«АгроЭкспо- 2021»: круто, как всегда

С классной идеей, с учетом географического расположения нашей области сделать ее не просто центром страны, а главным местом соединения, многие носились давно.

Еще в девяностых ныне покойный народный депутат от Светловодщины Олег Кухарчук продвигал идею транспортных коридоров страны с пересечением в Кировограде. В недавнем прошлом глава областной администрации Андрей Николаенко озвучивал идею транспортного и промышленного хаба на пересечении путей с востока на запад и с юга на север у нас в области. Но только один человек пока реализовал наше центральное позиционирование с экономической точки зрения. Это Павел Штутман, идеолог проведения у нас агропромышленной выставки.

В Украине и до этого такие профильные мероприятия у нас десятками проводились и сейчас проводятся. Но идея собрать аграриев, производителей, продавцов агротехники и всего, что связано с агробизнесом, – от заводчиков племенного скота до производителей удобрений – именно в Кировограде девять лет назад неожиданно для многих выстрелила именно у нас. Уже первая «АгроЭкспо» сразу стала крупнейшей профильной выставкой страны!

Таковой она и является уже девять лет (и даже страшно подумать, что организаторы устроят в следующем, юбилейном году).

На вопрос «УЦ», сколько на территории, к примеру, тракторов, директор выставки Игорь Глибко затруднился ответить, хотя сказал, что когда-то подсчитывали с помощью дрона. В общем, счет идет на сотни. Только тракторов! Столько техники, сколько свозят со всей Украины и из-за рубежа на «АгроЭкспо», возможно, не в каждом укрупненном районе насчитается.

На открытие крупнейшей выставки Украины прибыл министр аграрной политики и продовольствия Роман Лещенко, поздравил, поучаствовал в ряде мероприятий, так как на «АгроЭкспо», кроме собственно демонстрации аграрной техники на месте и в движении, проходит еще множество конференций, круглых столов, других видов общения. Состоялись представительные и насыщенные смыслом мероприятия по региональному туризму, свиноводству XXI века и органическому пчеловодству, рынку земли, который теперь работает по-новому, и т.д., и т.п., всего не перечислишь, слишком много.

Вообще «АгроЭкспо» – это маленькая жизнь. Здесь можно быть с утра и до вечера и не заскучать. Все время что-то интересное происходит.

Традиционно на выставке много гостей. Посол Белоруссии в Украине Игорь Сокол вообще частый гость на Кировоградщине. В этот раз впервые в нашей выставке приняла участие компания «Гомсельмаш» – крупнейший производитель комбайнов и другой сельскохозяйственной техники из Беларуси, господин посол сопровождал своих.

Впервые в «АгроЭкспо» приняла участие Великобритания. Заместитель посла Великобритании в Украине Николас Гаррокс с целой делегацией сотрудников посольства прибыл, даже был проведен тематический семинар «Британская альтернатива для агросектора Кировоградщины». «“АгроЭкспо” является первым сельскохозяйственным событием для посольства Великобритании за пределами Киева, – сказал господин Николас Гаррокс. – Экономические связи между Великобританией и Кировоградщиной начинаются с XIX века. 150 лет назад двое британских братьев Роберт и Томас Эльворти основали в Украине компанию по импорту, которая впоследствии стала производителем сельскохозяйственной техники. Как и в XIX веке, сегодня Великобритания решительно настроена снова стать партнером для украинских аграриев».

Глава Кировоградской областной государственной администрации Мария Чорная поблагодарила гостей: «Спасибо за проявленный интерес к нашему региону, за возможность посетить Кировоградскую область и агропромышленную выставку “АгроЭкспо-2021”! Надеюсь, что визит господина заместителя посла Великобритании в Украине Николаса Гаррокса будет способствовать дальнейшему развитию нашей Кировоградщины. Кировоградщина – аграрное сердце Украины. Это на самом деле так. За 9 лет проведения “АгроЭкспо” выставка стала крупнейшим агрохабом страны и известна далеко за пределами области. Самые известные мировые и национальные производители сельхозтехники и продукции соревнуются, чтобы попасть сюда. Именно поэтому здесь можно увидеть будущее аграрной отрасли, лучших из лучших аграриев и агропредприятий».

Также среди гостей «АгроЭкспо» были замечены Сергей Цивкач – исполнительный директор Офиса по привлечению инвестиций при Кабинете Министров Украины UkraineInvest, Дмитрий Кисилевский – народный депутат Украины, заместитель председателя Комитета Верховной Рады Украины по вопросам экономического развития, Наталья Забрудская – вице-президент, генеральный секретарь Торгово-промышленной палаты Украины, Геннадий Новиков – председатель ОО «Аграрный союз Украины» и Руслан Ильичев, генеральный директор Федерации работодателей Украины. А еще там было много других солидных людей, непубличных, но мнение и состояние счетов которых много значат для экономики страны.

«АгроЭкспо» без рекордов не бывает. В этом году установлен новый. Традиционно на выставке проходит конкурс на самый большой «гарбуз». В этот раз хозяин из Знаменки Александр Куценко привез выращенную громадину весом ровно 80 килограммов! «А нет никакого секрета. Подкормка, много поливал». За лучший овощ фермер получил в подарок крутой телевизор. Как жалко было видеть, когда для проверки подлинности громадину разрубили! Желающие (кто успел) расхватали куски тыквы себе домой. До этого рекордной для «АгроЭкспо» была тыква весом 76 кило в 2019-м.

В этом году бросилось в глаза большое количество аграрной техники, произведенной в Украине. Понятно, «Джон Дир», «Клаас» и другие были более чем масштабно представлены. Но рядом с ними были десятки украинских производителей не только прицепного и навесного оборудования для полей. Было представлено несколько видов украинских тракторов, и не только «классических» ХТЗ и ЮМЗ, появились новые производители. Дай Бог, может, скоро и комбайна своего дождемся, херсонский завод уже с китайцами трактора делает…

512 компаний приняли участие в этой выставке. Много это или мало? Нормально. В прошлом, самом «карантинном» году, участников было почти на сто меньше. Так что жизнь налаживается.

Какое число посетителей было? Примерно 40 тысяч человек. «Международную агропромышленную выставку “АгроЭкспо” уже принято рассматривать не только как торговую площадку, а как комплексный механизм, с которым связано много других сфер экономики. Это единственный в Украине агропромышленный форум, который предоставляет уникальную возможность отечественным аграриям ознакомиться с максимально возможной номенклатурой техники и оборудования для АПК на статических экспозициях, посетить выставку племенных пород животных и птицы, увидеть технику в работе – на демонстрационных показах, принять участие в тематических семинарах и форумах, а также обновить свой технопарк со значительным дисконтом. А географическое размещение выставки является удобным для посетителей из всех регионов Украины», – говорит Игорь Глибко.

Нельзя не отметить проходившую в рамках выставки Всеукраинскую образовательную ярмарку. Более 40 вузов со всей страны презентовали себя. Маститые заведения, такие, как Харьковский национальный технический университет «ХПИ», Николаевский университет кораблестроения, Национальный университет биоресурсов и природопользования Украины, Уманский национальный университет садоводства сочли за честь участвовать в выставке.

«АгроЭкспо-2021» состоялась. Что дальше? «Мы не как все обычные люди живем и меряем годы с 1 января по 31 декабря. Мы живем от “Агроэкспо” до “АгроЭкспо”», – говорит Игорь Глибко, генеральный директор выставки. Уже началась работа по подготовке следующей, юбилейной, выставки. Просто еще до закрытия этой ​выставки уже около 40 компаний заявились на «АгроЭкспо-2022».