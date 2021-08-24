Сладкий день

19 августа в Украине отмечают День пасечника. Ну а когда, как не на Медовый Спас, его отмечать? В Кропивницком в этот день на территории гостеприимной Торгово-промышленной палаты прошел KROPhoney fest-2021. Несмотря на ливень, фестиваль состоялся!

В Украине полмиллиона пасечников, сказал первый зам министра аграрной политики и продовольствия Тарас Высоцкий, поздравляя пчеловодов Кировоградщины с фестивалем. И ему веришь. Даже председатель Кировоградского областного совета Сергей Шульга имеет пасеку – небольшую, на 12 ульев, но все равно свой мёд имеет.

30 пчеловодов и «смежников» из области и соседних регионов выставили свою продукцию: не только мёд, прополис и прочее, но и ульи, транспорт для перевозки ульев, медовуху, медовое вино, квас и даже пробиотики для пчел, есть и такие, оказывается. Мёд предлагали недорого сравнительно с другими местами и днями – от 100 гривен за кило. Был и дороже, конечно. Больше всего было акациевого и разнотравного мёда, липового в этом году из-за погодных условий практически нет.

В среде пчеловодов и не только ходят упорные слухи, что пчела страшно вымирает последние годы. Мы поговорили с несколькими пасечниками, они это признают частично. В основном пчелы гибнут или болеют из-за… фермеров. Среди них большинство людей порядочных и предупреждают пасечников, когда будут обрабатывать поля средствами защиты растений, гербицидами и инсектицидами в первую очередь, чтобы те увезли пасеки за 7 километров от обрабатываемых полей (такая норма, таков диапазон влияния химикатов) или изолировали пчел на несколько дней в ульях. Но есть и такие хозяева, которым плевать на каких-то пасечников, мои поля – когда хочу и что хочу, то и делаю! Без предупреждения. А пчелы гибнут… Хотя вроде все знают о пользе соседства с пчелами, благодаря которому повышается урожай популярных у нас подсолнечника и кукурузы…

А стоит ли вообще о таком незначительном сегменте хозяйства думать? Стоит. В области занесено в реестр более 4180 пасек. В них живет больше 147 тысяч пчелиных семей! И это только официальная информация Департамента агропромышленного развития ОГА. Есть другие цифры. Область официально производит около 6 тысяч тонн мёда. А отправляет на экспорт (в основном в Польшу и США) Кировоградщина в три раза больше ценного продукта! Такая вот экономическая загадка. Хотя регистрировать пасеку выгодно! На каждую пчелиную семью государство выплачивает ежегодно дотацию в 200 гривен. Большинство пчеловодов пользуется ею, хотя бумаг надо много собрать. В прошлом году по области было выплачено около 20 миллионов такой дотации.

Почти половина пасек в области – небольшие, от 20 до 50 семей. Крупных производителей, от 300 ульев, всего двое.

Вообще пчел у нас катастрофически не хватает. По подсчетам специалистов, для достойного опыления полей и садов Кировоградщины надо, чтобы пчелосемей у нас было не меньше 300 тысяч. А у нас вдвое меньше…

Пчелам не хватает медоносов. Их вообще сотни, но самые лучшие и любимые пчелами – кориандр, фацелия, клевер, люцерна, горчица, гречиха. Когда таких растений много, пчелы дают отличный прирост. Но где у нас найти, к примеру, кориандр? Может, где-то и выращивают…

А официальная статистика по гибели пчел в Департаменте агропромышленного развития Кировоградской ОГА такова: в прошлом году пострадали от массовой гибели пчел 24 пасеки. В этом за полгода – всего 5. Так что статистика не худшая.

Кстати, в области активно развивается органическое пчеловодство (органический мёд дороже). В общем, не все так плохо.