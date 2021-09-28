Посмотрели, обсудили, наградили

В прошлом году в рамках юбилейного, 50-го, фестиваля театрального искусства «Веpесневі самоцвіти» была учреждена областная премия «Корифеи украинского театра». Она была вручена и в этом году, поэтому претендует на звание традиционной.

Награждение лучших из лучших состоялось во время церемонии закрытия 51-го театрального фестиваля в театре имени Кропивницкого. Премии вручал председатель Кировоградского областного совета Сергей Шульга, а определяли лучших в нескольких номинациях эксперты, профессионалы.

Премия «За лучший спектакль» была присуждена документальной постановке наших кропивничан «Иду за Вас». Режиссер-постановщик – Евгений Курман. Это совместный проект областной власти, театра и 3-го отдельного полка спецназначения имени князя Святослава Храброго. Спектакль стал открытием не только для местного зрителя, но и для театральных критиков.

«За лучшую режиссерскую работу» премию получил Дмитрий Чиборак, режиссер Коломыйского академического украинского драматического театра имени Ивана Озаркевича. Была отмечена работа режиссера, участвовавшая в фестивале, «Камінний хpест» по Василю Стефанику.

Лучшей мужской ролью была признана роль Тевье, с которой блестяще справился в спектакле «Тевье-молочник» Василий Остафийчук, актер Николаевского академического художественного русского театра. Не обошлось без интриги: премию за лучшее исполнение женской роли получил… Юрий Муквич, перевоплотившийся в Бабу Присю в спектакле «Экспериментариум». А спектакль привез Нежинский академический укpаинский дpаматический театp имени Коцюбинского.

Вот и все, занавес. Пусть засияют самоцветы 52-го фестиваля в следующем году! А двери и кассы нашего театра Кропивницкого открыты.