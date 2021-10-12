Политико-отопительный сезон

«Подготовка к отопительному сезону и вакцинация. Пусть мы все это твердим как мантру каждый день, но нет важнее тем», – сказал на аппаратном совещании с руководителями структурных подразделений горисполкома городской голова Кропивницкого Андрей Райкович. Но начал с других тем. С приятной и не очень.

Сначала Андрей Павлович поздравил народный хореографический ансамбль «Свитанок» с победой на самом престижном Конкурсе имени Павла Вирского. «Победа на таком конкурсе – как для спортсмена на Олимпиаде», – сказал худрук ансамбля Максим Печененко.

Неприятная тема. Накануне вандалы в сквере чернобыльцев и сквере воинов-интернационалистов вырвали лавочки и урны и побросали их в Ингул.

«Это вызов всему городу и полиции, возможно, это провокация. Людей возбуждают для недовольства властью, роста протестных настроений, – сказал Андрей Райкович. – В сквере чернобыльцев лавочки мы специально сделали антивандальные, это какие усилия надо приложить, чтобы их вырвать! Те, что не смогли вырвать, повредили. Мы обязательно всё восстановим, но этого мало. Надо вместе с национальной полицией определиться, как там разместить камеры наблюдения.

Недавно у памятника Пашутину перед горсоветом попортили газон. Это вообще презрение к нам. В ту сторону нет камеры наблюдения. Так установите! Все активные зоны должны быть под контролем. Получается, там не видели, в сквере не видели. Зачем их устанавливали, эти камеры?

Но все же ключевой вопрос – подготовка к отопительному сезону. Из коммунального вопроса он перерос уже в политический. А где политика – там сложно экономике. Нам нужно предусмотреть финансовые предохранители от политики, чтобы активно пройти сезон.

В Виннице уже начали отопительный сезон в детсадах. Я не пойму – почему им открыли газ, у них получилось, а нам нет? С нами не заключили еще ни одного договора.

Процесс переговоров не завершен, ведь ясно, что громады сами, без поддержки государства, сезон не потянут. Продолжаем переговоры с “Нафтогазом”, отстаивая интересы громады. Если не получится договориться на нормальных условиях, то нам придется весь бюджетный ресурс перевести на одно коммунальное предприятие, услугами которого пользуются лишь 20 процентов населения. Придется закрыть все программы развития…

Уже сейчас – экономить во всем. Не тратиться на второстепенные цели. Я понимаю, Ингул надо чистить. Но гораздо важнее ремонт котельных. Ни одной копейки в 2022 году не должно быть потрачено на проедание. На латание дыр ни копейки. Только на полноценную замену коммуникаций и капитальный ремонт котельных.

За каждый порыв теплосети – служебное расследование и наказание виновных. Ситуация на Вокзальной, когда после гидропорыва ломали новый асфальт, ненормальна.

Мы идем к сложной зиме. С политическими оттенками, к тому же на фоне пандемии. Но это не значит, что надо жить только этим. Всем подразделениям готовить проекты развития города в своей сфере. Минимум на три года вперед рассчитанные. Особенно это касается управления архитектуры. Современные проекты новых градостроительных решений, мы же областной центр, мы лицо области, на нас другие ориентируются.

По пандемии. Не устаем, как бы это кому ни надоело, говорить о вакцинации. Мы открыли очередной пункт в медицинском университете. Усилить информационную работу по вакцинации абсолютно всем!»