«Колизей, я к тебе не пришел, как в музей»

Всё, социальные сети забыли о строительстве «Макдональдса» в Центральном сквере Кропивницкого. Теперь есть новая тема для зубоскальства и хайпа. Так называемый «Колизей» в центре города, недостроенный новый Дворец пионеров, купили. И теперь там что-то будет.

Спроектировали этот комплекс в 1978 году. Размах мысли группы киевских архитекторов был невиданный. Были запроектированы зрительный зал на 500 человек (это больше, чем в театре имени Кропивницкого) с возможностью показа кинофильмов, бассейн и даже обсерватория! Со стороны речки должен был быть красивый парк. Потом было решено вместо Дворца пионеров строить школу, но со всеми этими опциями.

Первые работы на площадке начались только в 1985-м. Главным строителем выступило СМУ-5, то самое, которое строило урановые шахты на Кировоградщине.

В 1992-м любые работы прекратились, хотя готовность была, как говорили строители, 60-70 процентов. Первые год-два здание еще охранялось, но потом его попросту бросили, не могли решить, кто должен платить охране зарплату, на которую к тому же не было ни у кого денег.

Началась быстрая деградация. За пару лет будущий Дворец пионеров превратился в место пьянок, сборищ наркоманов и общественный туалет.

За долгие годы здание обросло легендами. Помнится, в девяностые годы только самый ленивый из журналистов не ловил в здании сатанистов. Так их и не поймали, хотя какая-то наскальная живопись, которую можно было трактовать как символику сатанистов, там была.

Еще по городу долго ходили слухи, что в «Колизее» регулярно кончают жизнь самоубийством люди, и началось это еще со смерти нескольких строителей в восьмидесятые. Всё это бред, за всё время в здании нашли только одного мертвого 18-летнего юношу, кажется, с передозом наркотическими препаратами. Тогда переполох был страшный, допрашивали всех до единого сотрудников ДЮЦа.

А вот небольшие пожары там не редкость. Бомжи в холодную пору жгут там всё, что попадется. Кстати, спасатели там иногда тренировались справляться с чрезвычайными ситуациями.

Город и область долго не знали, что делать с этим горем. В

2001-м решением областного совета здание отдали региональному отделению Фонда госимущества. И его довольно «быстро» продали, в 2004-м году, киевской фирме «Аэрохолдинг». За 664 тысячи гривен. Согласно договору, за 6 лет фирма должна была достроить здание без сохранения профиля, то есть строй что хочешь. Но «Аэрохолдинг» не сделал просто ничего. В свое время журналисты отыскали связь между покупателем и сетью супермаркетов «Велика кишеня». Может, был план открыть там супермаркет?..

Но там была сложность. Продали здание, а земля осталась в госсобственности и в управлении ДЮЦа, Детско-юношеского центра, сейчас Областного центра детской и юношеского творчества. «Аэрохолдинг» несколько раз судился, чтобы ему отдали в пользование не только землю под зданием и прилегающие по периметру 2 метра, а еще и гектар прочей площади (там, где планировался парк). Не вышло.

Несколько руководителей области в разное время обещали решить проблему здания, но… В итоге здание отобрали у «инвестора» и передали областному коммунальному предприятию Региональный центр развития услуг. Это подразделение, сдающее в аренду многочисленные здания и помещения, принадлежащие обл­совету, их сотни таких.

В 2017-м и 2020-м «Колизей» пытались продать, но никто не заинтересовался, несмотря на снижение цены. И вот его наконец-то купили. За 1 миллион 190 тысяч 743 гривни 80 копеек.

Купила фирма «Элит Инвест Агро». Имена ее нынешних собственников никому ни о чем не скажут, но еще не так давно фирма принадлежала известному бизнесмену и меценату Сергею Тарасову. Да и адрес у фирмы – здание по соседству с головным офисом компании Тарасова U&I.

Радует, что новый собственник, кто бы он ни был, сразу взялся за работу – очищают территорию вокруг здания и т.д. Строчка стихов Евгения Евтушенко, вынесенная в заголовок, вполне может оказаться пророческой.

Что теперь там будет? Возможно, морально и физически устаревшее здание снесут и построят или торгово-офисный центр, или жилье – место то хорошее.