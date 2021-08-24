Кропивницкий душевно, симпатично, атмосферно отметил День Независимости Украины 24-го и День украинского флага 23 августа. Пафоса, конечно же, было немало – сама дата, 30 лет независимости нашей любимой страны, предполагает таковой. Но было нормально, заслуженно, честно и от души. Мы выстрадали эту независимость, но, слава Богу, в празднованиях не было умывания слезами.

Было именно празднично.

Можно по-разному к этому относиться, но у нас появился самый высокий флаг Украины на Кировоградщине. За пять миллионов гривен на Валах появилась мачта высотой 50 метров. А на ней флаг Украины – 19 на 13 с половиной метров. Деньги пошли не только на флагшток и само полотнище, была благоустроена территория вокруг.

Флаг пронесли от площади Героев Майдана до Валов тысячи полторы человек – военные, гражданские, руководство области и города. Поднимала стяг Александра Матвиенко. Ее отец, младший сержант Андрей Матвиенко, пограничник, был первым жителем Кировоградщины, погибшим от рук российских оккупантов на Донбассе в августе 2014 года. Его именем названа улица в Кропивницком.

Ну и как у нас не замахнуться на рекорд в честь праздника? После поднятия флага от его подножия стартовал велопробег в вышиванках. Около 550 горожан и гостей города в национальной одежде проехали до Театральной площади. И это рекорд Украины! Подобные пробеги устраивали и раньше в других местах. Но, к примеру, в прошлом году в Луцке в вышиванках проехало по городу чуть больше ста человек. Во Львове в 2017-м – человек триста. А у нас – примерно 550! Почувствуйте разницу. Глава Кировоградской областной государственной администрации Мария Черная получила из рук представителя Книги рекордов Украины сертификат, подтверждающий, что у нас установлен рекорд. Как оказалось, не последний…

С праздниками вас, дорогие читатели! Слава Украине!