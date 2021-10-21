5 причин замовити кенді-бар на весілля

Кенді-бар — окрема зона з десертами для учасників свята. Гарне весілля неможливе без хоча б кількох локацій для розваг та частування гостей. Солодкий стіл чудово вписується в таку схему заходу. Проте багато пар, що планують весілля, усе ще ставлять питання: чи варто замовляти кенді-бар у Львові. Наведемо кілька вагомих причин на користь такого рішення!

1. Кенді-бар обов’язково сподобається гостям

Така локація дає змогу поласувати солодким, не повертаючись за загальний стіл, наприклад, між пунктами розважальної програми. Тут можна поставити напої (холодні чи гарячі, за сезоном), розмістити різноманітні тістечка, смачне печиво, десерти в порційних стаканах, «піраміду» з макарун, один чи два торти. Дорослі із задоволенням пригостяться смаколиками, а якщо на святі будуть діти, кенді-бар від кондитерської Mavka стане їхньою улюбленою локацією.

2. Ефектна окраса весілля

Створення кенді-барів — справжнє мистецтво, яке вимагає бездоганного естетичного смаку, знання тематики та особливостей весілля. Неймовірні композиції створюються за допомогою яскравих ласощів, святкового посуду, правильного підбору меблів, скатертин, стрічок, гірлянд та інших декоративних елементів. Важливо, аби композицію було витримано в стилі та кольоровій гамі весілля. Для цього оформлення варто довірити кондитерській, де ви й замовляли солодкий стіл.

3. Кенді-бар як розвага

Можна продумати меню таким чином, аби гості самі вирішували, як комбінувати різні види солодощів, начинок. Наприклад, до морозива або кремів можна подати кольорові вафельні ріжки, кілька видів посипки та соусів. Також гарною ідеєю стане шоколадний фонтан в оточенні зефіру, круасанів, шматочків фруктів та бісквіту. Асортимент кондитерської дає змогу втілити безліч цікавих варіантів за приємною ціною. Така смачна розвага гарантовано приверне увагу гостей.

4. Кенді-бар — фотозона для учасників святкування

Чудове візуальне оформлення обов’язково приверне увагу гостей — поряд із такою композицією з ласощів хочеться фотографуватися. Для цього можна розмістити поряд дрібний реквізит для оригінальних знімків. Такий підхід зробить дозвілля на святі ще цікавішим!

5. Кенді-бар — місце для розміщення компліментів

Сьогодні гостям весілля заведено дарувати невеличкі пакунки з дрібними ласощами: макаронс, солодким драже, льодяниками, печивом чи навіть варенням. Розкласти такі компліменти можна в коробочки, баночки або привабливі маленькі подарункові пакети з паперу. Пакунки можна розкласти в зоні кенді-бару, аби кожен гість міг узяти такий презент додому.

Солодкий стіл — чудове рішення для свята, яке припаде до душі гостям будь-якого віку та вподобань. Смаколики для святкової композиції варто замовляти в кондитерській разом із тортом. У цьому разі солодощі для кенді-бару гарантовано відповідатимуть кольоровій гамі, стилістиці весілля. До того ж кондитерські в Україні організують доставку десертів за правильним температурним режимом і бездоганне сервування столу.