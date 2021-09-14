Олександрія: з новим полем!

Схоже, що подарунки для олександрійців у цьому році ще не закінчилися. На своїй офіційній сторінці в Фейсбуці міський голова Сергій Кузьменко розповів, що роботи в парку Шевченка, де вже облаштована розкішна алея, яка стала улюбленим місцем гулянь, йдуть повним ходом. За його словами, проєкт реконструкції розрахований до 2023 року. Уже в цьому році було оновлено багато інженерних водопровідних та електричних мереж, зробили новий паркінг і під’їзд до нього по Студентській вулиці: «Зараз працюємо над облаштуванням фонтану, розмір 12 на 12 метрів, вартість – близько 13 мільйонів гривень, наданих ФК „Олександрія” та моїми партнерами. Фонтанна площа та літній театр теж у процесі будівництва».

До сказаного варто додати, що 10 вересня пройшов перший матч на оновленому полі стадіону «Ніка», який фактично складає єдиний ансамбль з парковою зоною. Реновація футбольного поля коштувала клубу 1,6 млн грн, і тепер воно не гірше, ніж у Львові чи Києві. Подарунок місту зробили й футболісти «Олександрії», які в принциповому дербі прем’єр-ліги перемогли «Інгулець» з Петрового, що дозволило команді вийти на третє місце в турнірній таблиці.

Подарунок отримали й бажаючі займатися пауерліфтингом, виконком схвалив створення відділу для любителів займатися зі штангою в ДЮСШ № 2, де вже культивується 16 видів спорту, а взагалі в спортивних секціях міста займається близько 2,5 тисяч дітей.

Нагадаємо, що в Олександрійській громаді більше 9 тисяч школярів, але існує серйозна загроза переходу значної кількості шкіл на дистанційне навчання. Причина – недостатня активність населення, у тому числі й учителів, у питаннях щеплення проти COVID-19, про що сказав міський голова: «На сьогодні в Олександрії провакциновано близько 12 тисяч людей із 74 тисяч дорослого населення. Проте це не 80% тих, які необхідні в школах, щоб колективи могли працювати в штатному режимі». Очевидно, педагоги мають власним прикладом продемонструвати бажання захиститися не лише від епідемії, але й від рецидивів дистанційного навчання. Це надзвичайно важливо в умовах можливої осінньої хвилі епідемії, яка вже починає набирати оберти.

Потрібно констатувати, що територіальні громади змушені відповідати на виклики, які перебувають за межами їхніх можливостей і компетенції. Це стосується не лише КОВІДу, але й вартості енергоносіїв. Сергій Кузьменко поділився тривогою з членами виконавчого комітету: «Якщо минулого року ціни на газ коливались у межах 6-7 тисяч гривень, то цього року звучить цифра 15-18 тисяч, втричі вища ціна. На рівні місцевого самоврядування це питання вирішити неможливо, бо воно перебуває в площині рішень уряду». З цього приводу мери міст України звернулися до уряду, щоб отримати відповіді, які напряму стосуються можливості вчасного початку та безперебійного проходження опалювального сезону. Мер Олександрії зазначив, що, попри складнощі, керівництво міста «тримає руку на пульсі», проводить відповідну роботу, а місцеве теплогенеруюче підприємство перебуває в стані високої технічної готовності для початку сезону. Єдина проблема – прийняття необхідних рішень на рівні держави.

А поки держава думає, місцеві громади займаються питаннями життєзабезпечення на всіх напрямках і рівнях. Олександрійські комунальники продовжують поточні ремонти покрівель – лише за останній місяць їх відремонтували в 17 багатоповерхівках, роботи продовжуються на інших будинках. КП «Житлогосп» продовжує реалізацію програми ремонту житлового фонду, у рамках якої за останній місяць оновлено 7 під’їздів, зараз ремонтується ще 5. Одночасно комунальники проводять ремонти пішохідних містків, тротуарів та автобусних зупинок в різних районах міста. За останній тиждень коштами міського бюджету відремонтовано асфальтове покриття доріг і прибудинкових територій на 7 локаціях.

Досить активно в місті розвивається й культурна сфера. На цьому тижні в місті побували з лекціями та виставками дитяча письменниця Лариса Ніцой та відомий художник Андрій Кулагін.