории до 62 кг, каноистка Людмила Лузан в одиночке на дистанции 200 м, легкоатлетка Ярослава Магучих в прыжках в высоту, дуэт Марта Федина и Анастасия Савчук, которые вместе с Ксенией Сидоренко, Мариной и Владой Алексиивыми, Екатериной Резник, Алиной Шинкаренко и Елизаветой Яхно еще раз стали третьими в артистическом плавании. По две медали в Токио завоевали Михаил Романчук, Людмила Лузан и Марта Федина с Анастасией Савчук.

При этом по-настоящему неожиданными стали прорывы на пьедестал Парвиза Насибова и Елены Стариковой, которая заработала серебро в спринте и стала четвертой в кейрине.

А вот мега-сенсации, как у французов, когда олимпийским чемпионом у шпажистов стал 48-й номер мирового рейтинга, от наших олимпийцев мы не дождались. Хотя приятно удивила в гребном слаломе Виктория Ус: вместе с олимпийской чемпионкой на байдарке австралийкой Джессикой Фокс они были единственными, кто пробился сразу в два финала – на каноэ и байдарке. Очень перспективно выглядел занявший 11-е место в многоборье гимнаст Илья Ковтун. Порадовал и юный прыгун в воду Алексей Середа, который стал шестым в личных прыжках и в синхроне в паре с Олегом Сербиным. Сестры Киченок неожиданно для всех пробились в четвертьфинал теннисного турнира. Четвертым в стрельбе был Павел Коростылев. Камила Конотоп показала пятый результат в своей весовой категории в тяжелой атлетике.

Об успехах в легкой атлетике Анны Рыжиковой, Виктории Ткачук, Михаила Кохана, Юлии Левченко и Ирины Геращенко, Марины Килипко, да и Марины Бех-Романчук, от которой ждали медали, мы уже упоминали. В шаге от финала в плавании на дистанции 50 метров вольным стилем остановился Владислав Бухов. Пробились в финал в художественной гимнастике Кристина Пограничная и Виктория Оноприенко. Ну и большинство наших медалистов пообещали не останавливаться на достигнутом и через три года в Париже замахнуться на золото.

Так что перспективы на следующую Олимпиаду, учитывая, что только Жан Беленюк намекнул на завершение карьеры, открываются неплохие. Главное, чтобы сейчас спортивные руководители увидели проблемы спортсменов и постарались по максимуму способствовать их решению. Иначе в Париже-2024 мы и токийского достижения можем не иметь.

Вместо послесловия

Честно говоря, очень жаль китайских олимпийцев, которые лидировали в медальном зачете с первого и до заключительного дня и упустили первое место буквально в последний момент. В итоге победу праздновали атлеты из США (39 золотых, 41 серебряная и 33 бронзовых медали – 113 наград), которые опередили соперников из Китая (38-32-18) всего на одно золото. Третьими финишировали олимпийцы Японии, потрясшие всех своими 58 наградами (27-14-17). А атлеты Великобритании на два золота (22-21-22) опередили команду Российского олимпийского комитета (20-28-23), которые в последние дни сенсационно проиграли личные (здесь впервые з 2000 года золото у россиянок заслуженно отобрала израильтянка Линой Ашрам) и командные соревнования (здесь также впервые за последние пять Олимпиад победили не россиянки, а болгарки) в художественной гимнастике, традиционно обвинив всех и вся в заговоре и обрушив на НОК и судей массу угроз и проклятий.

Главными героями Токио-2020 стали американец Калеб Дрессел, завоевавший пять золотых наград на разных дистанциях в плавании, а также пловчиха из Австралии Эмма Маккеон, в активе которой 4 золота и три бронзы. Четыре медали, из которых три золота и одна бронза, добыла в плавании еще одна австралийка Кайли Маккаун. По три награды высшей пробы примерили в стрельбе из лука кореец Сан Ан, каноистка Лиза Каррингтон из Новой Зеландии и легкоатлетка из Ямайки Элайн Томпсон. Ну и, завоевав три золота и прибавив к ним еще три бронзы, семикратной олимпийской чемпионкой стала легендарная пловчиха из США Кэти Ледеки. Безусловно, выдающегося достижения в греко-римской борьбе, выиграв четвертую Олимпиаду подряд, добился кубинец Михаин Лопес. Впрочем, в каждом виде были свои яркие чемпионы, перечисление которых заняло бы не одну газетную полосу.

А еще на Олимпийских играх в Токио был установлен новый рекорд. Здесь награды добыли представители 93 государств. Впервые на этих Играх золото покорилось Катару, Филиппинам и Бермудам, а на пьедестал впервые поднялись спортсмены из Туркменистана, Сан-Марино и Буркина-Фасо.

Стоит отметить, что на этой Олимпиаде было установлено 103 олимпийских рекорда и 21 новый мировой рекорд – в плавании, велоспорте, стрельбе, скалолазании, в легкой и тяжелой атлетике. Ну и радует, что среди тех, кто обновил высшее олимпийское достижение, был на дистанции 800 метров и украинец Михаил Романчук. А свое золото Михаил еще обязательно завоюет в Париже. И надеемся, что следующая Олимпиада пройдет уже в привычном нам формате без ограничений и подарит радость не только телезрителям (UA-Перший, если отбросить комментаторские проблемы, действительно заслужил похвалу), но и болельщикам на трибунах, которые приедут в столицу Франции из разных уголков планеты.