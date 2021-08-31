Город – первоклашкам

Перед началом учебного года 68 первоклашек получили от городской власти Кропивницкого подарки – рюкзаки (с обязательными котиками!). И не пустые, а полные тетрадей, альбомов, книг, ручек с карандашами и прочим.

Такой подарок получили дети из семей погибших и умерших участников АТО и ООС, пропавших без вести, а также из семей льготных категорий.

Рюкзаки дарили секретарь горсовета Олег Колюка и зам городского головы Сергей Колодяжный вместе с управляющей делами горисполкома Светланой Балакиревой.

Сестры-близняшки Алина и Диана Бажан в этом году впервые пошли в 18-ю школу. Их родители работают, но семья многодетная, есть старшие дети, поэтому и им достались подарки: «Мы и сами купили уже рюкзаки, но эти будут на подмену. А за канцтовары отдельное спасибо, они сейчас такие дорогие. Рюкзаки хорошего качества, эргономичные, такие не меньше 800 гривен стоят».

На расспросы, была ли еще какая-то помощь от властей всех видов или даже партий (раньше они любили на 1 сентября пиариться), получили ответ – нет, больше абсолютно ничего. Подготовка к школе не так уж много средств из бюджета забрала. Школьной формы обязательной нет, а многое необходимое и так было у детей.