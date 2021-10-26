«Харе Кришна» по-кропивницки

Приятно пообщаться с человеком, который ясно видит жизненную цель, и она состоит не в том, чтобы дотянуть до пенсии на госслужбе, купить японский джип или искупаться в Средиземном море, дожить до 90 лет и выглядеть на 45. Познакомились мы у дендропарка в Кропивницком, где он по выходным бьет в бубен и распевает «Харе Кришна…». В миру звать его Валерием, фамилия – Гай. Возраст – 54 года. Духовное имя – Враджа Мохандас.

– Врадж – это духовная обитель. Она находится за пределами материальной Вселенной. Ее населяют вечные спутники бога Кришны. Кришна очаровывает жителей Враджа. Я – слуга Кришны, – растолковал Валерий, и я почти все понял.

Вспомнив, что дома у меня имеется несколько кришнаитских книжек (не спрашивайте, где взял), в том числе знаменитая «Бхагавад-гита», я сказал об этом собеседнику. Также признался, что, к сожалению, не прочитал, хоть и начинал. Валерий не удивился:

– Сначала нужно переключиться на правильный образ жизни. Есть пословица: человек – это то, что он ест.

– Знаю, вы – вегетарианцы, потому что не приемлете убийство животных.

– Да, мы против насилия. Изучаем священное писание, «Бхагавад-гиту». Там Кришна говорит: предложи мне листок, цветок и немного воды с любовью и преданностью, и я приму это. Прежде чем съесть пищу, предлагаем ее Богу, воздаем Ему хвалу. Мы не можем предложить Богу то, что Он не хочет и не ест.

– И не пьете спиртное, не курите.

– Кофе, чай тоже не употребляем. Все это притупляет чувства, дает забвение.

– Но кофе и чай вроде бы обостряют.

– Сознание должно быть чистым.

– Много слуг Кришны в Кропивницком?

– Затрудняюсь подсчитать. Никто никого не принуждает к вере. Люди присоединяются, потом отходят, позднее снова приходят. Нас около 250-300 человек.

– Есть ли у вас организация в Кропивницком?

– Есть две организации. Между нами нет конфликтов.

– Где проводите богослужения?

– Сейчас не проводим. Поскольку люди, в домах которых проводились богослужения, переехали в другие города или отправились на заработки за рубеж. Затишье сейчас. А меня сюда в 2008 году пригласили, чтобы построил монастырь. Хочу построить храм, есть такое наставление моего духовного учителя.

– Откуда сюда переехали?

– Из Днепропетровской области, из Павлограда.

– Давно служите Кришне?

– С 1998 года.

– Что подтолкнуло?

– Есть четыре причины, по которым обращаются к Богу. Человек или в беде, или хочет богатства, или любознательный, или ищет абсолютную истину. У меня всего было по чуть-чуть. Попал в беду, семейные передряги. Потом отказался от вредных привычек. Сначала – христианство. Год старался следовать наставлениям Иисуса Христа. Задавался вопросами: что там дальше, за этим небом, за звездами? Просил у Иисуса Христа: хочу совершенствоваться, развиваться. Как-то после молитвы встретил на улице парня, который продавал книги «Прабхупада: Человек. Святой. Его жизнь. Его наследие». Спросил: есть ли в ней наставления? Парень сказал, что эта книга – о жизни Шрилы Прабхупады (Бхактиведанта Свами Прабхупада (1896 – 1977), также известен как Шрила Прабхупада, – индийский религиозный деятель; человек необыкновенной судьбы: в 69 лет в одиночку отправился на грузовом корабле в США, зарегистрировал там «Международное общество сознания Кришны», идеи которого распространились по всему миру; книгой другого кришнаитского гуру – Премананды Бхарати – «Шри Кришна: Господь любви» восторгался Лев Толстой. – Ред.), а есть «Бхагавад-гита». Он мне потом принес ее. Я купил. Прочитав, понял: то, что искал.

– Чем занимались до того, как стать слугой Кришны?

– Я строитель.

– Как родные, друзья отреагировали на то, что пошли в кришнаиты?

– По-разному. В основном плохо. И родственники, и товарищи отдалились. Прошло пять-семь лет – все изменилось. Старший сын принял сознание Кришны.

– Где он сейчас?

– В Израиле. Моя бывшая жена и двое сыновей уехали в Израиль, там и живут.

– Чем занимаются слуги Кришны в обыденной жизни?

– Работают, как обычные люди, но с определенным умонастроением.

– А депутаты есть среди вас?

– Нет. Нас политика особо не интересует.

– Вы, Валерий, трудоустроены где-то?

– Нет. Я – монах.

– За что живете?

– На пожертвования.

– Есть ли у вас связь с Индией?

– Мой духовный учитель живет в Индии. Он раньше два раза в год приезжал. Из-за эпидемии коронавируса два года не был.

– Как относитесь к вакцинированию?

– Прививок не делал. Но многие слуги Кришны делают. Запрета нет.

– Самому в Индию не хочется?

– Я жил в Индии. Два года и три месяца. В 2010-2013 годах.

– Чем занимались там?

– Жил в монастыре.

– Опишите свой распорядок дня. Наверное, рано поднимаетесь?

– Поднимаюсь в половине четвертого. Туалет, омовение, потом – молитва.

– Говорят, исповедующим кришнаизм необходимы частые водные процедуры.

– Я должен делать омовение три раза каждый день. В связи с создавшимися условиями не всегда получается. Но утром – обязательно.

– Молитвы у вас – целый день?

– Молитвы, проповеди. Я и стройкой занимаюсь. Монастырь хочу построить.

– И где же?

– В садовом товариществе имени Тимирязева. За аэродромом. Но уже три года, как не получается приватизировать участок.

– Часто приходится сталкиваться с заблуждениями, нелепыми стереотипами относительно вашей веры? Наверное, говорят, что, как язычники, идолам молитесь.

– Это от незнания. Иисус Христос говорит: не поклоняйтесь многим богам. Нужно понимать, что имеется в виду. Шастры (пояснительные тексты в индийских религиях. – Ред.) описывают, что во Вселенной – 33 миллиона богов, которые управляют стихиями. Из них главные – Бог ветра, Бог солнца, Бог луны, Бог разрушения – Шива. Им и поклоняются многие, чтобы получить блага. И есть верховный Бог – Кришна.

– То есть кришнаизм – единобожие?

– Да. Но мы выражаем почтение все богам. Проснулся, увидел солнце, сложил ладони: «Сурья намасте» (приветствие к Богу солнца – Сурье. – Ред.). Но не поклоняемся многим богам.

– А зачем статуи в храмах?

– Мы своими материальными глазами не можем непосредственно созерцать Бога. Кришна своей энергией входит в статуи и таким образом присутствует в храме.

– Поститесь?

– Мы вегетарианцы, но и постимся регулярно. На одиннадцатый день убывающей и прибывающей луны. Такие дни называются экадаши. В дни поста не употребляем изысканных блюд, которые приносят наслаждение. И больше времени отдаем духовной практике.

– Как понимать ваши ритуалы здесь, возле дендропарка?

– Воспеваю имя Бога. «Харе Кришна» – маха-мантра, то есть великая мантра. Освобождает ум от всех тревог. Человек может возвыситься и увидеть связь с Богом.

– Проходящим это интересно?

– Не всем. Я тоже когда-то шел с товарищем, увидели людей, поющих «Харе Кришна». Я заметил: классно поют. А товарищ сказал: дело не в том, как поют, а что поют и зачем. Тогда я и задумался.

– Неподалеку от вас обычно проповедуют христиане-протестанты. Как уживаетесь?

– Тут вчера проповедовала группа с громкоговорителем. Они нас осуждают, приписывают нам идолопоклонство. А с адвентисткой, которая тоже здесь часто стоит, хорошо общаемся.

В это время к нам подъехал на велосипеде парень, с Валерием поздоровался как с другом. Я же продолжил расспрашивать Валерия:

– Можно ли слугам Кришны в армию?

– Можно. В «Бхагавад-гите» рассказывается о воине Арджуне, который исполнял волю Бога, сражался во имя Кришны.

– А жениться разрешается?

– Вот семейный. Сергей, – представил Валерий товарища.

– И чем занимается Сергей?

– Строитель.

– А почему не в таком одеянии, как Валерий?

– На велосипеде неудобно.

– Вам лучше стало жить, когда присоединились к слугам Кришны?

– Конечно, – заверил Валерий. – Появилась цель. Не скажу, что у нас легкая жизнь. Духовная жизнь – сложная. Но нами движет цель.

Если кто не понял, подсказываем: у кришнаитов высшей целью является обретение любви к Богу.