30 лет – под свою музыку!

Все тридцать лет в независимой Украине звучала музыка. Ее было много – хорошей и разной. Вспомнить всю – непосильная задача. Но хотя бы выделить знаковые хиты, которые помогали нам жить и выжить, просто необходимо. И тут без помощи музыкального эксперта с жестким диском вместо обычной памяти не обойтись никак. Сергей Компаниец широко известен не только в театральных кругах, но не менее – в музыкальных.

– Сергей Васильевич, расскажите, пожалуйста, как сложился ваш опыт эксперта, меломана, человека, который разбирается в вопросах современной музыки?

– Можно сказать, что у моего меломанского опыта есть три составляющих. Во-первых, это работа в прямых эфирах на музыкальном радио, где я прошел путь от создания FM-радиостанций до пика их популярности. Помните наши легендарные «Новый день» и «АБ-радио» и выходящую на волнах этих радиостанций мою авторскую программу «Хит-парад “Музыкальной лавки MasterCD”»?

Второй момент – это мое сотрудничество со звукозаписывающей компанией MoonRecords и, собственно, сам незабвенный музыкальный магазин MasterCD, который много лет подряд давал возможность кировоградским меломанам приобретать, в первую очередь, разноплановую рок-музыку. Будучи владельцем этого магазина, я занимался наполнением всей музыкальной коллекции, которая там продавалась.

Третья составляющая моего опыта – это дискоклуб «Олимпия», который мне довелось возглавлять, быть ведущим, ди-джеем, заниматься организацией концертов и музыкальных шоу.

– Можно сказать, что последние 30 лет вы были абсолютно в теме.

– Думаю, да.

– Хорошо, тогда хотелось бы, чтобы мы перешли непосредственно к основной части нашего интервью. Я буду вам подавать периоды, а вы – рассказывать, что звучало в это время, что люди слушали, под что танцевали, чем наслаждались.

Итак, 91-96-й годы.

– Как говорят музыканты, я начну немного с затакта, с упоминания первого, очень знакового фестиваля «Червона Рута» в Черновцах в 89-м году, на котором присутствовало много музыкантов, впоследствии ставших достаточно известными и популярными, например, таких, как Ирина Билык и «Вопли Видоплясова». Еще 89-й год был знаковым в том плане, что наша эстрада получила первый музыкальный клип на песню «Танці» группы «ВВ». Так что к 91-му году украинская поп-музыка подошла с определенным багажом.

Самым знаковым альбомом 1991 года я бы назвал альбом группы «Брати Гадюкіни» «Ми – хлопці з Бандерштадту» (1991). Смесь музыкальных жанров – рок-н-ролла, блюза, регги и фолка – на этом альбоме впоследствии дала большой толчок к развитию оте­чественной музыки, насыщенной драйвом, стебом и фольклорным колоритом.

Среди альбомов, которые вышли в первой половине 90-х, я бы выделил два альбома группы «Плач Єремїі» – «Двери, котрі насправді є» (1993) и«Най буде все як є» (1995), куда, кстати, вошла одна из самых популярных украинских рок-баллад – композиция «Вона». Эту песню до сих пор часто исполняют как профессиональные вокалисты на различных конкурсах, так и обычные уличные музыканты.

Хотел бы отметить 1992-й год, когда в Каховке состоялся первый фестиваль «Таврийские игры». Начиналось тогда все очень скромно, но уже к середине 90-х годов «Игры» превратились в самый масштабный фестиваль страны, который в течение 10 лет был самым статусным событием в украинском шоу-бизнесе.

Расскажу вам маленькую историю. В 1995-м году молодежный клуб «Олимпия» отмечал свой юбилей. В честь этого события у нас была грандиозная вечеринка, на которой присутствовали Павло Зибров с тогдашним хитом «Хрещатик», абсолютно легендарный человек для украинской музыки Нина Матвиенко, которая акапельно исполнила в тот вечер несколько своих чудесных песен, Александр Пономарев, на тот момент еще даже не выпустивший свой официальный дебютный альбом «З ранку до ночі» (1996), Юрий Никитин и Ирина Билык, которая буквально за несколько дней до этого презентовала свой CD Nova (1995). Помню, что уже тогда я представил Александра Пономарева как «серебряный голос украинской эстрады», а Ирину Билык – как «примадонну нашей поп-музыки». Правда, примадонна не взяла с собой на выступление фонограмму, поэтому пришлось ей спеть под аккомпанемент компакт-диска, который я накануне привез из Киева. Пожалуй, все эти люди и являются наиболее выдающимися музыкантами первой пятилетки независимости.

Кстати, в те годы появились два абсолютно нетипичных для того, да и последующего, времени музыкальных альбома. Это альбомы «Привокзальная» (1992) и «Киевлянка» (1994) Гарика Кричевского. До сих пор считаю, что в жанре украинского шансона ничего подобного не было и нет.

И, завершая рассказ об этом периоде, нужно обязательно упомянуть, что с 1995 года начала свою работу самая культовая телепрограмма 90-х годов – хит-парад «Территории А». Тогда же был создан одноименный продюсерский центр, который продюсировал многих начинающих украинских исполнителей. В том числе кировоградскую группу «Аква Вита». Там же впервые появились Юрко Юрченко, сестры Тельнюк и еще целый ряд молодых музыкантов.

– Хорошо, следующий период – 1997-2001 годы.

– Сделаю небольшой мостик из предыдущего периода: в 96-м году впервые на «Таврийских играх» появилась группа «Океан Эльзы». В течение следующих пяти лет группа станет культовой, и не только в Украине. В 97-м во Львове состоялся их первый большой концерт. А уже в следующем году ребята переехали в Киев. За этим последовал выпуск двух очень популярных альбомов «Океана Эльзы» «Я на небі був» (2000) и альбом «Модель» (2001), который многие поклонники коллектива считают одним из лучших в дискографии «ОЭ».

В 97-м году в сотрудничестве с продюсером и композитором Александром Ягольником издает свой первый альбом «Ла-ла-ла» (1997) Наталья Могилевская. Кстати, с этим альбомом произошла оказия, которая прекрасно характеризует те годы: во время ограбления авто демо-запись пластинки похитили воры, и до момента официального выхода альбома мелодия «ла-ла-лей» уже звучала с десятков тысяч пиратских копий аудиокассет.

В том же году вернувшаяся из Франции группа ВВ выпускает альбом «Музіка» (1997) с ударным суперхитом, который несколько лет подряд играл из всех утюгов, «Весна».

Также в 97-м году произошло еще одно знаковое событие – на фестивале «Червона Рута» состоялся дебют Кати Чили, групп «ТНМК» и «Тартак». Спустя год «танки» выпустили альбом ТНМ Конго «Зроби мені хіп-хоп» (1998) – первый большой хип-хоп-проект независимой Украины. Примерно в то же время вышел в свет замечательный альбом Ирины Билык «Фарби» (1998) – пластинка, которую до сих пор многие помнят и любят, с популярными хитами «Одинокая», «А я пливу…».

Начало XXI века ознаменовалось созданием группы «ВИАгра» – безусловно, самым успешным продюсерским проектом 2000-х годов.

– Следующий этап у нас – 2002-2006 годы. Насколько я помню, это Руслана на «Евровидении», это «Гринджолы» на «Евровидении»…

– И главная наша звезда на «Евровидении» – Верка Сердючка! Именно в начале двухтысячных локальный успех первых ее альбомов превратился в грандиозный фурор альбома Верки Сердючки «Хорошо» (2003), который и закончился триумфом на «Евровидении» в 2006-м.

– В чем феномен Верки Сердючки, по вашему мнению?

– Чтобы ответить на ваш вопрос, нам придется немного отдалиться от темы. Я бы разделил музыку на три категории по эмоциональному состоянию. Музыка для тех, кто умеет слушать музыку, музыка для танцев под алкоголем и музыка, адаптированная для людей, употребляющих запрещенные препараты. А ввиду того, что застолья у нас случаются достаточно часто, поэтому и музыка «під сало і горілку» стала такой востребованной.

Кстати, этот феномен популярности украинской «свадебной» музыки берет свое начало задолго до Верки Сердючки и до сих пор активно используется коллективами типа «ТИК», способными превратить любой ласковый май (зачеркнуто) radiohead в зажигательный «гоп-ца-ца».

– От Верки Сердючки к Руслане?

– Да. Начну с того, что практически в любом музыкальном направлении – в роке, в соуле, в поп-музыке, в этнотронике – украинские исполнители успешно адаптировали этно-мотивы, добиваясь популярности. Но, безусловно, Руслана с альбомом «Дикі танці» (2003) занимает особое, почетное место в этом ряду.

Продолжая вспоминать тот период, я бы выделил еще несколько знаковых альбомов:

– пластинка группы Lюk – Tourist Zone (2002). Проект удивил соединением качественной музыки и мощной лирики Сергея Жадана;

– дебют Андрея Запорожца и Сергея Бабкина 5’Nizza, 5’Nizza (2003);

– выдающаяся работа Андрея Кузьменко «Скрябин» «Танго» (2005), включающая в себя любимые многими песни «Люди, як кораблі» и «Старі фотографії». Кстати, эта пластинка с автографом Кузьмы занимает особое место в моей музыкальной коллекции.

Еще одна группа, которая выдала в этот период два шикарных альбома – «Меломания» (2005) и «Family бізнес» (2006), – «Бумбокс». Песни «Квіти в волоссі» и «Вахтерам» из альбома 2006 года были и остаются мегапопулярными не только в Украине. Кстати, упомяну, что клип на песню «Вахтеры» снял известный режиссер Николай Хомерики, с которым мне посчастливилось вместе поработать на съемках сериала «Синдром Дракона» в 2011 году.

– Может, закончим этот период «Гринджолами»?..

– Нет, лучше продолжим о музыке (улыбается). Например, вспомним интересный проект 2004 года – мюзикл «Сорочинская ярмарка», где ранее упомянутая мною Нина Матвиенко спела очень красивую песню «Квітка-душа».

– Переходим к следующему периоду: 2007-2011. Очень сложный период для страны, тяжелейший экономический кризис. Как это все сказалось на музыке?

– Сказалось весьма интересно. Для начала я бы выделил два очень изобретательных альбома проекта «ДахаБраха» – «Ягудки» (2007) и Light (2010). Выходцы из театра «Дах» Владислава Троицкого, играющие этнохаус, быстро превратились в один из самых прорывных украинских проектов в мировую музыку. Чего только стоит появление песни этого коллектива в саундтреке культового сериала «Фарго».

Кроме этого, отмечу первый большой альбом первопроходцев украинского рэгги «The ВЙО», альбом «Ганжа» (2008), пластинку San Say «Легко», проект «И друг мой грузовик» – «Стилизация послевкусия».

В 2007-м в программе «Шанс» дебютировала группа Quest Pistols с кавером на хит Shocking Blue под названием «Я устал». Уже в следующей своей песне группа пророчески провозгласит: «дни гламура сочтены». И действительно, этот период стал последним, когда было модно раскручивать жен и подруг олигархов. Окончательно же музыкальные брачные агентства «похоронит» стебный проект Андрея Кузьменко «Поющие трусы», подводящий черту под шоу-бизнесом 2000-х.

Отдельной строкой вспомню появление в 2008 году славянского r’n’b – дуэта «Потап и Настя» с пластинкой «Не пара», а вместе с ним и возникновение продюсерского центра, который породил множество музыкантов, популярных в период, к которому мы переходим дальше.

– Да, следующий период – это 2012-2016 годы. Период Евро-2012, период Майдана.

– Фантастический период! Считаю, что 2012 год был прорывным для украинской популярной музыки, которая стала более экспериментальной и с этого момента преуспела в различных направлениях и жанрах. Давайте я просто перечислю по годам знаковых исполнителей и их альбомы, и мы увидим, какое разнообразие музыкальной палитры было в то время:

– Иван Дорн, Co’N’Dorn (2012), танцевальный фанк.

– Vivienne Mort, альбом «Театр Pipino» (2013), арт-рок.

– Onuka, Onuka (2014), этно-музыка, украинская фолктроника.

– «ТіньСонця», альбом «Грім в ковальні Бога» (2014), широкой публике группа стала известна после того как песня «Їхали казаки» стала визиткой сборной Украины по футболу.

– Джамала, «Подих» (2015), соул.

– Третий альбом киевской группы Stoned Jesus Harvest (2015), стоунер/дум-метал, команда широко известна за рубежом, объездила массу европейских музыкальных фестивалей.

– Дебютный альбом группы «Один в каноэ» – «Один в каноэ» (2016), с суперхитом «Човен».

– Танцевальная музыка – Monatik «Звучит» (2016) и взрывающая сознание группа «Грибы» с хитом «Тает лед».

Как видите, в этот период понятие «неформат» практически прекратило свое существование. Появились популярные нишевые исполнители, и, заметьте, практически все они стали известными благодаря собственному продакшену.

– Выходим на финиш – 2017-2021 годы, наши дни.

– Поехали. Самые знаковые альбомы последних лет:

– «Без обмежень», «5 хвилин» (2017);

– «Казка», «Карма» (2018);

– воспитательница детсада из Капитановки Новомиргородского района Alyona Alyona с альбомом «Пушка» (2019);

– «ДахаБраха», Alambari (2020);

– четвертый студийный альбом The Hardkiss, «Жива і не залізна»(2021).

Впрочем…

Наверное, этот период более запомнится введением языковых квот на радио, а еще тем, что радио перестает быть определяющим фактором для развития музыкального рынка. Современный человек вышел из-под влияния радиостанций, его кумиры сейчас в других местах, в YouTube, в TikTok, в Instagram. Возможно, поэтому главным телевизионным откровением последнего периода были концертные костюмы Maruv (смеется).

– Мы плавно перешли к последнему вопросу. Сергей Васильевич, куда, по-вашему, пойдет украинская музыка дальше?

– Знаете, как я отвечу? Абсолютно неважно, куда она пойдет, важно, что она движется! Украинская музыка развивается – поп, рок, этно, – все эти музыкальные направления, о которых мы говорили. И я не исключаю того, что завтра выстрелит какой-то новый стиль и исполнитель. Благодаря таланту и своему особому пониманию музыки.