Господь послал нам газеты…

В редакцию «Украины-Центр» часто приходят письма, в которых люди обращаются в газету, как в последнюю инстанцию. Стараемся помочь, чем можем, тем более что в этом случае речь идет о коллеге или многолетнем партнере газеты.

Наталья Николаевна Михайленко из Александрии, которая занимается реализацией газет больше 25 лет, прислала в редакцию настоящий рассказ на полтетради о непростой жизни распространителя газет, а точнее, это просьба о помощи. Дело в том, что, в связи с реорганизацией рыночных отношений в городе (это надо понимать буквально), ее киоск-«ракушку» возле рынка «Айсберг» недавно демонтировали и увезли в почти неизвестном направлении. Она обращалась в горсовет, но безрезультатно, и теперь не знает, как и где будет продавать газеты и не только зарабатывать, как говорят, на жизнь, но и реализовывать свое право быть активным участником общественной жизни, социально-активной и полезной обществу женщиной.

Но, прежде чем обратиться к фактам, необходимо вспомнить историю развития «печатного дела» в Александрии, вернее, продажи газет, которая на сегодня практически сводится к нулю. Я могу об этом говорить и как активный читатель, и как журналист. Так вот, в Александрии еще с советских времен всегда можно было купить газеты в нескольких киосках, расположенных в разных районах города. Я мог покупать газеты, как тогда говорили, «центральные» и в центре, и на моем родном микрорайоне Победа, и на Октябрьском, да хоть на поселке Димитрово. Особенно интерес к печатному слову возрос во времена Перестройки и после провозглашения нашей независимости – газет было много, и люди искали в них ответы на вечные вопросы. Тогда же появились и многочисленные частные издания, которые стали пользоваться популярностью, и именно они положили в Александрии, да и не только здесь, начало такому движению, или, если хотите, бизнесу, как распространение или продажа газет с рук.

Тогда для многих это была единственная возможность заработать на жизнь, об этом и пишет Наталья Николаевна: «И тут Господь послал нам газеты». Сначала газетами стал торговать сын, а потом и она решилась продавать газеты: «Никогда не забуду свой первый день, когда я вышла с газетами, было очень стыдно». Действительно, начать продавать газеты на улице, имея педагогическое образование, было психологически очень сложно, и не всем это удавалось. Поэтому сейчас надо понимать и уважать людей, которые сами для себя создали рабочее место и получили возможность зарабатывать на жизнь.

Понемногу Наталия Николаевна расширила свой бизнес, как и другие продавцы газет в городе. Интересно, что в Александрии продажа газет с рук получила такое развитие, что постепенно стали закрываться газетные киоски, а может, их стали просто перепрофилировать под торговлю другими товарами, потому что они стояли на бойких местах. В конце концов газетных киосков в городе не осталось вовсе (!), последний был демонтирован с центральной площади несколько лет назад, а газеты люди продолжают покупать у распространителей, таких, как автор письма. Одним из уже легендарных продавцов газет был наш коллега, многолетний фотокорреспондент газеты «Вільне слово» Николай Пальчик, чьи фотографии помнит не одно поколение горожан. Он ходил по Центральному рынку буквально увешанный сумками с самыми различными изданиями, мог запросто пообщаться со знакомыми и незнакомыми людьми, а Наталья Николаевна продавала свои газеты на другом рынке – «Айсберге», на площади Космонавта Попова, куда стихийных торговцев в конце 90-х буквально загнали, как говорят в народе, «живосилом». Позже директор рынка предложил купить ей «ракушку» – металлический киоск, которым она пользовалась не один год. Кстати, все это время наша коллега регулярно платила за свое место арендную плату руководству рынка «Айсберг».

В системе рыночных отношений города что-то поменялось, и кто-то решил, что газетной «ракушке» нет места ни на этом, ни на коммунальном рынке, и в один прекрасный момент ее просто увезли, как пишет нам Наталья Николаевна, «рейдерским» способом, без всяких объяснений, при этом досталось защитникам своих торговых точек, в частности, сыну автора письма. На ее запрос в горисполком был дан официальный ответ, что торговая точка была демонтирована, как «самовільно і неправомірно встановлена біля ринку “Айсберг” тимчасова споруда». Наш автор удивляется: а кому же все это время, почти 25 лет, она платила арендную плату? На этот вопрос не захотел отвечать, причем в грубой форме (так в письме), и директор коммунального рынка, и теперь Наталья Михайленко вернулась к тому, с чего начинала, – к торговле газетами с рук. Она пишет, что только подписчиков «Украины-Центр» у нее 40, которые приходят за газетами в десятилетиями «намоленное» место возле «Айсберга», и другого места ни у нее, ни у читателей нет.

Мы всегда поддерживаем усилия городских властей, направленные на создание рабочих мест, но здесь не можем понять: неужели в Александрии руководство рынков не в состоянии спокойно, мирно и положительно решить вопрос с одним-единственным рабочим местом продавца газетной продукции?