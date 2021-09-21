Береженого Бог береже

Останню частину понеділкової апаратної наради фахівців міської ради Кропивницького мер присвятив коронавірусній тематиці й звернув увагу на необхідності повернутися обличчям до вірогідного сплеску захворювань, яке практично почалося. Медичні заклади мають бути готові як у технічному, так і в матеріальному плані під відповідальність головних лікарів.

Мер вважає, що в місті потрібно повернутися до практики рейдів по місцях скупчення населення на предмет перевірки дотримання протиепідемічних заходів, особливо на ринках, де їх вже давно не дотримуються. «Люди розслабилися», але повинні згадати осіннє-весняний спалах COVID-19, як і про першочергові, але дієві заходи попередження інфікування – дистанція, чисті руки, масковий режим і дезінфекція. На інший рівень потрібно вивести й вакцинування, у тому числі й серед вчителів, у протилежному випадку школярів чекає перехід на дистанційну форму навчання. Разом з тим, ні епідемія, ні проблеми з фінансуванням не мають зупиняти реорганізацію медичної мережі міста – це ремонт хірургічного відділення ЛШМД, будівництво двох постковідних відділень на Валах та інших проєктів.

Місто продовжуватиме роботу й над удосконаленням дорожньої інфраструктури, але для цього потрібно активізувати роботу над наповненням портфелю проєктів, які можуть змагатися за фінансування з державних і недержавних фондів, тим більше, президент України дав зрозуміти, що обласні центри будуть у пріоритеті. Мова йде про ремонт стратегічно важливих транспортних артерій на Балашівці, у промисловій зоні, та інших, при цьому свої проєкти модернізації інженерних мереж вчасно має подавати й водоканал. Одночасно мер наголосив, що місто має долучатися до реалізації президентських ініціатив, зокрема, створення в Кропивницькому урбан-парку, але не забувати забезпечувати поточне утримання наявного дорожнього покриття в належному стані та вчасно реагувати на зауваження мешканців.

Основним завданням на найближчий місяць залишається підготовка міста до опалювального сезону, а всього комунального господарства – до роботи в осінньо-зимовий період. На черзі – проведення гідровипробувань зношеної до краю мережі теплопостачання в режимі поступового підвищення тиску, задля уникнення аварій, яких буде достатньо й у перші тижні після подачі тепла. Потребує додаткового врегулювання питання оплати за обігрів місць загального користування в багатоквартирних будинках за рахунок укладання окремого договору з мешканцями. Опалювальний сезон проходитиме в надскладних і незрозумілих умовах формування цін на природний газ, але мер сподівається, що держава візьме на себе відповідальність по врегулюванню складних питань вартості газу й боргів за нього. При цьому мер наголосив на необхідності прискорення роботи по розробці проєкту модернізації системи централізованого теплопостачання. У разі зниження внутрішньої температури в окремих дитсадках, вони мають бути готовими забезпечити комфортні умови за рахунок електричних обігрівачів.

Андрій Райкович відзначив високий рівень організації Дня міста й подякував усім причетним, але не забув «роздати на горіхи» і за недоліки. Мова зайшла про матеріал, розміщений в минулому номері нашої газети стосовно спорудження спортивного майданчика на місці захоронення генерала Еммануеля: «Люди чекають на спортивні майданчики, але не там, де стоїть пам’ятна стела, тому потрібно думати, де можна ставити, а де ні. Після публікації в „Україні-Центр” мені соромно, що генерал, герой війни 1812 року, наш земляк, похований у нас, а його місце поховання в жахливому стані»…